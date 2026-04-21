Contractele futures pe petrolul Brent au scăzut cu 95 de cenți, respectiv 1%, până la 94,53 dolari, la ora 00:03 GMT.

În același timp, contractele futures pe țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) cu livrare în mai au coborât cu 1,54 dolari, adică 1,72%, ajungând la 88,07 dolari.

Contractul pentru luna mai urmează să expire marți, iar cel mai activ contract, cu livrare în iunie, a scăzut cu 1,09 dolari (1,3%), până la 86,37 dolari.

Bursele europene au închis ședința de luni în scădere, pe fondul îngrijorărilor legate de o posibilă escaladare a tensiunilor dintre Statele Unite și Iran, care ar putea pune în pericol armistițiul fragil dintre cele două părți, potrivit CNBC.

Indicele pan-european Stoxx 600 a coborât cu 0,9%, toate marile piețe și majoritatea sectoarelor încheind ziua pe minus, cu excepția sectorului energetic.

Președintele american Donald Trump a declarat duminică faptul că un distrugător al marinei SUA, echipat cu rachete ghidate, a tras asupra unei nave cargo sub pavilion iranian în Golful Oman, avariind-o, după care pușcașii marini americani au urcat la bord și au confiscat vasul.

Incidentul este considerat o nouă escaladare a blocadei navale impuse de Statele Unite în regiune și vine după ce Iranul a deschis focul asupra unor nave comerciale care traversau ruta maritimă.

Începând de săptămâna trecută, SUA au instituit o blocadă navală asupra navelor care intră sau ies din porturile iraniene. Iranul consideră măsura o încălcare a armistițiului și a anunțat suspendarea negocierilor programate pentru luni la Islamabad.

Donald Trump a avertizat duminică faptul că ar putea „distruge fiecare centrală electrică și fiecare pod din Iran” dacă Teheranul nu acceptă condițiile Washingtonului pentru încheierea conflictului. Armistițiul fragil dintre cele două țări urmează să expire în cursul acestei săptămâni.

După ce vineri anunțase redeschiderea Strâmtorii Ormuz pentru navigație, Iranul a revenit sâmbătă asupra deciziei și a restricționat din nou traficul maritim, susținând prin presa de stat că Statele Unite nu și-ar fi respectat obligațiile.

Noile tensiuni au afectat în special sectorul turismului și transportului aerian din Europa, care înregistrase creșteri vineri. Luni, acțiunile companiilor din turism și agrement au scăzut în medie cu 2,5%.

Printre cele mai afectate s-au numărat Lufthansa, în scădere cu 3,4%, EasyJet, care a pierdut 3,1%, și grupul TUI, de asemenea în declin cu 3,1%.

În contrast, sectorul petrol și gaze a avansat cu 1,5%. Companii precum Equinor și Vår Energi au urcat cu aproximativ 1% și 3,5%, BP a câștigat 3%, TotalEnergies a crescut cu 1,8%, iar Shell a avansat cu 2,4%.

Prețul petrolului Brent a urcat luni la aproximativ 95,20 dolari pe baril, în creștere cu 5,4%, în timp ce țițeiul american West Texas Intermediate a avansat cu 5,7%, până la 88,62 dolari pe baril.

Pe piața bancară, acțiunile UniCredit au scăzut cu 2,5% după prezentarea unor planuri privind o posibilă alianță cu Commerzbank, ale cărei acțiuni au urcat însă cu 1,8%.

Piețele din Asia-Pacific au înregistrat evoluții predominant pozitive, în timp ce pe Wall Street indicii S&P 500 și Nasdaq au atins noi maxime istorice în sesiunea anterioară, pe fondul armistițiului dintre Iran și Liban.