Donald Trump a transmis, într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, că Statele Unite vor amâna orice posibilă acțiune ofensivă împotriva Iranului. Liderul american a motivat decizia prin lipsa unei poziții unitare la nivelul guvernului iranian și dificultățile apărute în cadrul negocierilor.

Liderul de la Casa Albă a declarat că blocada navală impusă Iranului va fi menținută, forțele armate vor rămâne în stare de alertă, iar armistițiul a fost extins.

„Având în vedere faptul că Guvernul Iranului este serios divizat, așa cum era de așteptat, și la cererea Mareșalului Asim Munir și a Primului Ministru Shehbaz Sharif din Pakistan, ni s-a cerut să ne oprim atacul asupra Iranului până când liderii și reprezentanții acestora vor putea veni cu o propunere unificată. Prin urmare, am ordonat armatei noastre să continue blocada și, în toate celelalte privințe, să rămână pregătite și capabile și, prin urmare, voi prelungi încetarea focului până când propunerea lor va fi prezentată și discuțiile vor fi încheiate, într-un fel sau altul”, se arată în mesajul publicat de Trump pe Truth Social.

Într-un interviu telefonic acordat în direct postului CNBC, liderul de la Casa Albă a sugerat că Iranul ar fi reușit să-și refacă parțial stocurile de armament după intrarea în vigoare a armistițiului.

Trump a mai afirmat că Statele Unite au interceptat luni o navă care transporta echipamente suspecte, sugerând că acestea ar putea proveni din China, fără a oferi însă detalii suplimentare.

”Am fost un pic surprins”, a declarat Donald Trump. ”Credeam că am un acord cu preşedintele (chinez) Xi (Jinping), dar asta nu e grav, aşa e la război”, a adăugat locatarul Casei Albe.

Vizita lui J.D. Vance în Pakistan, programată inițial pentru marți, a fost mai întâi amânată, apoi anulată, după ce Iranul a anunțat că nu va participa la negocierile privind conflictul din Orientul Mijlociu, potrivit Axios.

Agenția Tasnim a relatat că Teheranul a transmis Washingtonului, prin intermediari pakistanezi, că nu va trimite o delegație la Islamabad și că nu există perspective imediate pentru reluarea discuțiilor.

Deși luni Donald Trump amenințase cu reluarea ostilităților, marți acesta a anunțat prelungirea armistițiului, invocând lipsa de unitate din interiorul conducerii iraniene.

„Nu avem prea mult timp. Iranul se poate transforma din nou într-o națiune puternică dacă face o înțelegere. Armata este nerăbdătoare să acționeze", marți, a anunțat prelungirea armistițiului, invocând lipsa de unitate din cadrul statului iranian.

Premierul pakistanez Shehbaz Sharif a salutat decizia președintelui Donald Trump de a prelungi armistițiul dintre Statele Unite și Iran, evidențiind rolul de mediator al Islamabadului în acest proces. Pakistanul își exprimă speranța că negocierile diplomatice vor conduce la un acord de pace durabil, potrivit Reuters.

„Îi mulțumesc sincer președintelui Trump pentru că a acceptat cu amabilitate cererea noastră de a prelungi armistițiul pentru a permite continuarea eforturilor diplomatice în curs”, a declarat Sharif pe platforma X, menționând că vorbește și în numele șefului de stat major, mareșalul Asim Munir.

Liderul de la Islamabad a declarat că Pakistanul își va menține implicarea activă în sprijinirea dialogului dintre cele două părți.