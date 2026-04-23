Donald Trump, președintele Statelor Unite, a declarat că a ordonat forțelor US Navy să atace orice ambarcațiune suspectată că ar putea amplasa mine în Strâmtoarea Ormuz, indiferent de dimensiunea acesteia.

Potrivit afirmațiilor sale, nu există dubii în privința modului în care vor acționa forțele navale în astfel de situații.

„Am ordonat Marinei SUA să doboare şi să distrugă orice navă, indiferent cât de mică ar fi (toate cele 159 de nave ale lor se află pe fundul mării), care plasează mine în apele Strâmtorii Ormuz. Să nu aveţi niciun dubiu în această privinţă!”, a afirmat Trump într-o postare pe X.

El a transmis că navele americane implicate în operațiuni de deminare sunt deja active în zonă și că ritmul acestor intervenții va fi intensificat de trei ori.

„Navele noastre de deminare sunt ocupate în acest moment cu curăţarea strâmtorii. Ordon ca această activitate să continue, dar la un ritm de trei ori mai mare decât cel actual”, a adăugat el.

Totodată, Donald Trump a susținut că Statele Unite dețin controlul total asupra Strâmtorii Ormuz și că această zonă va rămâne strict controlată până la încheierea unui acord cu Iranul, fără a oferi însă detalii sau dovezi suplimentare.

President Trump on TruthSocial: I have ordered the United States Navy to shoot and kill any boat, small boats though they may be (Their naval ships are ALL, 159 of them, at the bottom of the sea!), that is putting mines in the waters of the Strait of Hormuz. — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) April 23, 2026

Declarațiile președintelui american vin într-un moment în care situația din regiune este marcată de incertitudine. Nu este clară direcția pe care o vor urma Statele Unite, după anunțul privind prelungirea fără termen a încetării focului cu Iranul.

Analizele arată că există mai multe scenarii posibile, de la continuarea demersurilor diplomatice până la o eventuală reluare a ostilităților sau chiar o retragere a implicării militare.

În același context, Donald Trump a făcut referiri la situația internă din Iran, despre care a spus că este marcată de diviziuni între diferite grupuri de conducere, susținând că nu este clar cine deține controlul.

Președintele american a redistribuit și opinii ale unor comentatori, inclusiv apeluri dure la adresa liderilor iranieni care se opun unui acord cu Statele Unite. De asemenea, a promovat un articol în care se susține că administrația sa nu are nevoie de un acord pentru a-și atinge obiectivele în relația cu Iranul.