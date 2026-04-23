Rusia, deschisă dialogului cu Ucraina. Posibilitatea unei întâlniri directe între președintele Rusiei, Vladimir Putin, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, revine în atenția diplomatică, însă rămâne condiționată de obiective clare privind încheierea conflictului.

Potrivit declarațiilor purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, o astfel de întâlnire ar putea avea loc doar dacă are ca rezultat final semnarea unor acorduri concrete de pace.

Oficialii ruși au transmis că o eventuală discuție între cei doi lideri nu este justificată decât în cazul în care produce rezultate tangibile.

Kremlinul susține că Vladimir Putin ar fi deschis unui dialog direct „în orice moment”, însă subliniază că întâlnirea trebuie să aibă un scop clar: finalizarea unui acord.

De asemenea, partea rusă a sugerat că o astfel de reuniune ar putea avea loc la Moscova sau într-un alt cadru considerat potrivit, dar doar în condițiile stabilite de Rusia.

„Putin a declarat că este gata să se întâlnească la Moscova în orice moment”, a declarat Peskov pentru agenția de știri rusă Vesti. „Trebuie să existe un motiv ca întâlnirea să servească unui scop și, în mod crucial, să fie productivă. Ea nu poate servi decât scopului de a finaliza acordurile [de pace]”, a completat Peskov.

De cealaltă parte, președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită pentru discuții „în orice format și în orice țară”, cu excepția Rusiei și Belarusului.

„Suntem pregătiți pentru orice format, oricând”, a precizat Zelenski miercuri. „Nu ne este teamă să ne întâlnim oricând, în orice țară, cu excepția Rusiei și Belarusului. Sunt încrezător că o întâlnire trilaterală ar trebui reluată”, a spus Zelenski.

Kievul insistă pe necesitatea unui spațiu neutru pentru negocieri și a reiterat deschiderea către reluarea dialogului diplomatic, inclusiv într-un format extins.

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, a confirmat că Ucraina a propus Turciei să găzduiască o posibilă întâlnire directă între Putin și Zelenski.

În viziunea Kievului, negocierile ar putea include și actori internaționali, precum Statele Unite și lideri politici implicați în eforturile de mediere, într-un format trilateral sau extins.

Această abordare urmărește relansarea procesului de pace blocat în prezent.

Deși ambele părți declară la nivel oficial disponibilitatea pentru dialog, condițiile sunt profund diferite:

Rusia insistă ca întâlnirea să aibă loc în condiții care să conducă direct la acorduri finale

Ucraina solicită neutralitate și implicarea unor mediatori internaționali

Ambele tabere evită, de fapt, un consens privind cadrul negocierilor

Aceste diferențe fac ca o întâlnire directă să rămână incertă pe termen scurt.

Ultimele discuții directe semnificative dintre Vladimir Putin și Volodimir Zelenski au avut loc în 2019, în cadrul formatului de negocieri de la acea vreme.

De atunci, relațiile diplomatice s-au deteriorat semnificativ, iar tentativele de reluare a dialogului nu au dus la rezultate concrete.

Deși există semnale de deschidere declarativă din partea Moscovei și Kievului, diferențele privind locația, formatul și obiectivul negocierilor continuă să blocheze organizarea unei întâlniri directe între Putin și Zelenski.