Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat sâmbătă, 18 aprilie 2026, că reluarea negocierilor de pace cu Ucraina nu se află în prezent printre prioritățile Federației Ruse.

Moscova nu consideră oportună deschiderea unui nou proces de dialog pentru încheierea conflictului, Serghei Lavrov subliniind că această problemă nu este de actualitate pentru Kremlin.

„Problema reluării negocierilor pentru încheierea conflictului nu este în prezent o prioritate pentru Rusia”, a fost mesajul fără echivoc transmis de Serghei Lavrov.

Oficialul rus a profitat de ocazie pentru a ironiza sprijinul occidental, descriind „coaliția celor dispuși” drept o construcție fără consistență reală și lipsită de fundament solid.

De asemenea, Serghei Lavrov a lansat avertismente privind posibila formare a unui nou bloc militar în Europa, care ar putea include Ucraina, catalogând această inițiativă drept una „agresivă”. În discursul său, acesta a formulat acuzații la adresa unor state europene privind anumite derapaje ideologice, deși nu a oferit dovezi concrete în acest sens.

Totuși, în ciuda tensiunilor cu statele europene, ministrul a afirmat că Rusia rămâne deschisă unui dialog economic cu Statele Unite ale Americii.

În contrast puternic cu poziția exprimată de Serghei Lavrov, ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha, a transmis vineri, 17 aprilie 2026, că președintele Volodimir Zelenski este dispus să se întâlnească direct cu Vladimir Putin.

Conform oficialului de la Kiev, o astfel de întrevedere ar putea fi organizată într-un format internațional extins, beneficiind de medierea a doi lideri importanți: președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, și președintele SUA, Donald Trump, în încercarea de a găsi o soluție diplomatică pentru încetarea războiului.

Andrii Sîbiha a confirmat că Ucraina este pregătită pentru o astfel de întâlnire pe teritoriul Turciei.

„(Turcia) joacă un rol important în eforturile de pace”, a afirmat șeful diplomației ucrainene.

Cât despre Vladimir Putin, acesta înclina spre o întrevedere la Moscova, cel puțin potrivit declarațiilor făcute în septembrie 2025.

„Donald (Trump – n.red.) m-a întrebat dacă este posibil să se organizeze o astfel de întâlnire. I-am răspuns că da, este posibil. În cele din urmă, dacă Zelenski este pregătit, să vină la Moscova. O astfel de întâlnire va avea loc”, a declarat Vladimir Putin în cadrul unui discurs susținut la Beijing pe 3 septembrie 2025.

Sinteza pozițiilor diplomatice