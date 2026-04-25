Președintele SUA, Donald Trump, a evitat să precizeze cu cine poartă negocieri din Iran, afirmând doar că Washingtonul discută „cu cei care sunt acum la conducere”. Declarația vine în contextul unei incertitudini privind structura de putere de la Teheran, pe care liderul american o considera, cu o zi înainte, un obstacol major în desfășurarea negocierilor.

„Fac o ofertă şi va trebui să vedem”, a spus Trump într-un interviu telefonic pentru Reuters. „Amână lucrurile pentru că – nu ştim cu cine să discutăm”, le-a spus Trump reporterilor în Biroul Oval, joi. „Ei ştiu cine este liderul în această ţară. Noi nu ştim cine este liderul în Iran”, a explicat el.

Vicepreședintele JD Vance, care s-a alăturat lui Steve Witkoff și Jared Kushner la începutul acestei luni, la discuțiile de pace cu oficiali iranieni desfășurate în Islamabad, nu va călători în Pakistan, însă va rămâne pregătit să intervină și să se alăture negocierilor, dacă va fi necesar.

Trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, alături de ginerele acestuia, Jared Kushner, urmează să ajungă sâmbătă dimineață la Islamabad pentru negocieri cu Iran, mediate de Pakistan, a anunțat vineri purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, potrivit Reuters.

Aceasta a precizat că administrația Trump a remarcat „anumite progrese” din partea iraniană în ultimele două zile, fără a oferi însă detalii suplimentare.

„Steve și Jared vor pleca mâine în Pakistan pentru a asculta poziția iranienilor”, le-a spus Leavitt jurnaliștilor la Casa Albă, potrivit POLITICO. „Președintele, vicepreședintele și secretarul de stat vor rămâne aici, în Statele Unite, pentru a primi actualizări, iar vicepreședintele, din câte înțeleg, este în așteptare și este pregătit să plece în Pakistan dacă vom considera că este o utilizare necesară a timpului său.”

Karoline Leavitt a sugerat că Statele Unite și Iran se apropie de un acord, însă a evitat să ofere detalii atunci când a fost întrebată dacă administrația Donald Trump a primit o propunere de pace din partea liderilor iranieni.

„Cu siguranță am văzut unele progrese din partea iraniană în ultimele zile”, a spus ea.

Disponibilitatea Iranului de a reveni la masa negocierilor cu Statele Unite indică o schimbare de poziție față de începutul săptămânii, când Teheranul a refuzat să își trimită echipa de negociere la Islamabad, în semn de protest față de blocada americană asupra Strâmtorii Ormuz. La câteva ore după acest episod, președintele american Donald Trump a prelungit blocada pe termen nedeterminat și a acceptat, în același timp, extinderea armistițiului dintre cele două state.

Noile discuții au loc pe fondul semnalelor transmise de Trump și de oficiali ai administrației sale, care sugerează că războiul ar putea dura mai mult decât estimase inițial președintele la debutul său în februarie. Întrebat joi despre posibila durată a conflictului, Trump le-a spus jurnaliștilor: „Nu mă grăbiți.”

Donald Trump a sugerat că ar putea accepta temporar creșterea prețurilor la carburanți cauzată de conflict, dacă acest lucru ar contribui la împiedicarea Iranului de a obține armament nuclear. În prezent, prețul benzinei este cu aproximativ un dolar pe galon mai mare decât înainte de izbucnirea crizei, ceea ce ar putea deveni un risc politic pentru republicani înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie.

Între timp, secretarul Apărării, Pete Hegseth, a reiterat amenințările cu noi atacuri asupra unor ținte iraniene, afirmând că Statele Unite au „tot timpul din lume” pentru a-și atinge obiectivele în Iran.

Vizita anterioară a lui JD Vance la Islamabad a reprezentat cele mai importante discuții directe dintre oficiali americani și iranieni de la Revoluția Islamică din 1979, însă nu s-a soldat cu rezultate concrete, vicepreședintele insistând că orice acord trebuie să includă renunțarea Iranului la dezvoltarea unei arme nucleare.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus extinderea misiunii navale europene Operațiunea Aspides pentru a proteja navele comerciale în Orientul Mijlociu, în contextul blocadei din Strâmtoarea Ormuz, potrivit dpa.

După o întâlnire cu lideri din UE, precum și cu oficiali din Egipt, Liban, Siria și cu reprezentanți ai Iordania, von der Leyen a declarat că misiuni precum Aspides ar putea fi extinse de la protecția navelor la o coordonare maritimă mai complexă, subliniind necesitatea trecerii „dincolo de gestionarea reactivă a crizelor”.

Ea a mai cerut și consolidarea cooperării structurale în domeniul producției de armament. Operațiunea Aspides, lansată în 2024, are ca scop protejarea transportului maritim în Marea Roșie și Golful Aden, în special împotriva atacurilor grupării houthi din Yemen.

După intensificarea conflictului regional și blocarea Strâmtorii Ormuz, traficul maritim global a fost grav perturbat, ceea ce a dus la creșterea prețurilor la energie și la temeri privind posibile penurii de carburanți.