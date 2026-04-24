Prețul carburanților vineri, 24 Aprilie. Creșterile accelerate ale prețurilor la carburanți au revenit în prim-planul economiei românești, după ce principalele companii petroliere au operat scumpiri semnificative într-un interval extrem de scurt. În doar câteva ore, tarifele la pompă au depășit praguri psihologice importante, amplificând îngrijorările consumatorilor și ale mediului de afaceri.

Liderul pieței, OMV Petrom, a declanșat un nou val de scumpiri, majorând prețul benzinei cu până la 35 de bani pe litru și al motorinei cu aproximativ 25 de bani. Aceste ajustări vin la doar câteva ore după o rundă anterioară de creșteri, ceea ce a dus la un salt cumulat considerabil într-un timp record.

În consecință, benzina a ajuns să fie comercializată la valori apropiate de 8,7 lei/l în anumite stații, în timp ce motorina a depășit pragul de 9 lei/l — un nivel considerat critic pentru consumatori și transportatori.

Interesant este faptul că stațiile Petrom, care anterior ofereau unele dintre cele mai competitive prețuri, au fost rapid depășite de propriul brand premium, OMV, care a ajuns să practice unele dintre cele mai ridicate tarife din piață. Această inversare rapidă reflectă volatilitatea accentuată a sectorului și strategiile comerciale dinamice ale companiilor.

Valul de scumpiri nu s-a limitat la un singur operator. Companii importante precum Lukoil, Rompetrol și Socar au ajustat la rândul lor prețurile.

Lukoil a aplicat unele dintre cele mai consistente majorări, ducând motorina peste 9 lei/l.

Rompetrol a optat pentru creșteri mai moderate, dar suficiente pentru a atinge același prag simbolic la diesel.

Socar a crescut doar prețul benzinei, menținând o strategie relativ prudentă comparativ cu competitorii.

Companie Tip carburant Preț anterior (lei/l) Preț actual (lei/l) Creștere (bani) Observații OMV Petrom (Petrom) Benzină 8,07 8,62 +55 (în 12h) De la cel mai mic preț → printre cele mai mari OMV Petrom (OMV) Benzină 8,18 8,73 +55 (în 12h) Cea mai scumpă benzină din Capitală OMV Petrom (Petrom) Motorină 8,33 8,78 +45 Creștere rapidă în câteva ore OMV Petrom (OMV) Motorină 8,42 8,87 +45 Aproape de pragul de 9 lei/l Lukoil Benzină ~8,18 8,45 +27 Creștere semnificativă Lukoil Motorină ~8,72 9,07 +35 A depășit 9 lei/l Rompetrol Benzină 8,43 8,48 +5 Creștere moderată Rompetrol Motorină 8,97 9,07 +10 A atins pragul de 9 lei/l Socar Benzină 8,19 8,34 +15 Doar benzina a fost scumpită

Specialiștii din domeniul energetic indică mai mulți factori care pot explica aceste scumpiri bruște:

evoluția cotațiilor internaționale ale petrolului,

fluctuațiile cursului valutar,

costurile logistice și de rafinare,

tensiunile geopolitice care influențează lanțurile de aprovizionare.

Acești factori creează un context de instabilitate care se reflectă rapid în prețurile finale suportate de consumatori.

Creșterea prețurilor la carburanți are efecte în lanț asupra întregii economii. Costurile de transport cresc, ceea ce poate duce la scumpirea bunurilor și serviciilor. În același timp, bugetele gospodăriilor sunt puse sub presiune, mai ales în contextul unei inflații deja ridicate.

Pentru companii, în special din domeniul logistic și transport, aceste majorări pot afecta marjele de profit și pot determina ajustări de prețuri sau chiar reducerea activității.

În lipsa unor semnale clare de stabilizare pe piețele internaționale, este de așteptat ca volatilitatea să continue. Ajustările frecvente de preț ar putea deveni noua normalitate, iar consumatorii trebuie să fie pregătiți pentru fluctuații rapide de la o zi la alta.

Pentru a estima cât costă un plin pentru Mercedes-Benz GLE 350 d 4MATIC, trebuie să pornim de la două variabile esențiale: capacitatea rezervorului și prețul actual al motorinei. Acest model SUV este echipat, în mod obișnuit, cu un rezervor de aproximativ 85 de litri, iar datele recente din piață indică un preț al motorinei situat între 8,78 și 9,07 lei pe litru, în funcție de stație.

Raportând aceste valori, costul unui plin variază în mod direct. La un preț mediu de aproximativ 9 lei/l, alimentarea completă ajunge la circa 765 de lei. Dacă luăm în calcul varianta minimă observată în piață, de 8,78 lei/l, costul scade la aproximativ 746 de lei. În scenariul maxim, unde motorina atinge 9,07 lei/l, un plin poate ajunge la aproximativ 770–771 de lei.

Prin urmare, în condițiile actuale de piață, un șofer de GLE 350 d trebuie să se aștepte să plătească, în mod realist, în jur de 750–770 de lei pentru un plin complet. Această valoare poate fluctua rapid, având în vedere dinamica accelerată a prețurilor la carburanți, iar chiar și o creștere aparent mică de 10 bani pe litru adaugă peste 8 lei la costul total al unei alimentări complete.