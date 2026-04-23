Ministerul austriac al Economiei, responsabil de politica energetică, a solicitat E-Control să analizeze situația după ce OMV, companie în care statul austriac deține o participație, a anunțat săptămâna trecută că a redus prețul la motorină cu mai puțin decât scăderea de 5 eurocenți pe litru cerută de autorități.

Noile reguli fac parte dintr-un set de măsuri adoptate de guvernul de coaliție pentru a contracara creșterea prețurilor la petrol, generată de războiul din Iran, potrivit informațiilor transmise de Reuters.

Acestea prevăd ca eventualele creșteri ale veniturilor din TVA, rezultate din prețuri mai mari la combustibili, să fie returnate consumatorilor prin reducerea taxelor, în timp ce marjele comercianților, inclusiv cele ale OMV, sunt plafonate.

„Acum este clar: cei 5 eurocenţi din reducerea marjei trebuie transferaţi integral, E-Control a precizat acest lucru în mod clar. După discuţii intense cu OMV, acei 5 eurocenţi au fost transferaţi continuu şi integral în ultimele zile. Sunt mulţumit de această clarificare şi de abordarea noastră comună”, a declarat ministrul Economiei, Wolfgang Hattmannsdorfer, într-un comunicat emis de autoritatea de reglementare.

La rândul său, OMV a precizat că a ajuns la o înțelegere cu E-Control privind implementarea regulilor și că le respectă în prezent. Compania a subliniat că această clarificare permite aplicarea consecventă a cerințelor pentru toți participanții la piață.

OMV Aktiengesellschaft deține 51,156% din OMV Petrom, în timp ce statul român, prin Ministerul Energiei, are o participație de 20,698%, potrivit datelor Bursei de Valori București (BVB).

Amintim că războiul din Iran a influențat direct prețurile combustibililor prin creșterea cotațiilor internaționale ale petrolului. Piețele au reacționat rapid la riscul de întrerupere a livrărilor din Orientul Mijlociu, mai ales din cauza tensiunilor din zona Strâmtorii Hormuz, rută strategică prin care trece o parte importantă din comerțul mondial cu petrol.

Pe măsură ce petrolul s-a scumpit, costurile pentru rafinare, transport și distribuție au crescut, iar presiunea s-a transferat către prețurile la pompă. Guvernele europene au început să caute soluții pentru a limita impactul asupra populației și companiilor, deoarece carburanții mai scumpi alimentează inflația și cresc costurile în aproape toate sectoarele economiei.