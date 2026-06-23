Petrolul s-a ieftinit puternic după negocierile dintre SUA și Iran. Scăderea cotațiilor ar putea reduce presiunile asupra prețurilor la carburanți

Cotațiile internaționale ale petrolului au înregistrat luni una dintre cele mai importante scăderi din ultimele săptămâni, pe fondul progreselor înregistrate în negocierile dintre Statele Unite și Iran. Diminuarea riscului unor blocaje în Strâmtoarea Ormuz și perspectiva revenirii pe piață a unor cantități suplimentare de țiței au schimbat rapid sentimentul investitorilor și au împins prețurile în jos.

După o zi marcată de fluctuații puternice, piața petrolului a încheiat ședința de luni pe minus.

Petrolul Brent, etalonul utilizat la nivel internațional, s-a depreciat cu 2,67 dolari pe baril, echivalentul unei scăderi de 3,31%, și a închis la 77,90 dolari pe baril.

La rândul său, petrolul american WTI cu livrare apropiată a coborât cu 1,78 dolari, respectiv 2,32%, până la 74,82 dolari pe baril. Contractul pentru livrarea din luna august s-a închis la 73,86 dolari pe baril.

La începutul ședinței de tranzacționare, cotațiile au crescut puternic. Petrolul Brent a urcat până la 82,30 dolari pe baril, după declarațiile președintelui american Donald Trump privind posibilitatea reluării conflictului cu Iranul și după anunțul Teheranului referitor la o nouă închidere a Strâmtorii Ormuz.

Ulterior, piața și-a schimbat complet direcția.

Optimismul investitorilor a fost alimentat de declarațiile vicepreședintelui american, JD Vance, care a anunțat că negocierile cu Iranul înregistrează progrese și că traficul prin Strâmtoarea Ormuz continuă să se desfășoare.

Tot luni a avut loc, în Elveția, prima rundă de negocieri directe dintre oficiali americani și iranieni, desfășurată sub mediere internațională. Discuțiile s-au bazat pe memorandumul convenit săptămâna trecută pentru prelungirea armistițiului existent cu încă 60 de zile.

Un alt element care a contribuit la scăderea prețurilor a fost decizia Departamentului Trezoreriei al Statelor Unite de a autoriza temporar exporturile de petrol, produse petroliere și petrochimice provenite din Iran până la data de 21 august.

Pentru piețele internaționale, această măsură înseamnă posibilitatea creșterii ofertei globale de țiței, într-un moment în care investitorii urmăresc cu atenție echilibrul dintre cerere și producție.

Analiștii apreciază că revenirea petrolului iranian pe piață poate aduce volume importante de țiței, ceea ce ar contribui la temperarea prețurilor la nivel mondial.

Semnele de relaxare a tensiunilor se văd și în transportul maritim.

Datele privind navigația arată că două petroliere care transportau aproape două milioane de barili de țiței au traversat luni Strâmtoarea Ormuz, unul dintre cele mai importante puncte de tranzit pentru comerțul mondial cu petrol.

În paralel, mai multe state producătoare din Golf au început să majoreze volumele livrate către clienți. Emiratele Arabe Unite, Kuweitul și Irakul au oferit cantități suplimentare de petrol în ultima săptămână, în încercarea de a stabiliza piața.

Irakul a anunțat, de asemenea, că intenționează să își majoreze treptat producția până la un nivel cuprins între 4,2 și 4,3 milioane de barili pe zi.

Specialiștii băncii ANZ estimează că, după stabilizarea situației geopolitice, între 2 și 3 milioane de barili de petrol pe zi ar putea reveni pe piața mondială în primele patru săptămâni.

Cu toate acestea, experții avertizează că revenirea completă la nivelurile normale de producție și export nu va fi rapidă. O parte dintre infrastructurile afectate de conflict ar putea rămâne indisponibile pentru o perioadă mai lungă, iar normalizarea completă a fluxurilor de aprovizionare este considerată puțin probabilă înainte de sfârșitul acestui an.

Scăderea cotațiilor internaționale este, în general, o veste favorabilă pentru economiile care importă petrol, inclusiv pentru statele europene.

Un preț mai redus al țițeiului poate contribui la diminuarea costurilor energiei și ale combustibililor, reducând astfel presiunile inflaționiste. În același timp, sectoare precum transporturile, companiile aeriene și industria logistică ar putea beneficia de costuri operaționale mai mici, dacă tendința descendentă a petrolului se va menține și în perioada următoare.