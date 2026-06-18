Prețul petrolului continuă să scadă după acordul SUA-Iran. Piața reacționează la reluarea transportului prin Strâmtoarea Ormuz

Cotațiile internaționale ale petrolului au continuat să scadă joi, ajungând la cel mai redus nivel înregistrat de la începutul conflictului dintre Statele Unite și Iran. Evoluția vine pe fondul reluării treptate a transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru comerțul mondial cu petrol.

Pe piața internațională, contractele futures pentru petrolul Brent au coborât cu aproximativ 2,7%, până la 77,40 dolari pe baril, în timp ce cotația petrolului american WTI a înregistrat un declin de aproape 3%, ajungând la 74,52 dolari pe baril.

Scăderea prețurilor a fost alimentată de declarațiile vicepreședintelui american JD Vance, care a anunțat că transporturile de țiței prin Strâmtoarea Ormuz au revenit aproape de nivelurile normale.

Potrivit oficialului american, în noaptea precedentă aproximativ 12,5 milioane de barili de petrol au trecut prin Strâmtoarea Ormuz, cel mai ridicat volum înregistrat de la izbucnirea conflictului.

Înainte de război, prin acest punct strategic tranzitau zilnic aproximativ 14 milioane de barili de petrol și alte șase milioane de barili de produse rafinate.

„Iranienii nu au tras asupra niciunei nave comerciale pentru a doua noapte consecutiv”, a declarat vicepreședintele american, adăugând că Teheranul își respectă angajamentele asumate prin acord.

JD Vance a precizat că și partea americană și-a început obligațiile asumate, permițând trecerea a peste zece nave comerciale prin zona care fusese afectată anterior de blocada navală.

Evoluția vine la o zi după ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, și președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, au semnat acordul care pune capăt conflictului din Orientul Mijlociu.

Înțelegerea prevede redeschiderea Strâmtorii Ormuz pentru transportul comercial, fără taxe de tranzit, pentru o perioadă de 60 de zile, precum și ridicarea blocadei navale impuse anterior de Statele Unite.

Reluarea circulației prin această rută este considerată esențială pentru stabilizarea piețelor energetice, având în vedere că o parte importantă din exporturile mondiale de petrol tranzitează această zonă.

Deși ieftinirea petrolului reduce presiunile inflaționiste la nivel global, specialiștii avertizează că revenirea completă la normal nu se va produce imediat.

Agenția Internațională pentru Energie estimează că reluarea completă a exporturilor din statele Golfului Persic ar putea conduce la apariția unui excedent important de petrol începând cu anul 2027.

Potrivit celui mai recent raport al instituției, producția mondială de petrol este așteptată să depășească anul viitor pragul de 110 milioane de barili pe zi, în timp ce cererea globală va continua să avanseze într-un ritm considerabil mai redus.

Cu toate acestea, experții atrag atenția că stocurile mondiale de petrol rămân la un nivel scăzut, iar refacerea rezervelor strategice și revenirea completă a transportului maritim internațional ar putea necesita încă mai multe luni.