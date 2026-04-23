Potrivit unor informații apărute în presa internațională, președinta Ursula von der Leyen a transmis europarlamentarilor germani că Executivul european ia în calcul creșterea conținutului de bioetanol în carburanți peste limita actuală.

„După reglementările actuale, procentul maxim de etanol admis în carburanți este de 10% (E10). Comisia confirmă rolul pe care amestecurile mai mari de biocombustibili îl pot avea în decarbonizarea flotelor existente. Vom analiza posibilitatea aprobării unui conținut mai ridicat de etanol (E20), ținând cont de compatibilitatea cu motoarele vehiculelor existente și necesitatea stimulării investițiilor în biocombustibili avansați”.

În prezent, cadrul legislativ european limitează utilizarea bioetanolului la 10%, iar orice modificare ar necesita revizuirea directivei privind calitatea combustibililor — un proces complex, cu impact direct asupra industriei energetice și auto.

Susținătorii inițiativei argumentează că introducerea E20 ar putea avea efecte imediate asupra prețurilor, fără a necesita investiții masive în infrastructură.

„Biocombustibilii sunt soluția ieftină pentru carburanți. Acest lucru se poate face imediat, fără investiții în infrastructură nouă. Este o contribuție concretă la protecția climei, care afectează direct milioane de europeni”, a declarat Peter Liese.

Avantajul major al E20 este că poate fi integrat relativ ușor în sistemul actual de distribuție, folosind rețelele existente de rafinare și alimentare.

Un alt argument în favoarea introducerii E20 este faptul că o parte din producătorii auto au început deja să își adapteze motoarele pentru astfel de combustibili.

„Biocombustibilii sustenabili sunt esențiali pentru decarbonizarea rapidă și echitabilă a transporturilor. Producători precum BMW, VW și Mercedes au aprobat deja utilizarea E20 pentru motoarele mai noi”, a declarat Jens Gieseke.

Cu toate acestea, rămâne problema compatibilității pentru vehiculele mai vechi, ceea ce ar putea limita implementarea rapidă la nivel european.

Introducerea bioetanolului în proporții mai mari ar avea efecte și în afara sectorului energetic, în special asupra agriculturii.

„Bioetanolul produs local aduce valoare economică în zonele rurale și consolidează securitatea alimentară a Europei”, a declarat Norbert Lins.

Producția de bioetanol ar putea stimula lanțurile agricole interne și reduce dependența de importurile de combustibili fosili.

În Germania, unde E20 este deja disponibil în anumite stații, prețul este în jur de 2 euro pe litru, fiind influențat și de taxarea mai redusă a emisiilor de CO2.

Pe termen scurt, avantajul principal rămâne costul mai scăzut pentru consumatori, însă implementarea la scară largă depinde de mai mulți factori: reglementări, adaptarea industriei și acceptarea de către piață.

Reprezentanții industriei auto susțin că beneficiile sunt reale, dar trebuie abordate cu atenție.

„E20 poate crește semnificativ proporția de energie regenerabilă în mixul de combustibili, reduce emisiile de CO2 pe termen scurt și utilizează eficient infrastructura existentă. Totuși, este esențial ca producătorii auto să aprobe utilizarea acestui combustibil pentru alternativele prietenoase cu clima”, a declarat Thomas Peckruhn.

Dacă va fi aprobat, E20 ar putea reprezenta una dintre cele mai rapide soluții pentru reducerea costurilor la pompă și pentru atingerea obiectivelor climatice. În același timp, ar marca o schimbare importantă în politica energetică a Uniunii Europene, orientată spre soluții de tranziție mai flexibile.

Decizia finală va depinde de echilibrul dintre nevoia de reducere a prețurilor, obiectivele climatice și capacitatea pieței de a se adapta unei schimbări de asemenea amploare.