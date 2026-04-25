Donald Trump a explicat că nu consideră necesară trimiterea emisarilor într-o deplasare lungă, în contextul actual al negocierilor, apreciind că discuțiile pot avea loc la fel de eficient și telefonic și că partea iraniană poate lua legătura dacă dorește continuarea dialogului.

„Nu văd rostul să-i trimitem într-un zbor de 18 ore în situația actuală [a negocierilor]. E prea lung. Ne putem descurca la fel de bine și prin telefon. Iranienii ne pot suna dacă doresc. Nu vom face deplasarea doar ca să stăm acolo”, a declarat Donald Trump.

Întrebat dacă asta înseamnă că va relua războiul, Trump a răspuns: „Nu. Nu înseamnă asta. Încă nu ne-am gândit la asta.”

„Avem toate cărțile în mână. Nu ne vom duce acolo ca să stăm degeaba și să vorbim despre nimic.”

Deși Donald Trump a decis prelungirea armistițiului cu Iranul, negocierile diplomatice nu au înregistrat progrese în ultimele zile. La începutul săptămânii, oficiali americani au transmis că diferitele facțiuni din Iran aveau la dispoziție un interval limitat pentru a ajunge la un acord asupra unei propuneri.

„Există o luptă internă acerbă și o mare confuzie în cadrul «conducerii» lor. Nimeni nu știe cine este la conducere, nici măcar ei înșiși”, a declarat Trump într-o postare pe Truth Social sâmbătă, după ce a anulat călătoria.

Șeful diplomației iraniene, Abbas Araghchi, s-a întâlnit sâmbătă la Islamabad cu premierul, șeful armatei și ministrul de Externe al Pakistanului, implicați ca mediatori între părți, însă discuțiile nu au adus progrese semnificative.

După întrevederi, oficialul iranian a părăsit capitala pakistaneză fără a-și exprima disponibilitatea de a se întâlni cu emisarii americani, în eventualitatea unei vizite. Acesta a subliniat că Iranul condiționează reluarea negocierilor de ridicarea blocadei navale impuse de SUA.

La scurt timp după plecarea lui Araghchi, Donald Trump a decis anularea deplasării emisarilor americani. În paralel, forțele armate iraniene au avertizat Statele Unite asupra consecințelor menținerii blocadei, pe care au calificat-o drept un act de „banditism și piraterie”, amenințând cu un răspuns ferm.

„Dacă armata americană agresivă îşi continuă blocada, banditismul şi pirateria în regiune, ar trebui să fie sigură că se va confrunta cu un răspuns din partea puternicelor forţe armate ale Iranului”, a declarat cartierul general Khatam al-Anbiya într-un comunicat publicat de agenţia de ştiri IRNA.

Șansele ca blocada să fie ridicată în curând rămân reduse, după ce oficialii iranieni au părăsit Islamabadul înainte de sosirea emisarilor lui Donald Trump, transmițând însă, prin mediatorii pakistanezi, condițiile pentru încheierea conflictului.

La Islamabad, ministrul iranian de Externe a purtat discuții detaliate cu oficialii pakistanezi privind poziția Teheranului în eventualele negocieri cu Statele Unite. Delegația iraniană a transmis, de asemenea, condițiile pentru un armistițiu durabil, după care a părăsit capitala fără a mai aștepta discuțiile directe cu partea americană.