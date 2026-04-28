Donald Trump își convoacă echipa de securitate pentru Iran. Potrivit purtătoarei de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, noua propunere discutată la Washington prevede redeschiderea Strâmtorii Ormuz și amânarea pentru o etapă ulterioară a negocierilor privind programul nuclear iranian. Leavitt nu a comentat în detaliu inițiativa, dar a precizat că cerințele fundamentale ale lui Trump rămân neschimbate.

Președintele american insistă ca Strâmtoarea Ormuz, rută esențială pentru transportul mondial de petrol, să fie deschisă, iar Iranul să predea stocurile sale de uraniu îmbogățit.

Leavitt a declarat că a avut loc o discuție importantă în cursul dimineții și a indicat că Trump va comunica personal poziția sa pe acest subiect.

Evoluțiile au loc într-un moment în care diplomația continuă în culise. Potrivit informațiilor publicate de CNN, Washingtonul și Teheranul nu sunt atât de departe unul de celălalt pe cât pare.

Întâlnirea de la Casa Albă a avut loc după ce Trump a anulat în mod neașteptat planurile prin care principalii săi emisari, Steve Witkoff și Jared Kushner, urmau să plece în Pakistan pentru o nouă rundă de negocieri în weekend.

Trump a explicat că a anulat deplasarea deoarece Iranul nu prezentase o ofertă satisfăcătoare, însă ulterior, după anulare, partea iraniană a revenit cu un document actualizat.

Campania de bombardamente a SUA fusese suspendată după ce președintele american a decis să prelungească armistițiul săptămâna trecută. În declarațiile publice, Trump a părut ezitant în privința reluării conflictului, dar a rămas sceptic față de trimiterea echipei sale într-o călătorie lungă la Islamabad fără clarificări privind concesiile pe care Iranul le-ar accepta sau cine deține efectiv puterea la Teheran.

Deși Statele Unite și Iranul nu s-au întâlnit pentru a doua rundă de negocieri în Pakistan, sursa menționată susține că pozițiile celor două părți nu sunt atât de divergente pe cât lasă impresia declarațiile oficiale.

Diplomația intensă continuă discret, iar discuțiile actuale vizează un proces etapizat. Prima parte a unui posibil acord ar urmări revenirea la situația de dinaintea războiului și redeschiderea Strâmtorii Ormuz fără restricții sau taxe suplimentare.

Tema programului nuclear iranian, invocată de SUA și Israel drept motiv al conflictului, ar urma să fie abordată ulterior.

Trump declarase anterior că orice înțelegere trebuie să includă renunțarea Iranului la stocul de uraniu de calitate apropiată celei necesare pentru fabricarea armelor nucleare și oprirea îmbogățirii uraniului. Teheranul a respins ferm aceste condiții.

Potrivit surselor implicate în mediere, există presiuni asupra ambelor părți pentru a ajunge rapid la un compromis, iar următoarele zile sunt considerate decisive. În același timp, rămâne posibilitatea ca SUA să abandoneze negocierile și să reia războiul.

În paralel cu reuniunea de la Washington, ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi s-a întâlnit luni la Moscova cu Vladimir Putin. Oficialul iranian a declarat că discuțiile au inclus teme detaliate legate de război și de ceea ce Teheranul consideră agresiunea Statelor Unite și a Israelului.

Ministerul iranian de Externe a transmis că Araghchi l-a informat pe Putin despre procesul diplomatic mediat de Pakistan, menit să pună capăt definitiv conflictului și să aducă pace și securitate în regiunea Golfului Persic, inclusiv în Strâmtoarea Ormuz.

Araghchi a afirmat că Iranul reevaluează modul în care va continua pe calea diplomatică, invocând acțiunile militare ale SUA și Israelului și ceea ce a numit abordarea destabilizatoare a Washingtonului în negocieri.

Oficialul iranian a acuzat Statele Unite de progres lent cauzat de practici distructive, printre care cerințe nerezonabile, schimbări frecvente de poziție, retorică amenințătoare și încălcarea repetată a angajamentelor.

El i-a transmis lui Putin că Teheranul va lua decizia corespunzătoare privind continuarea actualului proces diplomatic în funcție de acești factori.

Vizita lui Araghchi în Rusia a urmat unor deplasări recente în Oman și Pakistan. Anterior, el le-a transmis oficialilor pakistanezi o listă de linii roșii ce urmau să fie comunicate Statelor Unite, inclusiv în chestiunile nucleare și cele legate de Strâmtoarea Ormuz.

Tot luni, ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, s-a întâlnit cu ministrul adjunct al Apărării din Iran, generalul de brigadă Reza Talaei-Nik. Belousov a transmis că Rusia susține soluționarea conflictului exclusiv prin mijloace diplomatice, sprijină suveranitatea și integritatea teritorială a Iranului și este pregătită să facă tot posibilul pentru rezolvarea situației.

Vladimir Putin a lăudat rezistența poporului iranian în fața presiunilor SUA și Israelului și a declarat că Moscova va face tot ce îi stă în putință pentru a ajuta Teheranul.

„Vedem cât de curajos şi eroic luptă poporul iranian pentru independenţa şi suveranitatea sa. (…) Din partea noastră, vom face tot ceea ce serveşte intereselor dumneavoastră şi intereselor tuturor popoarelor din regiune pentru a ne asigura că pacea este restabilită cât mai repede posibil”, a spus Putin.

Rusia s-a oferit să medieze conflictul și a condamnat ferm atacurile SUA și Israelului. Moscova a propus în repetate rânduri să depoziteze uraniul îmbogățit al Iranului pentru reducerea tensiunilor, însă inițiativa a fost respinsă de Statele Unite.

Întâlnirea dintre Putin și Araghchi a avut loc în biblioteca prezidențială din Sankt Petersburg, fosta capitală imperială a Rusiei. Surse din Pakistan au declarat în același timp că eforturile de reducere a tensiunilor dintre SUA și Iran continuă.

Putin a mai spus că a primit săptămâna trecută un mesaj de la noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, și i-a cerut lui Araghchi să îi transmită că Rusia intenționează să continue parteneriatul strategic cu Teheranul.

Acordul strategic dintre cele două state, cu durata de 20 de ani, a fost semnat anul trecut. Rusia construiește două noi unități nucleare la Bushehr, unde se află singura centrală nucleară a Iranului. Totodată, Iranul a furnizat Rusiei drone Shahed folosite în războiul din Ucraina, iar producția acestora a fost mutată între timp pe teritoriul rus.

Araghchi i-a mulțumit lui Putin pentru sprijinul acordat și a afirmat că evenimentele recente au demonstrat că Iranul are prieteni și aliați precum Federația Rusă, care îi rămân alături în momente dificile.

„S-a dovedit, de asemenea, tuturor că Iranul are prieteni şi aliaţi, precum Federaţia Rusă, care îi sunt alături tocmai în momentele dificile”, a spus el.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Moscova dorește continuarea negocierilor dintre SUA și Iran și că nu ar trebui să existe o revenire la acțiuni militare, deoarece acest lucru nu este în interesul nimănui.