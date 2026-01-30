Potrivit analistului britanic, există mai multe scenarii posibile privind modul în care Vladimir Putin ar putea ieși din scenă. Într-o analiză prezentată într-o emisiune a presei britanice, Kennedy a identificat cinci variante principale, care includ asasinatul, o lovitură de stat sau alte forme de schimbare forțată a puterii. Cu toate acestea, el consideră că majoritatea acestor scenarii sunt puțin probabile în actualul context politic și instituțional din Rusia.

În pofida presiunii interne crescânde generate de invazia eșuată a Ucrainei, de declinul economic accentuat și de pierderea a peste un milion de militari, Kennedy apreciază că Vladimir Putin va rămâne cel mai probabil la conducere până la moarte. Expertul sugerează însă că acest deznodământ ar putea surveni mai devreme decât se așteaptă mulți, făcând referire la informații considerate credibile despre posibile probleme de sănătate ale liderului rus și despre faptul că acesta ar apela la tratamente alternative, fără a oferi detalii publice.

Analistul subliniază că înlăturarea forțată a lui Putin este improbabilă din cauza modului în care acesta și-a consolidat puterea. Kremlinul este controlat printr-o rețea de aliați loiali, instalați în toate pozițiile-cheie ale statului, iar orice formă de disidență este reprimată sever. Această concentrare a puterii s-a accentuat și mai mult după declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei, ceea ce face extrem de dificilă apariția unei opoziții interne capabile să provoace o schimbare de regim.

Kennedy atrage atenția că moartea lui Alexei Navalnîi nu a generat un val semnificativ de proteste sau mișcări politice împotriva lui Putin, nici la nivel regional, nici în interiorul partidelor. Acest fapt confirmă, în opinia sa, cât de bine controlat este sistemul politic rus și cât de puține șanse există pentru o demitere clasică a liderului de la Kremlin, în lipsa unor circumstanțe radical diferite.

„Toată lumea depinde de Putin. Își promovează prietenii. Toate cadrele din jurul lui Putin sunt foști colegi. El și-a concentrat complet puterea în jurul său, iar acest lucru s-a intensificat doar de la invazia la scară largă a Ucrainei. După moartea lui Alexei Navalnîi, nu am văzut niciun val de mișcări populare împotriva lui, la nivel de partid sau regional. Este foarte dificil să ne așteptăm la demiterea sa, decât dacă circumstanțele se schimbă”, a declarat Kennedy, potrivit Daily Mail.

Cel mai plauzibil scenariu rămâne, în viziunea expertului britanic, dispariția lui Putin în timp ce se află încă la putere, urmată de o reorganizare rapidă a elitelor. Într-un asemenea context, cercurile de putere ar fi nevoite să se unească și să negocieze succesiunea, într-o perioadă de instabilitate majoră.

„Cel mai plauzibil scenariu este ca Putin să moară la putere, având în vedere că a construit un sistem cu loialitate totală în centru. Apoi ar trebui să existe o reorganizare foarte rapidă – cadrele ar trebui să se unească și să negocieze pentru putere”, a mai spus acesta.

Totuși, Kennedy nu exclude complet varianta unui asasinat. El consideră că, dacă un astfel de scenariu ar deveni realitate, inițiativa nu ar veni din partea elitei de la Moscova, ci mai degrabă din regiunile Rusiei, în special din zonele sărace și agricole, de unde provin numeroși recruți trimiși pe frontul din Ucraina. Aceste regiuni au suportat costurile umane cele mai mari ale războiului și au un istoric de opoziție față de controlul central, exemplul Ceceniei fiind unul relevant, după cele două conflicte violente din anii 1990 și 2000.

Diferențele majore dintre viața din Moscova și cea din restul regiunilor rusești, accentuate de direcționarea resurselor către efortul de război, pot crea, în timp, un climat favorabil acumulării nemulțumirilor. Într-un astfel de context, aceste tensiuni ar putea ieși la suprafață sub forme extreme, inclusiv printr-un act violent cu tentă regională.

Expertul mai observă că Vladimir Putin acordă o atenție obsesivă propriei securități și apare tot mai rar în spațiul public. Această discreție ar putea fi explicată prin oboseală, probleme de sănătate, paranoia sau o combinație a acestor factori. Chiar și așa, liderul rus este perceput ca fiind sigur pe sine, iar structurile de securitate și armata au un interes direct în menținerea sa la putere și în protejarea lui.

„Există o diferență cu adevărat semnificativă între viața la Moscova și viața în diferitele regiuni ale Rusiei. În timp, în special odată cu devierea resurselor către efortul de război, apare o situație care permite ca nemulțumirile să fermenteze și, la un moment dat, să iasă în prim-plan… s-ar putea întâmpla un asasinat, care ar putea avea o dimensiune regională. Cu toate acestea, Putin este obsedat de propria securitate. Apare din ce în ce mai puțin în atenția publicului”, a spus expertul britanic.

Cu toate acestea, Kennedy avertizează că asasinatele sunt posibile chiar și în sisteme extrem de securizate. Putin trebuie să continue să viziteze aliați externi și regiuni din interiorul Rusiei, ceea ce poate crea vulnerabilități. În acest context, expertul consideră că un atentat nu este mai puțin probabil decât alte scenarii de schimbare a puterii, mai ales în condițiile nemulțumirilor generate de războiul din Ucraina.

„Totuși, este un președinte foarte sigur pe sine, din câte știm. Serviciile de securitate și armata au toate un interes personal în a-l proteja. În același timp, asasinatele au loc. El trebuie să viziteze în continuare aliații Rusiei și regiunile – vor exista oportunități. Cred că este un scenariu probabil? Nu este mai puțin probabil decât orice altceva. Este absolut posibil ca cineva să aibă suficiente nemulțumiri, având în vedere situația din Ucraina, pentru a vrea să-l omoare”, a spus Kennedy.

În final, analistul britanic susține că zilele lui Vladimir Putin sunt numărate și avertizează că Occidentul ar trebui să se pregătească din timp pentru posibila instabilitate care ar putea urma dispariției sale. Dintr-o perspectivă pe termen mediu și lung, situația din Rusia este, în opinia sa, predispusă la schimbare, fie printr-o tranziție gestionată de cercurile de putere, fie printr-o revoltă democratică sau o lovitură de stat militară. Indiferent de scenariul care se va concretiza, Kennedy consideră esențial ca toate aceste variante să fie luate în calcul și planificate din timp.