Volodimir Zelenski a declarat vineri, la Kiev, că Ucraina este dispusă să răspundă „în mod similar” Rusiei dacă atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene vor înceta, subliniind însă că între cele două state nu există, în acest moment, niciun armistițiu oficial. Președintele ucrainean a vorbit într-un context marcat de loviturile repetate asupra rețelelor energetice, atacuri care au lăsat capitala Kiev fără electricitate și căldură, în plină perioadă de ger.

Șeful statului ucrainean și-a exprimat scepticismul față de afirmațiile potrivit cărora președintele rus ar fi acceptat o pauză de o săptămână în bombardarea infrastructurii energetice, informație avansată public de președintele american Donald Trump. În același timp, Volodimir Zelenski a comentat relatările potrivit cărora ar fi fost invitat la Moscova pentru negocieri, o variantă pe care a respins-o ferm.

Președintele ucrainean a explicat că este deschis „oricărui format” de discuții între lideri, dar a calificat o întâlnire la Moscova drept imposibilă, extinzând refuzul și asupra Belarusului, stat aliat strâns al Kremlinului. În opinia sa, locul unei eventuale întâlniri este esențial pentru credibilitatea procesului diplomatic și pentru siguranța părții ucrainene.

„Este absolut imposibil pentru mine să mă întâlnesc cu Putin la Moscova. Ar fi acelaşi lucru ca şi cum m-aş întâlni cu Putin la Kiev. Aş putea la fel de bine să-l invit la Kiev – să vină! Îl invit public, dacă îndrăzneşte, desigur”, a declarat președintele ucrainean, reacționând la sugestiile repetate ale liderului rus privind o întâlnire în capitala Rusiei.

Declarațiile au fost făcute în fața reporterilor la Kiev și au fost ulterior publicate de biroul prezidențial.

Volodimir Zelenski a subliniat că nu există niciun acord oficial între Ucraina și Rusia privind încetarea focului asupra infrastructurii energetice, descriind actuala situație drept o oportunitate creată de o inițiativă americană, nu rezultatul unui dialog direct cu Moscova. Potrivit acestuia, propunerea a fost formulată de Statele Unite și personal de președintele Donald Trump.

Președintele ucrainean a insistat că nu au existat negocieri directe cu partea rusă pe această temă și că poziția Kievului este una condiționată strict de comportamentul Moscovei pe teren. În lipsa unor atacuri asupra instalațiilor energetice ucrainene, Ucraina ar urma să adopte o atitudine similară.

„Nu există secrete aici. Nu a existat niciun dialog direct şi niciun acord direct pe această temă între noi şi Rusia. Dacă Rusia nu atacă infrastructura noastră energetică – instalaţiile de producţie sau orice alte active energetice – nici noi nu le vom ataca pe ale lor”, a spus Volodimir Zelenski.

Donald Trump a declarat joi că Vladimir Putin ar fi fost de acord să oprească bombardamentele asupra Kievului pentru o săptămână, invocând condițiile meteorologice extreme. Potrivit prognozelor, temperaturile din capitala ucraineană ar urma să scadă până la minus 26 de grade Celsius.

Zelenski a precizat că inițiativa de dezamorsare a conflictului a fost discutată în cadrul negocierilor trilaterale desfășurate la Abu Dhabi, la finalul săptămânii trecute. El a adăugat că o rundă ulterioară de discuții, programată inițial pentru acest weekend în Emiratele Arabe Unite, ar putea suferi modificări de calendar sau de locație.

Secretarul de stat american Marco Rubio a anunțat că trimișii principali ai președintelui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, nu vor participa la următoarea întâlnire. Zelenski a subliniat importanța continuității delegațiilor pentru a evalua progresul discuțiilor anterioare.

„Dar data sau locul se pot schimba, deoarece, în opinia noastră, se întâmplă ceva în situaţia dintre Statele Unite şi Iran. Şi aceste evoluţii ar putea afecta probabil calendarul. Americanii au spus că vor să ridice problema dezamorsării conflictului, ambele părţi urmând să demonstreze anumite măsuri de a se abţine de la utilizarea capacităţilor pe distanţă lungă, în scopul de a crea mai mult spaţiu pentru diplomaţie. În acest stadiu, aceasta este o iniţiativă a părţii americane şi, personal, a preşedintelui Statelor Unite. O considerăm mai degrabă o oportunitate decât un acord”, a explicat Volodimir Zelenski.

În paralel, Kremlinul nu a comentat oficial propunerea, iar forțele aeriene ucrainene au raportat lansarea unei rachete balistice și a 111 drone rusești în cursul nopții. Deși au fost semnalate atacuri în regiunile de pe linia frontului, nu au existat informații despre lovirea unor obiective energetice.

Eventuala încetare a focului asupra infrastructurii energetice ar veni într-un moment critic, războiul urmând să intre, luna viitoare, în al cincilea an. Pe teren, trupele ruse continuă să avanseze în regiunea Donețk, iar atacurile cu drone asupra orașelor ucrainene aflate departe de front rămân aproape zilnice.

Din toamna anului trecut, Rusia și-a intensificat loviturile asupra sectorului energetic, lăsând Kievul în întuneric și frig în una dintre cele mai dure ierni din ultimii ani. În plan diplomatic, eforturile de a ajunge la un acord de pace nu au produs rezultate concrete. Volodimir Zelenski a indicat că dosare sensibile, precum statutul teritoriilor din Donețk și situația centralei nucleare de la Zaporojie, rămân nerezolvate.

Cerința Moscovei ca Ucraina să cedeze aproximativ 20% din teritoriul pe care încă îl controlează reprezintă, potrivit Kievului, principalul blocaj în negocieri. Zelenski a exclus orice concesie teritorială, invocând sacrificiile făcute de armata ucraineană. El a precizat, totodată, că nu există o dată stabilită pentru următoarea întâlnire a negociatorilor din Rusia, Ucraina și Statele Unite.

Pe un alt plan, Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina ar putea fi „din punct de vedere tehnic” pregătită pentru aderarea la Uniunea Europeană în 2027, declarație care a generat reacții rezervate în rândul unor lideri europeni. Oficialii UE au subliniat necesitatea respectării regulilor și a evaluărilor de progres, în timp ce Ungaria s-a opus ferm unei integrări accelerate.

„Din punct de vedere tehnic, vom fi pregătiți în 2027”, a afirmat Volodimir Zelenski, adăugând că până la finalul lui 2026 ar urma să fie implementați pașii principali necesari.

În același timp, el a precizat că obiectivul său este obținerea unui calendar clar de aderare, considerat parte a garanțiilor de securitate post-război.

Tensiunile externe, inclusiv cele legate de situația din Iran, continuă să influențeze agenda diplomatică, iar Zelenski a avertizat că discuțiile trilaterale ar putea fi amânate din aceste motive.

În paralel cu declarațiile făcute la Kiev, Kremlinul a confirmat vineri că președintele rus Vladimir Putin a primit o solicitare directă din partea omologului său american, Donald Trump, privind oprirea temporară a atacurilor asupra capitalei Ucrainei. Potrivit Moscovei, cererea a avut ca obiectiv crearea unui context favorabil pentru continuarea negocierilor de pace, într-un moment marcat de intensificarea eforturilor diplomatice.

„Într-adevăr, preşedintele Trump i-a cerut personal preşedintelui Putin să se abţină de la atacarea Kievului timp de o săptămână, până la 1 februarie, pentru a crea condiţii favorabile negocierilor”, a transmis purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Întrebat ulterior despre modul în care Rusia a răspuns acestei solicitări și despre eventuale angajamente concrete asumate de Moscova, Dmitri Peskov a evitat să ofere detalii suplimentare. Oficialul rus a indicat că poziția Kremlinului rămâne limitată la declarația inițială.

„Nu am nimic de adăugat la ceea ce s-a spus deja”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Această evoluție are loc în condițiile în care următoarea rundă de negocieri trilaterale de pace între Rusia, Ucraina și Statele Unite era programată pentru duminică, la Abu Dhabi. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat însă că data sau locul întâlnirii ar putea fi modificate, pe fondul altor priorități de politică externă ale Washingtonului.