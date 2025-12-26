Un nou caz grav de violență domestică soldat cu moartea unei femei a avut loc în județul Dolj, chiar în prima zi de Crăciun. O femeie de 66 de ani a murit după ce ar fi fost agresată de soțul său, iar cazul a readus în prim-plan problema femicidului și a violenței tratate încă drept chestiuni private. Președintele Comisiei speciale împotriva violenței domestice, Alina Gorghiu, atrage atenția că prevenția reală ține de educație, de condamnarea publică a agresiunii și de izolarea agresorilor de comunitate.

Un bărbat de 68 de ani din județul Dolj a fost reținut și ulterior prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă, fiind suspectat că și-ar fi ucis soția în urma unui conflict violent. Tragedia s-a petrecut în noaptea de 25 spre 26 decembrie, în satul Golfin din comuna Robănești, iar ancheta este coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj.

Cazul a provocat imediat reacții publice, inclusiv din partea șefei Comisiei speciale împotriva violenței domestice din Camera Deputaților, Alina Gorghiu. Aceasta a transmis că România are nevoie de o schimbare profundă de mentalitate pentru a reduce numărul femeilor ucise de parteneri.

Fostul ministru al Justiției a arătat că, în societatea românească, violența domestică este încă minimalizată sau încadrată ca o problemă strict familială, ceea ce duce la tolerarea agresiunii și la lipsa unei reacții ferme din partea comunității.

Alina Gorghiu a subliniat că, în cazul de față, cadrul legal nu ar fi avut cum să prevină crima în lipsa unor semnale sau sesizări anterioare, iar poliția nu putea interveni fără a fi informată despre existența unui pericol. În opinia sa, diferența reală este făcută de educație și de atitudinea colectivă față de violență.

Ea a explicat că, în societățile în care violența domestică este condamnată public, agresorii ajung să fie izolați de comunitate, ceea ce descurajează comportamentele violente. În România, a mai arătat deputata, violența nu este privată, ci reprezintă o problemă de siguranță publică, care trebuie tratată ca atare.

„Un altfel de Crăciun 🥺🥺🥺 Un nou femicid, într-o localitate rurală din județul Dolj. O femeie de 66 de ani a fost ucisă de soțul ei. Să fim onești: legea nu avea cum să oprească această crimă, iar poliția nu putea interveni fără să știe că exista un pericol sau fără să fie chemată. Ceea ce putea face diferența era educația și schimbarea mentalităților. În societățile în care violența domestică este condamnată public, agresorii sunt izolați de comunitate. La noi, violența este încă minimalizată sau tratată ca „o problemă de familie”. Violența nu e privată. Este o problemă de siguranță publică”, este mesajul postat de Alina Gorghiu pe pagina sa de Facebook, vineri seară.

Potrivit datelor furnizate de autorități, polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Pielești au fost sesizați în noaptea de 25 spre 26 decembrie, la ora 00.48, de către o asistentă medicală.

Aceasta le-a comunicat că se afla într-o locuință din comuna Robănești, unde fusese chemată de un bărbat de 68 de ani pentru a acorda îngrijiri medicale soției sale.

Echipajele de poliție s-au deplasat de urgență la fața locului și au identificat o femeie de 66 de ani care nu mai prezenta semne vitale. În urma examinării preliminare a corpului, au fost observate leziuni la nivelul capului și al corpului, existând indicii clare privind o posibilă agresiune fizică.

Având în vedere gravitatea situației și primele date rezultate, cercetările au fost preluate de Serviciul de Investigații Criminale Dolj. Ancheta este desfășurată sub coordonarea directă a unui procuror, în scopul stabilirii exacte a circumstanțelor în care s-a produs decesul și al dispunerii măsurilor legale necesare.

Din cercetările efectuate până în acest moment a reieșit că, în seara zilei de 25 decembrie, cei doi soți se aflau în locuința comună din satul Golfin.

În urma unui conflict spontan, bărbatul ar fi lovit-o pe femeie cu pumnii și cu un obiect contondent, agresiune care ar fi dus la moartea acesteia. Pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului, anchetatorii au dispus efectuarea unei expertize medico-legale.

Vineri după-amiază, procurorul de caz a decis reținerea bărbatului pentru 24 de ore, sub acuzația de omor săvârșit asupra unui membru de familie.

Suspectul a fost escortat și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj, iar în cursul zilei de 26 decembrie a fost prezentat Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventivă.