Intervențiile pentru deszăpezire au continuat pe parcursul primei zile de Crăciun în mai multe zone din sudul și sud-vestul țării, pe fondul ninsorilor și al condițiilor meteo dificile. Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova au transmis avertismente clare șoferilor, subliniind riscurile majore la care se expun cei care nu respectă regulile de circulație în apropierea utilajelor de deszăpezire.

Oficialii DRDP Craiova au explicat că echipele de drumari acționează încă de miercuri seară în toate zonele unde se înregistrează ninsori, iar șoferii sunt rugați să nu depășească utilajele de deszăpezire și să nu circule în imediata apropiere a acestora.

Potrivit acestora, carosabilul din fața utilajelor este, de regulă, acoperit cu zăpadă sau polei, iar depășirea acestora presupune riscuri considerabile pentru participanții la trafic.

Reprezentanții direcției regionale au mai precizat că materialul antiderapant împrăștiat pe carosabil poate fi aruncat de utilaje și poate provoca avarii autovehiculelor aflate prea aproape. În același timp, manevrele utilajelor pot fi imprevizibile, iar vizibilitatea este redusă în condiții de ninsoare, ceea ce sporește pericolul producerii unor accidente.

DRDP Craiova a transmis că utilajele acționează pentru siguranța traficului și a recomandat șoferilor să păstreze distanța, să adapteze viteza la condițiile de drum și să circule cu prudență, respectarea acestor reguli contribuind la desfășurarea intervențiilor în condiții optime.

„Vă rugăm nu depășiți utilajele de deszăpezire și nu circulați în imediata apropiere a acestora. 👉 În fața utilajelor carosabilul este acoperit cu zăpadă sau polei, iar depășirea lor vă expune unor riscuri majore. 👉 Materialul antiderapant poate fi aruncat și poate avaria autovehiculele. 👉 Manevrele utilajelor pot fi imprevizibile, iar vizibilitatea este redusă. 🚜 Utilajele acționează pentru siguranța dumneavoastră. 📌 Păstrați distanța, adaptați viteza și circulați prudent”, transmit reprezentanții DRDP Craiova.

Până la ora 17.00, în ziua de Crăciun, drumarii au intervenit pe rețeaua de drumuri naționale aflată în administrarea DRDP Craiova cu aproximativ 150 de autoutilaje. În acest interval, au fost răspândite 830 de tone de material antiderapant, dintre care 829 de tone de sare și o tonă de nisip.

Potrivit informațiilor transmise de drumari, cerul a fost acoperit în majoritatea județelor din zonă, s-au înregistrat ninsori slabe, iar în zona montană Rânca a fost semnalat vânt.

La nivel județean, autoritățile din Dolj au anunțat că se intervine încă din seara de Ajun.

Președintele Consiliului Județean Dolj, Cosmin Vasile, a arătat că ninsoarea a fost continuă încă din noaptea precedentă, motiv pentru care peste 100 de muncitori și zeci de utilaje ale Societății pentru Lucrări Drumuri și Poduri, aflată în subordinea CJ Dolj, au acționat pentru împrăștierea materialului antiderapant și pentru menținerea drumurilor județene în stare practicabilă.

Conform prognozelor meteo, în zonă este așteptat un strat de zăpadă care poate ajunge până la 15 centimetri.

Probleme cauzate de comportamentul iresponsabil al unor șoferi au fost semnalate și în județul Argeș. Polițiștii au anunțat că au demarat verificări după ce mai mulți conducători auto au pătruns cu autoturismele pe un sector al Transfăgărășanului închis circulației, imaginile fiind făcute publice în mediul online.

„Drum închis, dar nu pentru şmecheri”, este comentariul făcut de autorul filmării.

Poliția Județeană Argeș a precizat că s-a sesizat din oficiu și că au fost începute demersuri pentru identificarea șoferilor implicați și stabilirea situației de fapt, urmând ca, în funcție de rezultate, să fie aplicate măsurile legale prevăzute de OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Polițiștii reamintesc că nerespectarea indicatoarelor de interzicere sau restricție a circulației, precum și pătrunderea pe drumuri publice închise, constituie contravenții și se sancționează conform legii.

Totodată, aceștia atrag atenția că utilizarea anvelopelor de iarnă este obligatorie pe drumurile acoperite cu zăpadă, gheață sau polei și că șoferii trebuie să respecte restricțiile impuse de autorități și să își adapteze comportamentul la condițiile meteo-rutiere, pentru a evita situațiile care pot pune în pericol viețile și bunurile participanților la trafic.