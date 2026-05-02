Datele arată că perioadele cu cele mai mari rate de înregistrări de daune au fost în lunile iulie, cu 9%, martie și mai, ambele cu câte 8,9%. La polul opus, cele mai mici ponderi au fost înregistrate în decembrie, cu 6,9%, aprilie cu 7,5% și noiembrie cu 7,6%.

Sezonul de vară, adică intervalul iunie – august, este considerat una dintre cele mai periculoase perioade din an. Traficul devine mult mai intens din cauza vacanțelor și concediilor, iar drumurile lungi cresc riscul de oboseală la volan.

În același timp, condițiile bune de drum și vizibilitatea ridicată îi determină pe mulți șoferi să circule cu viteze mai mari și să își asume mai multe riscuri. Apar mai des deplasările pe timpul nopții, iar în anumite contexte crește și consumul de alcool.

Specialistul carVertical Matas Buzelis explică faptul că aceste vârfuri sunt influențate de creșterea traficului din timpul primăverii și verii și arată că, pe măsură ce temperaturile cresc, șoferii tind să se simtă mai încrezători în abilitățile lor, însă se confruntă cu un trafic mai intens, ceea ce mărește riscul producerii accidentelor.

„Aceste vârfuri pot fi influențate de creșterea traficului din timpul primăverii și verii. Pe măsură ce temperaturile cresc, șoferii tind să se simtă mai încrezători în abilitățile lor, dar au de-a face cu un trafic mai intens, ceea ce crește riscul producerii de accidente”, spune acesta.

Și perioadele de sărbători, precum Crăciunul, Anul Nou, Paștele sau minivacanțele, aduc un risc suplimentar. Drumurile devin aglomerate, mulți șoferi sunt grăbiți sau stresați, iar șoferii ocazionali reacționează uneori mai greu în situații-limită.

Sezonul rece rămâne dificil pentru șoferi, însă din motive diferite. Poleiul, zăpada și carosabilul alunecos reduc aderența, iar ceața, ninsoarea și zilele mai scurte afectează vizibilitatea.

Problemele apar și din cauza mașinilor neechipate corespunzător sau a reacțiilor mai lente la volan. Diferența este că, iarna, problema principală nu este viteza excesivă, ci dificultatea de a controla vehiculul în condiții dificile.

Deși percepția generală este că iarna este cea mai periculoasă perioadă, statisticile nu confirmă complet această idee. Specialiștii spun că majoritatea coliziunilor din sezonul rece sunt mai puțin grave și apar din cauza vitezei neadaptate, a distanțelor mici între vehicule sau a vizibilității reduse.

Șoferii tind să fie mai prudenți iarna, iar acest lucru reduce numărul accidentelor severe.

Paradoxal însă, iarna este perioada în care costurile daunelor sunt cele mai mari. Cea mai mare medie a fost înregistrată în decembrie, când valoarea a ajuns la aproximativ 3.204 euro.

În schimb, luna mai a avut cele mai mici costuri, cu aproximativ 12% mai reduse.

Explicațiile țin de deplasările lungi din perioada sărbătorilor, de drumurile alunecoase și de vizibilitatea scăzută, factori care cresc probabilitatea unor coliziuni mai grave.

În acest context, verificarea istoricului unei mașini second-hand devine tot mai importantă pentru cumpărători. Mulți șoferi analizează rapoartele de daune pentru a evita achiziția unor vehicule care au fost grav avariate sau prost întreținute în trecut.

Specialiștii atrag atenția că nu orice daună trebuie privită ca un semnal de alarmă. Zgârieturile sau loviturile minore nu afectează siguranța, însă costurile mari de reparație pot indica accidente serioase.

Expertul auto Matas Buzelis recomandă analizarea atentă a istoricului și verificarea mașinii într-un service autorizat, unde un mecanic poate evalua modul în care au fost reparate daunele anterioare.

El avertizează că ignorarea acestui pas poate transforma cumpărarea unei mașini într-un joc de noroc și recomandă evitarea vehiculelor care au avut în trecut daune de mii de euro, deoarece defectele structurale ascunse pot compromite siguranța în cazul unui nou accident.