Filtrul clasic din trafic începe să fie înlocuit treptat de tehnologie. În prezent, aproximativ 200 de autospeciale ale Inspectoratul General al Poliției Române sunt echipate cu sisteme LPR, adică soluții care citesc automat numerele de înmatriculare ale mașinilor aflate în mișcare.

Implementarea nu este una recentă. Primele achiziții au fost inițiate încă din 2022, iar în 2023 sistemul era deja funcțional pe teren. În paralel, autoritățile au dezvoltat un proiect mai amplu de digitalizare, care include și sisteme GPS pentru peste 10.000 de autospeciale, ceea ce arată că vorbim despre o schimbare structurală, nu despre o simplă dotare tehnică.

Sistemul este construit pentru a funcționa fără intervenție directă. Autospeciala circulă normal prin trafic, iar camerele montate pe aceasta scanează continuu plăcuțele de înmatriculare ale mașinilor din jur. Datele sunt comparate instant cu bazele de date disponibile, iar în cazul unei potriviri apare imediat o alertă.

Poliția explică rolul acestor sisteme:

Din documentațiile tehnice reiese că sistemul poate capta numerele de la o distanță de până la 20 de metri și funcționează inclusiv pe timp de noapte, cu ajutorul iluminării în infraroșu. Timpul de reacție este foarte scurt, sub o secundă, iar acuratețea cerută este de minimum 95%.

În forma actuală, tehnologia este folosită în principal pentru identificarea vehiculelor urmărite sau a celor care prezintă interes operativ. Practic, orice mașină aflată într-o bază de date relevantă poate fi depistată instant, fără a mai fi nevoie de un control clasic.

Pe lângă aceste funcții, autoritățile analizează extinderea sistemului pentru verificări automate ale documentelor, precum ITP-ul sau polița RCA. Este însă important de precizat că această etapă nu este încă implementată complet la nivel național, ci reprezintă direcția în care sistemul se dezvoltă.

Extinderea sistemului este deja planificată. Inspectoratul General al Poliției Române vizează dotarea a cel puțin 1.200 de autospeciale cu tehnologie LPR, ceea ce ar însemna o acoperire mult mai mare în trafic.

Acest lucru va crește semnificativ capacitatea de monitorizare și va reduce dependența de filtrele clasice. În același timp, sistemul de management al flotei, care include peste 10.300 de autospeciale, va permite o coordonare mai eficientă a intervențiilor în timp real.

Majoritatea acestor autospeciale sunt modele uzuale, precum Dacia Logan și Dacia Duster, ceea ce arată că tehnologia va fi utilizată pe scară largă, nu doar în operațiuni speciale.

Camerele LPR nu trebuie confundate cu radarele sau cu sistemele fixe care monitorizează viteza ori trecerea pe roșu. Rolul lor nu este să sancționeze direct abateri rutiere, ci să identifice vehiculele și să verifice situația acestora în baze de date.

Această diferență este esențială, pentru că sistemul nu generează automat amenzi pentru viteză sau alte abateri clasice, ci facilitează intervenția rapidă a poliției în cazurile relevante.

Pentru șoferi, schimbarea este una majoră, chiar dacă nu este întotdeauna vizibilă. Verificările devin automate și permanente, iar depistarea problemelor nu mai depinde exclusiv de oprirea în trafic.

În practică, acest lucru înseamnă că o mașină poate fi verificată în timp ce circulă normal, iar eventualele nereguli pot fi identificate instant. Reacția poliției devine mult mai rapidă, iar situațiile care înainte puteau trece neobservate sunt acum mult mai greu de ignorat.

România nu are încă un sistem complet automatizat la nivel național, însă direcția este clară. Tehnologia începe să înlocuiască treptat filtrul clasic din trafic, iar controlul rutier devine tot mai digitalizat.

Pe termen lung, acest tip de sistem ar putea duce la o monitorizare continuă a traficului, în care identificarea vehiculelor și verificarea documentelor se face în timp real, fără intervenție directă.

Pentru șoferi, concluzia este simplă: orice problemă legată de mașină poate fi depistată instant, chiar și fără să fie opriți în trafic.