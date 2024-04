Marcel Ciolacu, liderul PSD, a declarat că extremiștii încearcă să semene discordie în Europa și să „ne arunce în brațele lui Vladimir Putin”.

Premierul a subliniat că în timp ce antieuropenii se angajează în propagandă pe platformele de socializare, comisarii socialiști lucrează la găsirea soluțiilor pentru crizele recente.

La conferința desfășurată cu ocazia întâlnirii liderilor Partidului Socialiștilor Europeni, Marcel Ciolacu a subliniat că social-democrații au șansa să obțină victoria în alegerile pentru Parlamentul European.

Marcel Ciolacu a precizat că social-democrații, împreună cu aliații lor de guvernare, se vor prezenta la alegerile europarlamentare pe o listă comună, consolidând astfel eforturile pentru a obține un rezultat favorabil.

După 20 de ani de conducere de dreapta, Europa are nevoie de mai multe politici sociale, are nevoie de umanizare, are nevoie de energia şi de ideile pe care social-democraţia europeană le susţine”, potrivit lui Ciolacu.

El a afirmat că extremiștii nu contribuie cu nimic și că își propun să fractureze unitatea Europei și să ne expună influenței lui Vladimir Putin.

„Extremiştii nu au făcut nimic. Ei caută doar să dezbine Europa şi să ne arunce în braţele lui Vladimir Putin. Extremiştii vor să nu mai avem bani europeni. Vor să nu mai circulăm liberi în Europa, vor să ne închidă frontierele şi să ne urâm unii cu ceilalţi. Doamnelor şi domnilor, realitatea este simplă.

În timp ce antieuropeni se filmau pe reţelele sociale, comisarii noştri contribuiau la soluţii pe care le-am găsit, la multiplele crize pe care le-am traversat. Am gestionat pandemia, am venit cu măsuri pentru a proteja fermierii, am compensat preţul la energie, am protejat locurile de muncă, am implementat planurile de redresare şi am folosit cum trebuie fondurile europene”, susține Marcel Ciolacu.