Noile reguli europene ar putea duce la creșteri semnificative ale costurilor pentru proprietarii de mașini diesel, publicației Blic. Experții avertizează că prețurile la motorină și cheltuielile de întreținere ar putea crește considerabil în anii următori, pe fondul schimbărilor din legislația de mediu și al noilor standarde tehnice impuse producătorilor auto.

Un rol central în aceste transformări îl are introducerea standardului Euro 7, care stabilește cele mai stricte reguli privind emisiile poluante de până acum. Informațiile citate de publicația menționată arată că noua legislație europeană, alături de taxele suplimentare și retragerea treptată a unor producători din segmentul diesel, ar putea transforma motorina într-un combustibil tot mai scump.

Standardul Euro 7 aduce o schimbare majoră de abordare în ceea ce privește monitorizarea poluării. Noile reguli nu vor viza doar gazele de eșapament produse de motoare, ci și particulele provenite din uzura frânelor și a anvelopelor. Pentru producătorii auto, aceste cerințe implică investiții semnificative în cercetare și dezvoltare pentru a adapta tehnologia vehiculelor la noile limite de emisii.

Din acest motiv, mai multe companii auto au început deja să își reducă expunerea în segmentul diesel sau să renunțe complet la aceste motoare. Printre producătorii care au anunțat planuri de reducere sau eliminare treptată a motoarelor diesel se numără Renault, Peugeot, Ford, Volvo, Mercedes-Benz și Volkswagen.

Reducerea interesului producătorilor pentru acest tip de motorizare ar putea avea consecințe directe asupra pieței auto. Potrivit ACEA (Asociația Europeană a Producătorilor de Automobile), producția de motoare diesel ar putea deveni neprofitabilă în anii următori. În aceste condiții, oferta de mașini diesel noi ar putea scădea semnificativ.

Pe piață începe să apară deja un fenomen neobișnuit. În timp ce mașinile diesel mai vechi își pierd rapid valoarea, modelele diesel moderne ar putea deveni mai scumpe tocmai pentru că vor fi tot mai rare pe piață. Reducerea producției și schimbările din industrie pot duce astfel la o reconfigurare a valorii acestor vehicule.

În paralel cu transformările tehnologice, mai multe guverne europene modifică și sistemele de taxare pentru combustibili. În unele state, avantajele fiscale de care beneficia motorina în trecut au fost eliminate.

De exemplu, Franța și Germania au renunțat deja la o parte dintre facilitățile fiscale acordate acestui combustibil, iar alte țări analizează introducerea unor taxe suplimentare pentru combustibilii considerați mai poluanți.

Aceste măsuri pot contribui la creșterea prețului motorinei la pompă și la majorarea costurilor pentru șoferii care folosesc astfel de vehicule. În același timp, tot mai multe orașe europene introduc restricții privind circulația mașinilor diesel, în special a celor mai vechi. În unele cazuri, accesul în zonele centrale este limitat sau chiar interzis.

Printre orașele în care astfel de reguli sunt deja aplicate sau sunt în curs de înăsprire se numără Paris, Berlin, Bruxelles și Milano.

Aceste restricții influențează direct piața auto și valoarea vehiculelor diesel, deoarece reduc posibilitatea utilizării lor în anumite zone urbane. Estimările arată că numărul mașinilor diesel aflate în circulație în Europa ar putea scădea cu aproximativ 30% în următorii ani.

În viitor, acest tip de combustibil ar putea rămâne utilizat în special pentru transportul de marfă sau pentru vehicule speciale, în timp ce piața autoturismelor de pasageri se va orienta tot mai mult către alte tipuri de motorizare.

Noile reguli ridică însă și numeroase critici din partea unor specialiști și reprezentanți ai industriei auto, care subliniază că măsurile europene pun o presiune financiară semnificativă asupra șoferilor.