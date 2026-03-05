O firmă de construcţii care derulează lucrări de reabilitare a reţelei de apă din municipiul Caracal a fost sancţionată cu 15.000 de lei de comisarii de mediu, după ce aceștia au constatat că roţile autocamioanelor folosite în lucrări erau murdare cu noroi la ieşirea pe carosabil, au anunţat joi reprezentanţii Gărzii de Mediu Olt într-o postare pe Facebook.

Potrivit instituţiei, titularii activităţilor au obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru limitarea emisiilor de praf şi particule în atmosferă. În acest sens, ei trebuie să prevină antrenarea prafului şi a noroiului în afara amplasamentului, inclusiv prin evitarea transportului de pământ sau a altor materiale pe carosabil cu roţile autocamioanelor care părăsesc zona de lucru. Pentru nerespectarea acestor obligaţii legale privind calitatea aerului, comisarii de mediu au aplicat sancţiunea contravenţională menţionată.

Garda de Mediu Olt a precizat că roţile vehiculelor trebuie curăţate înainte de ieşirea pe drumurile publice, pentru a nu crea disconfort celorlalţi participanţi la trafic şi populaţiei. Instituţia a subliniat că menţinerea curăţeniei carosabilului şi curăţarea roţilor reprezintă măsuri necesare pentru reducerea poluării aerului şi prevenirea disconfortului în zonă.

Comisarii din cadrul structurii speciale de control al biodiversității a Gărzii Naționale de Mediu (GNM) au desfășurat o acțiune de verificare a malurilor râului Bistrița, în urma poluării masive detectate pe acest curs de apă. Reprezentanții instituției au precizat că au controlat 35 de agenți economici și persoane fizice, aplicând 21 de sancțiuni contravenționale, dintre care patru sancțiuni complementare ce au vizat suspendarea activității, desființarea lucrărilor și readucerea terenurilor la starea inițială, precum și o sesizare penală. Amenzile cumulate au depășit 600.000 de lei, iar costurile depoluării acumulării Izvorul Muntelui se ridică la aproximativ 2,7 milioane de lei.

Garda Națională de Mediu a explicat că acțiunea a fost declanșată ca urmare a sesizării unui agent economic privind cheltuielile uriașe pentru ecologizarea acumulării, care a fost afectată de viiturile din iulie anul trecut. În doar două zile de precipitații masive, apa a adus tone de deșeuri, vegetație și pământ în acumularea Izvorul Muntelui, una dintre cele mai importante din zona Moldovei.

Verificările s-au desfășurat timp de 15 zile, în luna februarie a acestui an, pe ambele maluri ale râului, pe o distanță de aproximativ 130 de kilometri, în județele Maramureș, Bistrița-Năsăud, Suceava și Neamț. Comisarii au constatat deșeuri îngropate, modificarea configurației naturale a terenului, lipsa trasabilității deșeurilor, depozitarea materialelor în zonele de protecție ale râului și absența documentelor de reglementare în materie de mediu și protecția apelor.