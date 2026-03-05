O firmă de construcții din Caracal, amendată cu 15.000 de lei pentru noroi pe roțile autocamioanelor la ieșirea pe carosabil
O firmă de construcţii care derulează lucrări de reabilitare a reţelei de apă din municipiul Caracal a fost sancţionată cu 15.000 de lei de comisarii de mediu, după ce aceștia au constatat că roţile autocamioanelor folosite în lucrări erau murdare cu noroi la ieşirea pe carosabil, au anunţat joi reprezentanţii Gărzii de Mediu Olt într-o postare pe Facebook.
Potrivit instituţiei, titularii activităţilor au obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru limitarea emisiilor de praf şi particule în atmosferă. În acest sens, ei trebuie să prevină antrenarea prafului şi a noroiului în afara amplasamentului, inclusiv prin evitarea transportului de pământ sau a altor materiale pe carosabil cu roţile autocamioanelor care părăsesc zona de lucru. Pentru nerespectarea acestor obligaţii legale privind calitatea aerului, comisarii de mediu au aplicat sancţiunea contravenţională menţionată.
Garda de Mediu Olt a precizat că roţile vehiculelor trebuie curăţate înainte de ieşirea pe drumurile publice, pentru a nu crea disconfort celorlalţi participanţi la trafic şi populaţiei. Instituţia a subliniat că menţinerea curăţeniei carosabilului şi curăţarea roţilor reprezintă măsuri necesare pentru reducerea poluării aerului şi prevenirea disconfortului în zonă.
„Titularii activităților au obligația de a lua toate măsurile necesare pentru limitarea emisiilor de praf și particule în atmosferă. În acest sens, aceștia trebuie să prevină antrenarea prafului și a noroiului în afara amplasamentului, inclusiv prin evitarea transportului de pământ sau alte materiale pe carosabil cu roțile autocamioanelor care părăsesc zona de lucru.
Pentru nerespectarea dispozițiilor legale privind calitatea aerului, comisarii de mediu din cadrul Comisariatului Judetean Olt au aplicat sancțiune contravențională în cuantum de 15 000 lei , unui operator economic ce desfășura lucrări de reabilitare a rețelei de alimentare cu apă pe raza Municipiului Caracal.
Menținerea curățeniei carosabilului și curățarea roților vehiculelor înainte de ieșirea pe drumurile publice reprezintă măsuri necesare pentru reducerea poluării aerului și prevenirea disconfortului creat participanților la trafic și populației din zonă”, au anunţat, joi, reprezentanţii Gărzii de Mediu Olt.
Garda Națională de Mediu a aplicat 21 de sancțiuni și amenzi de 600.000 de lei pentru poluarea râului Bistrița
Comisarii din cadrul structurii speciale de control al biodiversității a Gărzii Naționale de Mediu (GNM) au desfășurat o acțiune de verificare a malurilor râului Bistrița, în urma poluării masive detectate pe acest curs de apă. Reprezentanții instituției au precizat că au controlat 35 de agenți economici și persoane fizice, aplicând 21 de sancțiuni contravenționale, dintre care patru sancțiuni complementare ce au vizat suspendarea activității, desființarea lucrărilor și readucerea terenurilor la starea inițială, precum și o sesizare penală. Amenzile cumulate au depășit 600.000 de lei, iar costurile depoluării acumulării Izvorul Muntelui se ridică la aproximativ 2,7 milioane de lei.
Garda Națională de Mediu a explicat că acțiunea a fost declanșată ca urmare a sesizării unui agent economic privind cheltuielile uriașe pentru ecologizarea acumulării, care a fost afectată de viiturile din iulie anul trecut. În doar două zile de precipitații masive, apa a adus tone de deșeuri, vegetație și pământ în acumularea Izvorul Muntelui, una dintre cele mai importante din zona Moldovei.
Verificările s-au desfășurat timp de 15 zile, în luna februarie a acestui an, pe ambele maluri ale râului, pe o distanță de aproximativ 130 de kilometri, în județele Maramureș, Bistrița-Năsăud, Suceava și Neamț. Comisarii au constatat deșeuri îngropate, modificarea configurației naturale a terenului, lipsa trasabilității deșeurilor, depozitarea materialelor în zonele de protecție ale râului și absența documentelor de reglementare în materie de mediu și protecția apelor.
„Comisarii de la biodiversitate, sancțiuni drastice pentru poluatorii râului Bistrița: 35 de controale, 21 sancțiuni contravenționale, din care 4 sancțiuni complementare de suspendare activitate, desfințare lucrări și aducerea terenului la starea inițială, o sesizare penală și amenzi de 600.000 de lei ‼
Comisarii din cadrul structurii speciale de control al biodiversității au verificat 35 de agenți economici, ca urmare a poluării masive detectate pe malurile râului Bistrița. Amenzile ajung la 600.000 lei, dar din datele pe care le avem numai costurile pentru depoluarea acumulării Izvorului Muntelui se apropie de 3 milioane de lei. Poluarea ne costă pe toți!
De unde a început totul:
Vă aduceți aminte de inundațiile cumplite din vara anului trecut? În luna iulie, timp de două zile, precipitațiile au antrenat debite mari de apă care au inundat și afectat localități situate pe cursul apelor. Ne aducem aminte de dezastrul lăsat în urmă la Broșteni. Problema este că pe lângă apă, vegetație și pământ, viiturile au adus tone de deșeuri plutitoare și alte materiale care pur și simplu nu aveau ce să caute acolo. A fost nevoie de doar două zile de precipitații masive ca aceste cantități enorme de deșeuri să ajungă în acumularea Izvorul Muntelui, una dintre cele mai importante din zona Moldovei.
De ce am pornit acțiunea:
Am fost sesizați de către un agent economic cu privire la costurile enorme pentru depoluarea acumulării Izvorul Muntelui. Vorbim de peste 2.7 milioane de lei cheltuieli dedicate lucrărilor de ecologizare și depoluare.
Acțiunea nu a fost ușoară. Timp de 15 zile, în luna februarie a.c., am verificat ambele maluri ale râului Bistrița, pe raza a patru județe: Maramureș, Bistrita Nasaud, Suceava și Neamț. Vorbim despre un curs lung de cca.130 de km.
Ce au descoperit comisarii structurii dedicate controlului biodiversității din cadrul structurii centrale a instituției noastre:
▪️ Deșeuri îngropate.
▪️ Modificarea configurației naturale a terenului adiacent cursului de apă.
▪️ Lipsa trasabilității deșeurilor.
▪️ Depozitare materiale în zonele de protecție de pe malurile râului.
▪️ Absența, uneori totală, a oricăror acte de reglementare în materie de mediu și de protecție a apelor.
Sancțiuni, suspendări de activitate și inclusiv o plângere penală:
Am verificat 35 de agenți economici, dar și persoane fizice cu activități pe malurile Bistriței. Trei agenți economici s-au văzut cu activitatea suspendată până la obținerea actelor de reglementare necesasare funcționării și unei pesoane fizice i s-a dispus sancțiunea complementară de desființare a lucrărilor și readucerea terenului devastat ecologic la starea inițială.
▪️ Am aplicat amenzi de peste 600.000 de lei, cumulate pe parcursul acțiunii, într-un număr de 14 sancțiuni.
▪️ Am făcut o sesizare penală pentru o persoană fizică. Într-un mod oarecum inedit acesta îngropa deșeuri (menajere si din constructii) sub alte deșeuri (din industria extractiva miniera).
▪️ Numărul sancțiunilor contravenționale se ridică la 21. Am aplicat inclusiv avertismente, acolo unde am constatat că există posibilitatea unor remedieri rapide.
Acțiunea nu se oprește aici:
Vom verifica măsurile de conformare stabilite de comisarii noștri. Monitorizăm în continuare malurile râului pentru că, în orice moment, deșeuri și materiale depozitate incorect pe maluri pot ajunge în apă, atât în situația unor posibile viituri, cât și în cazurile frecvente în care crește debitul apelor”, au anunţat reprezentanţii Gărzii Naționale de Mediu.
