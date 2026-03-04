Ministerul Mediului a transmis că proiectele de investiții în domeniul gospodăririi apelor sunt realizate în baza unor proceduri legale clare, care respectă legislația de mediu, normele de siguranță și obligațiile asumate la nivel european.

„Reamintim că proiectele de investiţii în domeniul gospodăririi apelor se desfăşoară în baza unor proceduri legale clare, cu respectarea legislaţiei de mediu, a normelor de siguranţă şi a obligaţiilor europene. Nicio decizie administrativă nu a vizat „blocarea” unor investiţii strategice, iar informaţiile propagate în acest sens au fost lipsite de fundament tehnic şi juridic. În contextul actual, în care infrastructura de apă reprezintă un element esenţial pentru adaptarea la schimbările climatice şi pentru protejarea comunităţilor în faţa fenomenelor extreme, responsabilitatea comunicării publice este cu atât mai mare”, se arată în comunicatul instituției.

Ministerul Mediului salută deciziile Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) din 25 februarie și 3 martie 2026, prin care au fost sancționate posturile Realitatea Plus și România TV.

Potrivit MMAP, sancțiunile au fost aplicate pentru încălcarea legislației audiovizuale după difuzarea unor informații considerate false, care făceau referire la presupusa blocare a unor baraje și la riscul afectării alimentării cu apă a populației.

„Decizia CNA confirmă oficial faptul că afirmaţiile vehiculate în spaţiul public nu au avut bază factuală şi au încălcat normele privind informarea corectă a publicului. Subliniem că dezinformarea climatică şi de mediu a devenit, la nivel european, o vulnerabilitate recunoscută. Răspândirea deliberată a unor informaţii false privind investiţii în baraje, lucrări hidrotehnice sau politici de protecţie a mediului poate submina încrederea publică în instituţii, poate afecta implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene şi poate genera tensiuni sociale nejustificate. Combaterea acestor practici nu înseamnă limitarea libertăţii de exprimare, ci aplicarea cadrului legal existent şi protejarea dreptului cetăţenilor la informare corectă”, se menţionează în comunicat.

În același timp, ministerul a anunțat că a depus o plângere penală în legătură cu răspândirea unor informații false care ar fi asociat decizii administrative din domeniul mediului cu riscuri privind securitatea națională.