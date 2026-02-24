În cadrul unui nou episod al podcastului ”Contrapunct”, difuzat pe canalul de YouTube ”HAI România”, jurnalistul Dan Andronic i-a avut ca parteneri de dicuție pe Victor Ciutacu, Alecu Racoviceanu și Mirel Curea.

Cei patru au discutat, printre alte teme, despre polarizarea extremă din dezbaterile publice din România.

Alecu Racoviceanu a afirmat că, în studiourile de televiziune, se reflectă ceea ce se întâmplă în stradă și pe rețelele de socializare.

”Deci, în studiourile de televiziune se întâmplă ce se întâmplă în stradă, ce se întâmplă pe rețelele de socializare. Scrie unul o chestie,, alții îl înjură. Asta e”, spune Alecu Racoviceanu.

Jurnalistul Dan Andronic a explicat că rețelele sociale au un efect comparabil cu cel pe care îl avea televiziunea acum 20 de ani, subliniind că, dacă atunci toată lumea urmărea televizorul, acum publicul se concentrează pe platforme precum TikTok sau Facebook.

El a precizat că televiziunile mari occidentale și-au creat deja conturi pe platformă, astfel încât pentru a urmări, de exemplu, Fox News, oamenii apelează la TikTok. Dan Andronic a arătat că aceasta reprezintă o adaptare la realitatea socială actuală, care nu poate fi evitată.

”Bun, există un efect al rețelilor sociale, clar, dar e efectul pe care îl avea televiziunea acum 20 de ani. Adică pe vremea aia toată lumea se uita la televizor, acum toată lumea se uita pe TikTok. Sau pe Facebook TikTok are cea mai bună creștere, e adevărat, dar pe de altă parte, dacă te uiți pe TikTok, toate televiziunile, vorbesc de alea occidentale mari, care ar trebui să ignore, toți au conturi pe TikTok, deja, dacă vrei să vezi Fox News te duci pe TikTok. Deci e o adaptare până la urmă, la o realitate. E o realitate socială. N-ai ce să faci cu ea”, a răspuns jurnalistul Dan Andronic.

Dan Andronic a apreciat că, din perspectiva sa, CNA-ul este depășit, în special din cauza lipsei de resurse. El a comparat instituția cu un far aflat pe o insulă în mijlocul oceanului, departe de coastă, explicând că este pus să gestioneze situații complexe, fără a avea, de fapt, instrumentele necesare.

”Din punctul meu de vedere CNA-ul este total depășit (…) în primul rând prin lipsa de mijloace. El e pus să gestioneze, e ca și cum ar fi un far pe ocean, nu pe o coastă. E o insulă în mijlocul unui ocean care are un far. Și toată lumea ar trebui să ghideze după farul ăla”, spune Dan Andronic.

Întregul podcast poate fi vizualizat mai jos.