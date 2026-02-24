Consiliul Concurenţei a analizat în detaliu această tranzacţie şi a decis că aprobarea poate fi acordată doar în condiţii stricte, menite să prevină distorsionarea pieţei de retail alimentar. Autoritatea a impus angajamente clare grupului Schwarz, care vizează atât politica de preţuri, cât şi funcţionarea reţelei La Cocoş după preluare.

„Consiliul Concurenţei a autorizat cu condiţii tranzacţia prin care grupul Schwarz, prin Project Brazil Beta GmbH, preia Supermarket La Cocoş SA, în urma investigaţiei derulate de autoritate în acest caz”, informează autoritatea de concurenţă.

Importanţa acestei tranzacţii este subliniată de faptul că este doar al doilea caz în care instituţia a declanşat o investigaţie aprofundată într-o concentrare economică. Autoritatea a considerat că impactul asupra pieţei ar putea fi semnificativ, mai ales în contextul poziţiei deja puternice a grupului Schwarz în România prin reţelele Kaufland şi Lidl.

„Acesta este al doilea caz din istoria autorităţii în care am declanşat o investigaţie în analiza unei concentrări economice, ceea ce evidenţiază importanţa acestei tranzacţii şi impactul său potenţial asupra pieţei. Ca urmare, autorizarea a fost condiţionată de angajamente clare, menite să protejeze concurenţa şi interesele consumatorilor. Acestea asigură menţinerea modelului comercial al reţelei La Cocoş, caracterizat prin preţuri reduse şi volume mari de vânzări, protejarea furnizorilor şi menţinerea unui nivel adecvat de concurenţă pe piaţa de retail alimentar. În acelaşi timp, angajamentele prevăd investiţii pentru extinderea reţelei la nivel naţional, cu păstrarea aceluiaşi model de business orientat către preţuri accesibile, astfel încât să se se exercite o presiune concurenţial, în special asupra preţurilor, în cât mai multe zone din ţară”, a declarat Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliul Concurenţei.

În acest context, grupul Schwarz s-a angajat să menţină strategia actuală de preţ a magazinelor La Cocoş, fără a depăşi marja brută de referinţă, pentru o perioadă de patru ani de la finalizarea tranzacţiei.

Pe lângă obligaţiile privind preţurile, Consiliul Concurenţei a impus măsuri care vizează funcţionarea şi dezvoltarea reţelei La Cocoş în următorii ani. Grupul Schwarz trebuie să menţină activitatea magazinelor fără închideri sau restrângeri timp de cinci ani, păstrând atât brandul, cât şi formatul comercial actual.

Supermarket La Cocoş operează în prezent magazine în Ploieşti, Bucureşti şi Braşov, iar în 2025 a deschis noi unităţi în Piteşti, Craiova şi Arad. Planurile asumate prevăd continuarea extinderii la nivel naţional, prin deschiderea sau iniţierea procedurilor pentru noi magazine în următorii cinci ani.

Totodată, structura operaţională a companiei va rămâne separată de Kaufland şi Lidl, pentru a evita o concentrare excesivă pe piaţă şi pentru a menţine independenţa comercială a brandului La Cocoş.

Angajamentele includ şi limitări privind achiziţiile viitoare, grupul Schwarz fiind obligat să nu realizeze tranzacţii sub pragurile de notificare care ar putea duce la consolidarea suplimentară a poziţiei sale pe pieţele locale.

Un element important al deciziei îl reprezintă protecţia furnizorilor. Grupul Schwarz trebuie să menţină, timp de doi ani, relaţiile comerciale ale La Cocoş cu furnizorii care nu colaborează cu Kaufland sau Lidl, pentru a evita eliminarea acestora din piaţă şi pentru a păstra diversitatea produselor.

În plus, companiile implicate au obligaţia de a informa autoritatea despre achiziţiile sau închirierile de spaţii comerciale şi despre planurile de extindere, ceea ce permite monitorizarea atentă a evoluţiei pieţei.

În ansamblu, condiţiile impuse urmăresc menţinerea unui model de business bazat pe preţuri reduse şi volume mari de vânzări, dar şi stimularea concurenţei în retailul alimentar din România, într-un context de concentrare tot mai accentuată a pieţei.