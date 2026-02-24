Elena Udrea și Dorin Cocoș s-au căsătorit civil pe 26 decembrie 2003, chiar în ziua în care fosta politiciană împlinea 30 de ani, și au format unul dintre cele mai urmărite cupluri din România în anii 2000.

La 13 ani de la divorț, se pare că relația dintre ei rămâne una apropiată. În timp ce Elena Udrea este rezervată în privința fostului soț, Dorin Cocoș a vorbit deschis anul trecut despre legătura actuală dintre ei. Copiii celor doi, născuți în același an, au frecventat aceeași grădiniță privată din Capitală și în prezent sunt colegi în clasa I la o școală privată. Aceasta a facilitat interacțiunea lor și menținerea unei relații armonioase între părinți.

„Suntem în relații bune. Fata ei e cu fiul meu de la grădiniță în clasă. Eva, da. De la trei ani și jumătate e în clasă cu fiul meu cel mic. Se pupă, se împacă bine. Ea mi-a zis că este o grădiniță bună și l-am dus și eu”, a dezvăluit Dorin Cocoș.

Recent, Elena Udrea a publicat un video în care cei doi copii, Eva-Maria și Noah, se joacă fericiți în zăpadă în curtea casei. Momentele surprinse în weekend arată că cei mici se bucură împreună de timpul petrecut afară, ceea ce reflectă faptul că părinții lor colaborează și păstrează o legătură destul de apropiată pentru binele copiilor.

Amintim că Elena Udrea și Dorin Cocoș au fost unul dintre cele mai cunoscute și mediatizate cupluri din România anilor 2000. Relația lor a început în 2003, iar căsnicia a fost adesea percepută ca o combinație între influența politică a Elenei Udrea și legăturile de afaceri ale lui Dorin Cocoș. Cei doi au rămas împreună mai mulți ani, însă mariajul lor s-a încheiat printr-un divorț oficial în 2013.

După divorț, ambii au trecut prin momente dificile, inclusiv probleme juridice care le-au afectat imaginea publică. Cu toate acestea, Dorin Cocoș a precizat de mai multe ori că menține o relație bună cu Elena Udrea, comunicând ocazional și păstrând o legătură cordială.