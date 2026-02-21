Elena Udrea a transmis că, dacă viscolul și primăria o țin blocată în Corbeanca, a găsit ceva frumos de făcut, respectiv prima ieșire la sală împreună cu fiica sa, Eva Maria, adăugând că poate astfel va reuși să se țină și ea de sport.

„Dacă viscolul și primăria mă țin blocată în Corbeanca, am găsit ceva frumos de făcut. Prima ieșire la sală împreună cu Eva. Poate așa mă țin și eu de sport”, a transmis Elena Udrea într-o postare pe Facebook.

Contextul este important, având în vedere că Udrea a fost eliberată din închisoare în vara anului trecut, după ce a executat o pedeapsă de 3 ani și 10 luni în dosarul „Gala Bute”.

În perioada detenției, ea a fost despărțită de Eva timp de peste trei ani. După eliberare, imaginile și mesajele publicate au surprins momentul emoționant al reîntâlnirii dintre mamă și fiică. Ulterior, Udrea a vorbit în repetate rânduri despre dorința de a recupera timpul pierdut și de a fi cât mai prezentă în viața copilului său.

În ultimele luni Elena Udrea a participat la momente importante din viața Evei, inclusiv prima zi de școală, dar și vacanțe sau activități desfășurate împreună. Mesajul despre ieșirea la sală se înscrie în aceeași linie, a activităților cotidiene și a încercării de revenire la o rutină normală.

Comparativ cu anii în care ocupa funcții publice sau candida la alegeri, prezența sa este acum mult mai discretă. Mesajele publicate în în ultima perioadă au avut un caracter personal și au vizat în special familia.

Luna trecută, Elena Udrea a atras atenția publicului printr-o postare în mediul online, unde a împărtășit cu urmăritorii săi fragmente din viața de zi cu zi. Fostul ministru a publicat mai multe fotografii realizate la un spectacol susținut de Gașca Zurli, eveniment la care a participat împreună cu fiica sa, Eva Maria, subliniind importanța timpului petrecut în familie.

Într-un alt mesaj publicat anterior, Udrea a ales să distribuie o imagine realizată cu ajutorul inteligenței artificiale, în care Eva Maria apare reprezentată sub forma unei „prințese războinice”. Imaginea a fost însoțită de un mesaj scurt, redactat în limba engleză.