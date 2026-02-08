Au apărut noi imagini de pe Autostrada Bucureștiului A0 Nord, care arată un progres vizibil al lucrărilor pe lotul 3 Nord, tronsonul Afumați – Pantelimon, realizat de compania chineză China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC).

Segmentul are o lungime de 8,60 kilometri și face parte din inelul de centură al Capitalei, o investiție strategică pentru decongestionarea traficului din zona București–Ilfov.

Contractul pentru execuția acestui lot de autostradă a fost semnat în martie 2023, iar ordinul de începere a proiectării a fost emis în data de 22 mai 2023.

Conform documentației contractuale, durata totală este de 30 de luni, din care 12 luni sunt alocate proiectării și 18 luni lucrărilor de execuție propriu-zise.

Evoluția șantierului indică un ritm accelerat în ultimele luni. Dacă în iulie 2025 stadiul fizic al lucrărilor era de 49%, la jumătatea lunii decembrie acesta ajunsese la 57%, în timp ce stadiul financiar era de 40,39%, potrivit datelor centralizate de Cestrin (Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatică).

La începutul lunii februarie 2026, progresul fizic a urcat la 77,55%, iar cel financiar la 48%, ceea ce sugerează o mobilizare semnificativă pe șantier. Termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor rămâne trimestrul al treilea al acestui an.

Lotul 3 al Autostrăzii A0 Nord traversează județul Ilfov, între DN2, în zona localității Afumați, și DN3, în apropiere de Cernica.

Acesta este unul dintre cele patru loturi care compun sectorul nordic al autostrăzii de centură.

Lotul 1, care leagă DJ601 de DN1, în zona Corbeanca, are o lungime de 17,5 kilometri și este realizat de asocierea Impresa – Pizzarotti – Retter Project Management, la un cost de peste 815 milioane de lei fără TVA.

Lotul 2, între DN1 Corbeanca și DN2 Afumați, măsoară 19 kilometri și este construit de asocierea SA&PE Construct – Spedition UMB – Tehnostrade, o parte din acesta fiind deja deschisă traficului.

Lotul 3, realizat de CCECC, are un cost de aproape 398 de milioane de lei fără TVA, iar 2,3 kilometri au fost deja deschiși în decembrie 2024.

Lotul 4, între DN3 Cernica și A2, completează sectorul nordic cu încă 4,47 kilometri.

Pe lotul 1 al Autostrăzii A0 Nord, lucrările au fost reluate în ianuarie 2026, iar constructorul Retter a anunțat pe 19 ianuarie că traficul pe segmentul dintre DN1A Mogoșoaia – Buftea și DN1 Corbeanca ar putea fi deschis în luna mai 2026, cu aproape un an mai devreme decât termenul contractual, stabilit pentru aprilie 2027.

Reprezentanții companiei au transmis că echipele au revenit pe șantier imediat după sărbători, iar la finalul anului 2025 erau mobilizați 764 de muncitori și 266 de utilaje.

În decembrie au fost montate peste 100 de grinzi la mai multe structuri, iar în luna ianuarie au continuat lucrările la pasajul peste calea ferată București – Pitești și la terasamente.