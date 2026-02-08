Curtea Administrativă Federală din Germania, Bundesverwaltungsgericht, a decis că actualul program de protecție a climei al guvernului federal nu respectă cerințele legale. Judecătorii au constatat lipsa unor măsuri concrete suficiente pentru atingerea obiectivelor climatice asumate.

Decizia a fost pronunțată într-un proces intentat de Deutsche Umwelthilfe. Asociația a salutat verdictul și a transmis că, în urma hotărârii, guvernul nu mai poate limita politica climatică la simple obiective, fiind obligat să adopte măsuri efective, potrivit Inside Digital.

La scurt timp după verdict, Deutsche Umwelthilfe a lansat o nouă inițiativă concentrată pe sectorul transporturilor. Organizația solicită includerea unor limite generale de viteză în programul de protecție a climei, considerând că acestea ar avea un impact semnificativ asupra reducerii emisiilor de carbon.

DUH este cunoscută pentru utilizarea frecventă a acțiunilor în instanță ca instrument de presiune. Unele demersuri au fost respinse, altele au fost câștigate, iar decizia recentă este considerată de organizație un punct de referință.

Inițiativa nu aparține doar DUH. O scrisoare deschisă adresată cancelarului federal este susținută de mai multe organizații, printre care Sindicatul Poliției Germane, BUND, Greenpeace, VCD, Asociația Germană pentru Servicii de Biciclete și Asociația Germană pentru Asistența Victimelor Accidentelor Rutiere.

Propunerile vizează nu doar autostrăzile, ci și alte categorii de drumuri. Documentul cere o limită generală de 120 km/h pe autostrăzi, 80 km/h în afara localităților și 30 km/h ca viteză standard în zonele urbane.

Potrivit lui Jürgen Resch, director general al Deutsche Umwelthilfe, un sistem de limite de viteză de 120/80/30 km/h ar putea reduce emisiile de CO₂ cu aproximativ 11,7 milioane de tone anual. Estimarea se bazează pe calcule proprii realizate cu ajutorul unui model utilizat de Agenția Federală pentru Mediu din Germania.

În paralel, sunt invocate și beneficii în materie de siguranță rutieră. Un studiu publicat la finalul anului 2025 de Universitatea Ruhr din Bochum arată că o limită de 120 km/h ar putea reduce numărul accidentelor cu răniți grav cu 26% și pe cel al accidentelor mortale cu 35%.

Deși argumentele prezentate sunt susținute de date și studii, introducerea unei limite generale de viteză pe autostrăzile germane rămâne un subiect sensibil din punct de vedere politic. Germania este una dintre puținele țări europene fără o astfel de limită, iar opoziția față de această măsură este în continuare puternică în anumite zone ale spectrului politic și economic.

În acest context, decizia instanței administrative federale creează presiune juridică, dar nu garantează automat o schimbare legislativă în privința vitezei pe autostrăzi.