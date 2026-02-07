De la 1 ianuarie 2026, transportatorii din România resimt deja impactul majorării accizelor la combustibil, într-un context în care carburantul reprezintă una dintre cele mai importante componente ale costului total al unei curse. Această evoluție pune presiune suplimentară asupra bugetelor de operare ale flotelor, atât pe transportul intern, cât și pe cel internațional.

Un alt factor major de scumpire este pregătirea introducerii unui nou sistem de taxare rutieră de tip „pay-as-you-go”, care va înlocui rovinieta pentru vehiculele de peste 3,5 tone. Taxarea pe kilometru, diferențiată în funcție de masa vehiculului și de clasa de emisii, este așteptată să conducă la costuri mai ridicate pentru transporturile interne și de tranzit.

Transportul internațional este afectat și de noile restricții de circulație introduse în Ungaria, unde accesul camioanelor de mare tonaj a fost limitat pe anumite drumuri naționale. Operatorii sunt obligați să utilizeze exclusiv autostrăzile, ceea ce înseamnă ocoluri de peste 200 de kilometri, complet taxate.

Pentru transportatorii români, aceste măsuri se traduc prin costuri suplimentare de aproximativ 200 de euro per cursă, timpi de livrare de până la trei ori mai mari și dificultăți semnificative în planificarea rutelor.

Reprezentanții industriei avertizează că astfel de restricții afectează competitivitatea și pot intra în contradicție cu principiul liberei circulații a mărfurilor în Uniunea Europeană.

„Ne aflăm într-un moment de recalibrare structurală a transportului rutier la nivel european. Creșterea taxelor de infrastructură, majorarea accizelor la combustibil și introducerea unor restricții de circulație în state-cheie de tranzit schimbă fundamental modul în care sunt planificate și operate flotele de transport. Aceste evoluții au un impact direct asupra costurilor cu carburantul, taxele de drum, timpii de livrare și utilizarea eficientă a resurselor, exercitând o presiune constantă asupra marjelor operaționale. În acest context, ajustarea tarifelor de transport devine o decizie strategică necesară pentru a asigura sustenabilitatea operațiunilor pe termen mediu și lung, continuitatea serviciilor și menținerea standardelor de calitate, siguranță și predictibilitate pe care clienții noștri se bazează. Prioritatea noastră rămâne adaptarea responsabilă la aceste schimbări, prin optimizare, investiții și dialog transparent cu partenerii din lanțul logistic”, a declarat Mihai Teodorescu, Managing Director al Eltra Logis.

La nivel european, anul 2026 aduce noi majorări ale taxelor de autostradă și extinderea rețelelor de drumuri taxabile în state precum Franța, Polonia, Cehia, Belgia și Olanda. În paralel, politicile de mediu încurajează tranziția către vehicule cu emisii reduse sau zero, prin reduceri sau scutiri de taxe, însă aceste măsuri implică investiții semnificative pentru transportatori, care se reflectă în structura finală a costurilor.

Potrivit companiei, Eltra Logis monitorizează constant modificările legislative și de infrastructură, cu scopul de a optimiza rutele, de a eficientiza operațiunile și de a menține un dialog transparent cu clienții și partenerii, pentru a gestiona impactul acestor schimbări într-un mod predictibil și sustenabil.

Despre Eltra Logis

Fondată în 2006, Eltra Logis a pornit cu un singur depozit în Albota și a ajuns să opereze mai multe depozite în România și Spania. Compania oferă servicii de transport, logistică, cross-dock, depozitare și manipulare, inclusiv pentru sectoare precum modă, farmaceutice și bunuri de mare valoare, având o capacitate totală de depozitare de aproximativ 10.000 mp