Pentru mulți șoferi, ITP-ul pare o formalitate bifată o dată la unu sau doi ani. În realitate, însă, inspecția tehnică periodică nu este „intangibilă”. Registrul Auto Român are dreptul legal să anuleze ITP-ul chiar și după ce acesta a fost declarat admis, dacă apar dovezi că verificarea nu a reflectat situația reală a mașinii sau că procedura a fost încălcată.

În astfel de cazuri, vehiculul nu mai are drept de circulație, iar șoferul poate ajunge rapid la amenzi și la reținerea talonului.

Anularea ITP-ului nu se face pentru orice problemă apărută ulterior, cum ar fi o piesă care se strică la câteva luni după inspecție. RAR intervine atunci când există indicii serioase că inspecția a fost obținută nelegal sau că starea tehnică a mașinii, la momentul verificării, nu justifica verdictul „admis”.

De cele mai multe ori, astfel de situații apar în urma controalelor tematice efectuate de RAR, a sesizărilor primite sau a verificărilor în trafic realizate împreună cu Poliția Rutieră, atunci când se constată diferențe evidente între realitate și datele din ITP.

O cauză frecventă de anulare a ITP-ului este descoperirea unor erori sau neconcordanțe între datele reale ale vehiculului și cele introduse în sistem la momentul inspecției. Pot fi probleme legate de seria de șasiu, tipul motorului, norma de poluare, masa maximă autorizată sau alte caracteristici esențiale.

Chiar dacă mașina funcționează corect, aceste diferențe ridică suspiciuni serioase privind modul în care a fost realizată inspecția. În astfel de cazuri, RAR poate decide că ITP-ul nu este valabil, indiferent de perioada de valabilitate rămasă.

RAR poate anula un ITP dacă, în urma unei verificări ulterioare, constată că vehiculul avea defecțiuni grave care ar fi trebuit depistate la momentul inspecției. Problemele serioase la sistemul de frânare, direcție, suspensie sau la elementele de siguranță nu pot fi omise într-o verificare corectă.

La fel, emisiile peste limitele legale sau lipsa unor componente obligatorii pot indica faptul că ITP-ul a fost acordat superficial sau nejustificat. În astfel de situații, inspecția este anulată, iar responsabilitatea poate reveni atât proprietarului, cât și stației ITP.

Chiar dacă ITP-ul a fost corect efectuat, acesta poate deveni nul dacă, ulterior, mașina este modificată ilegal. Eliminarea catalizatorului sau a filtrului de particule, schimbarea suspensiei cu una neomologată, montarea unor sisteme de iluminare neconforme sau alte intervenții asupra structurii vehiculului pot duce automat la pierderea valabilității inspecției.

În momentul în care RAR constată aceste modificări, ITP-ul este considerat nul, iar vehiculul nu mai poate circula legal.

RAR desfășoară periodic controale la stațiile ITP pentru a verifica respectarea procedurilor. Dacă se descoperă că inspecțiile au fost făcute formal, fără ca vehiculul să fie verificat efectiv, consecințele sunt drastice.

Lipsa înregistrărilor video obligatorii, introducerea fictivă a unor valori sau timpii nerealist de scurți pot duce la anularea tuturor ITP-urilor efectuate de respectiva stație, inclusiv a celor deja încheiate. Practic, șoferii pot rămâne fără ITP valabil fără să fi greșit direct, doar pentru că inspecția nu a fost realizată corect.

Odată anulat, ITP-ul nu mai produce niciun efect juridic. Vehiculul este considerat necorespunzător pentru circulația pe drumurile publice, iar șoferul riscă amendă și reținerea certificatului de înmatriculare. Pentru a reveni în legalitate, proprietarul trebuie să remedieze problemele constatate și să efectueze o nouă inspecție tehnică. Până atunci, circulația cu mașina este interzisă.

ITP-ul este mai mult decât o ștampilă pe talon: este o garanție minimă de siguranță în trafic. Alegerea unei stații autorizate, evitarea modificărilor neomologate și verificarea atentă a tuturor datelor din documente sunt esențiale pentru a evita situațiile în care inspecția poate fi anulată ulterior. În caz contrar, șoferii pot descoperi prea târziu că ITP-ul „valabil” nu îi mai protejează.