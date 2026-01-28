Certificatul de înmatriculare este documentul care dovedește că vehiculul este înmatriculat legal și poate circula pe drumurile publice. În talon sunt trecute datele de identificare ale mașinii, ale proprietarului și informații tehnice esențiale.

La orice control rutier, șoferul este obligat să prezinte în original permisul de conducere, actul de identitate, asigurarea RCA și certificatul de înmatriculare. Lipsa talonului nu este tratată ca o simplă formalitate omisă, ci ca o încălcare clară a legislației rutiere.

În momentul în care ai pierdut talonul, mașina nu mai are documentele complete pentru a circula legal. Chiar dacă vehiculul este înmatriculat și ai toate celelalte acte, legea nu face diferența între talon uitat acasă și talon pierdut.

Până la obținerea unui duplicat, circulația pe drumurile publice nu este permisă. Dacă ești oprit în trafic și nu poți prezenta certificatul de înmatriculare, riști o amendă din clasa a III-a de sancțiuni. Valoarea amenzii poate depăși 1.600 de lei, în funcție de punctul de amendă valabil la momentul constatării.

Este important de făcut o diferență clară între talon pierdut și talon reținut. Dacă documentul a fost reținut de poliție pentru o defecțiune tehnică, lipsa ITP-ului sau alte motive legale, mașina nu mai are drept de circulație.

În acest caz, continuarea deplasării cu vehiculul reprezintă o faptă mult mai gravă. Legea o tratează ca infracțiune, iar sancțiunile pot include dosar penal și pedepse cu închisoarea. Situația nu se aplică însă atunci când talonul a fost pierdut sau furat, dar nici atunci nu este permisă circulația până la obținerea documentului înlocuitor.

Duplicatul certificatului de înmatriculare se eliberează de către Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, prin serviciul județean de care aparține vehiculul. Cererea se depune la ghișeu, iar în multe județe este necesară programare online.

Procedura este administrativă și nu presupune prezentarea mașinii la control. Nu este nevoie de verificare tehnică suplimentară doar pentru eliberarea duplicatului de talon.

Pentru obținerea unui nou certificat de înmatriculare trebuie pregătit un dosar simplu. Proprietarul mașinii trebuie să prezinte actul de identitate, cartea de identitate a vehiculului și o cerere pentru eliberarea duplicatului, completată la ghișeu sau descărcată online.

Este necesară și dovada plății taxei pentru duplicat, care este în jur de 50 de lei. Dacă cererea este depusă de o altă persoană decât proprietarul, trebuie prezentată o procură notarială valabilă.

Costul eliberării unui duplicat de talon este redus și nu depinde de tipul autovehiculului. În majoritatea cazurilor, taxa se plătește la casierie sau online, în funcție de județ.

Termenul de eliberare diferă de la un serviciu la altul. În unele situații, documentul poate fi emis în aceeași zi. În alte cazuri, este transmis prin poștă, în câteva zile lucrătoare. Până la primirea talonului nou, pot fi oferite dovezi provizorii, valabile pe o perioadă limitată.

Pentru simpla pierdere a talonului nu este obligatorie o declarație la poliție sau la notar. Procedura se rezolvă direct la ghișeul de înmatriculări, pe baza documentelor standard.

Declarația de furt poate deveni utilă doar dacă documentul a fost furat în străinătate și ai nevoie de o dovadă în fața autorităților locale. În România, însă, duplicatul se eliberează fără acest pas suplimentar.

Talonul nu trebuie confundat cu cartea de identitate a vehiculului. Dacă se pierde cartea mașinii, procedura este diferită și implică Registrul Auto Român.

De asemenea, deteriorarea talonului este tratată similar pierderii. Dacă documentul este rupt, lizibilitatea este afectată sau datele nu mai pot fi citite corect, este necesară solicitarea unui duplicat, iar vechiul document se predă la ghișeu.