Parcarea în municipiul Ploiești este reglementată strict, iar nerespectarea regulilor poate duce rapid la blocarea roților autoturismului. Potrivit Serviciilor de Gospodărire Urbană, cele mai multe intervenții au loc în situațiile în care șoferii ocupă spații unde accesul este limitat sau condiționat de anumite drepturi legale.

Riscul este considerabil mai mare atunci când sunt utilizate fără drept locuri de parcare special amenajate, în special cele destinate persoanelor cu dizabilități. Aceste spații sunt monitorizate constant, iar lipsa documentelor și a însemnelor obligatorii atrage automat sancțiunea prevăzută de regulamentul local.

O altă situație frecvent întâlnită este ocuparea abuzivă a locurilor rezervate pentru încărcarea autoturismelor electrice. Autoritățile atrag atenția că aceste zone au un regim special și trebuie să fie disponibile exclusiv vehiculelor care utilizează stațiile de încărcare, tocmai pentru a încuraja mobilitatea electrică, scriu cei de la observatorulph.ro.

În același timp, neachitarea tarifului de parcare în zonele cu plată obligatorie reprezintă una dintre cauzele principale pentru care șoferii se pot trezi cu roata blocată, chiar dacă autoturismul este parcat aparent regulamentar.

„Cele mai comune situații care conduc la blocarea unui autoturism aflat pe domeniul public al municipiului sunt legate de nerespectarea regulilor privind utilizarea spațiilor de parcare. Printre acestea se numără: – Parcarea pe locuri destinate persoanelor cu dizabilități, fără a deține documentele și însemnele legale care permit utilizarea acestor spații. – Ocuparea abuzivă a locurilor de parcare rezervate încărcării autoturismelor electrice, împiedicând accesul vehiculelor care au nevoie de aceste stații. – Neachitarea tarifului de parcare, în zonele în care plata este obligatorie conform regulamentului în vigoare”, a precizat Servicii Gospodărire Urbană (SGU) Ploiești.

Pe lângă situațiile punctuale legate de locurile special destinate, regulamentul local stabilește clar o serie de zone în care oprirea, staționarea sau parcarea vehiculelor este interzisă, indiferent de durata sau de motivul invocat de șoferi.

Una dintre cele mai cunoscute restricții vizează stațiile mijloacelor de transport public. Parcarea este interzisă la mai puțin de 25 de metri înainte sau după aceste stații, pentru a nu îngreuna accesul autobuzelor și al călătorilor.

De asemenea, parcarea pe trotuar este permisă doar în anumite condiții stricte. Dacă vehiculul limitează accesul pietonal sub un culoar de minimum un metru lățime, sancțiunea poate fi aplicată fără avertisment, iar roata poate fi blocată.

Autoritățile locale sancționează și ocuparea neregulamentară a locurilor de parcare cu plată concesionate de SGU Ploiești, precum și obstrucționarea locurilor din parcările publice. Aceste abateri sunt considerate grave, deoarece afectează direct accesul celorlalți participanți la trafic.

Interdicțiile se extind și asupra altor zone stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local sau ale Comisiei de Transport și Siguranța Circulației. În aceste cazuri, lipsa unui indicator vizibil nu exonerează șoferii de răspundere.

Parcarea este interzisă și în situațiile în care se limitează utilizarea sau se blochează drumuri publice, terenuri sportive, locuri de joacă, spații verzi ori parcuri. La fel de strict este sancționată oprirea sau staționarea care blochează accesul în instituții publice sau private.

Nu în ultimul rând, ocuparea zonelor cu acces restricționat prin borne, stâlpi, bariere sau bolarzi, precum și oprirea sau staționarea în zona de acțiune a indicatorului „Oprirea interzisă” pot duce la blocarea roții. Parcarea pe locurile din parcările publice fără achitarea taxei, cu obligația afișării tichetului pe bord, rămâne una dintre cele mai întâlnite abateri.

După aplicarea măsurii de blocare a roții, proprietarul autoturismului are un termen limită pentru a se prezenta și a achita tariful de deblocare. Dacă acest lucru nu se întâmplă, sancțiunile devin mai severe.

În situația în care șoferul nu se prezintă în termen de 10 ore de la întocmirea notei de constatare, autovehiculul este ridicat și transportat într-un parc auto special amenajat. Procedura implică costuri suplimentare și poate crea dificultăți majore pentru recuperarea mașinii.

Tariful de blocare a roții, cu eliberare pe loc în cazul efectuării plății, este stabilit la 145 de lei cu TVA. Pentru autovehiculele parcate pe locuri special amenajate pentru persoane însoțite de copii cu vârsta de până la 5 ani, tariful aplicat este mai mare, ajungând la 218 lei cu TVA.