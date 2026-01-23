Taxa de parcare în marile orașe din România continuă să fie unul dintre instrumentele prin care administrațiile locale încearcă să gestioneze traficul urban și să finanțeze infrastructura publică.

Pentru anul 2026, majoritatea municipiilor mari au operat ajustări ale tarifelor, fie prin indexarea automată cu rata inflației, fie prin hotărâri ale consiliilor locale. În unele cazuri, modificările vizează doar parcările de reședință, în timp ce în altele sunt afectate și parcările publice cu plată orară.

Diferențele dintre orașe rămân semnificative, atât în ceea ce privește nivelul taxelor, cât și structura acestora. De la tariful unic aplicat în Capitală, până la sistemele progresive sau zonale din Cluj-Napoca și Timișoara, șoferii se confruntă cu reguli adaptate specificului local. În paralel, digitalizarea plăților și extinderea aplicațiilor mobile devin elemente standard în aproape toate marile centre urbane.

Pentru rezidenți, una dintre cele mai sensibile componente rămâne costul anual al unui loc de parcare, în special în zonele centrale sau semicentrale, unde cererea depășește constant oferta disponibilă.

În București, sistemul de parcare pentru anul 2026 păstrează o separare clară între parcările publice și cele de reședință. Parcările publice administrate de Compania Municipală Parking București funcționează pe baza unui tarif unic, indiferent de zonă.

Astfel, șoferii care parchează pe locurile marcate și gestionate de municipalitate plătesc 5 lei pentru fiecare oră de staționare.

Această abordare unitară a fost menținută pentru a simplifica regulile de plată și pentru a elimina diferențele dintre vechile zone tarifare. Plata se face prin aplicații mobile, SMS sau automate, iar controlul este realizat de echipele dedicate ale companiei municipale.

În ceea ce privește parcările de reședință, anul 2026 aduce tarife majorate ca urmare a indexării cu inflația. Costurile diferă în funcție de zona în care se află locuința.

în Zona A, taxa anuală ajunge la aproximativ 796 de lei,

în Zona B nivelul este de circa 663 de lei,

pentru Zona C, șoferii plătesc aproximativ 530 de lei pe an,

în Zona D taxa scade la aproximativ 398 de lei.

Plata acestor taxe se realizează, în principal, prin platforma Ghișeul.ro, iar administrațiile de sector gestionează listele de așteptare și atribuirea locurilor, acolo unde cererea este mai mare decât numărul de spații disponibile.

Cluj-Napoca se situează în continuare în topul orașelor cu cele mai ridicate costuri legate de taxa de parcare. Municipiul aplică un sistem diferențiat pe zone, cu accent pe descurajarea parcării îndelungate în centrul orașului. În Zona 1, considerată zona centrală, tariful ajunge la 8 lei pe oră, existând și opțiunea de plată pentru intervale de 30 de minute, la un cost de 4 lei.

În zonele adiacente centrului, tarifele sunt mai reduse. Zona 2 are un tarif de aproximativ 3 lei pe oră, fiind destinată în special celor care au nevoie de staționare pe termen scurt sau mediu. Sistemul este complet digitalizat, iar plata se face prin aplicații mobile sau SMS.

Pentru parcările de reședință și abonamente, Primăria Cluj-Napoca a decis majorări pentru anul 2026 și a introdus reguli mai stricte privind alocarea locurilor. În cartiere, numărul de locuri este limitat la maximum două per unitate locativă, iar atribuirea se face pe baza unor criterii stabilite de administrația locală.

Această politică este justificată de presiunea constantă asupra spațiului urban și de numărul ridicat de autoturisme raportat la populație.

În Timișoara, taxa de parcare este gestionată prin sistemul Timpark, care împarte orașul în mai multe zone, marcate prin culori. Zona Verde, care acoperă aria ultracentrală, are un tarif progresiv ce pornește de la aproximativ 0,75 euro plus TVA pe oră, plata fiind realizată în principal prin SMS sau aplicații dedicate.

Zona Roșie, situată în apropierea centrului, are un tarif de aproximativ 0,50 euro plus TVA pe oră, în timp ce Zona Galbenă, corespunzătoare cartierelor mai îndepărtate, aplică un tarif de circa 0,35 euro plus TVA pe oră. Conversia în lei se face la cursul stabilit de operator, iar sumele sunt afișate clar în aplicațiile de plată.

Pentru anul 2026, autoritățile locale au anunțat creșteri ale tarifelor începând cu 1 ianuarie, ca urmare a ajustărilor fiscale locale. Aceste modificări vizează atât parcările publice, cât și anumite tipuri de abonamente, în contextul creșterii costurilor de administrare și întreținere a infrastructurii.

Constanța aplică un sistem mixt, care ține cont de specificul turistic al orașului. În zona centrală, parcarea este taxată la oră, iar pentru rezidenți există posibilitatea achiziționării unui abonament anual. Costul acestuia este de aproximativ 199 de lei și permite utilizarea locurilor de parcare amenajate fără plata suplimentară a tarifului orar.

O situație distinctă apare în stațiunea Mamaia, unde, în sezonul estival, tarifele de parcare pot fi de până la patru ori mai mari comparativ cu extrasezonul. Această diferențiere este utilizată pentru a gestiona fluxul crescut de turiști și pentru a limita staționarea prelungită în zonele cu trafic intens.

În Iași, taxa de parcare este structurată pe zone, în principal Zona 0 și Zona 1, fiecare cu tarife diferite. Plata este disponibilă prin aplicații mobile sau SMS, orașul folosind sisteme compatibile cu platforme naționale precum UPPARK sau Tpark.

Monitorizarea parcării se face cu ajutorul echipelor de control și al tehnologiilor de recunoaștere a numerelor de înmatriculare, ceea ce permite verificarea rapidă a plăților și a duratei de staționare.