Premierul Ilie Bolojan a reacționat imediat la comentariile făcute zilele acestea cu privire la modul în care a fost redus deficitul bugetar, venite inclusiv în această seară din partea președintelui PSD, Sorin Grindeanu.

Bolojan a prezentat, într-o postare pe Facebook, principalele rezultate ale politicii fiscale din a doua jumătate a anului trecut și direcțiile bugetare pentru perioada următoare, subliniind că măsurile de ajustare au permis reducerea deficitului bugetar cu peste 1% din PIB, sub ținta de 8,4% asumată inițial.

Potrivit acestuia, respectarea angajamentelor a contribuit la recâștigarea credibilității României în fața investitorilor și a piețelor financiare.

Șeful Executivului a arătat că, în 2025, deficitul a fost redus fără diminuarea investițiilor publice, care au ajuns la 137,5 miliarde de lei, reprezentând peste 7% din PIB. Fondurile europene, inclusiv cele din Planul Național de Redresare și Reziliență, au înregistrat un nivel ridicat de supracontractare, iar proiectele au fost prioritizate.

În același timp, Guvernul a menținut disciplina financiară și a parcurs o primă etapă de reducere a cheltuielilor statului, concomitent cu creșterea veniturilor bugetare, inclusiv prin majorarea unor taxe.

Premierul a recunoscut că aceste ajustări au generat o contracție economică și dificultăți suplimentare pentru o parte a populației, însă a susținut că, fără noi creșteri de taxe, există o bază solidă pentru relansarea economică în acest an.

El a precizat că bugetul pentru 2026 este construit pe baze realiste, cu o țintă de deficit de puțin peste 6% și o inflație estimată să scadă spre 4%.

Ilie Bolojan a mai explicat că obiectivul este un buget orientat spre relansare și investiții, susținut de peste 15 miliarde de euro din fonduri europene, care vor fi direcționate către infrastructură, economie și servicii publice.

Totodată, la începutul lunii februarie, Guvernul intenționează să își asume răspunderea pe legislația de restrângere a cheltuielilor administrative, urmând ca ulterior să fie adoptat bugetul, în contextul unei relansări economice așteptate în lunile următoare.