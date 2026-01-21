Premierul Ilie Bolojan, replică la criticile primite pe tema deficitului bugetar: În 2025, am redus deficitul fără a diminua investițiile
Premierul Ilie Bolojan a reacționat imediat la comentariile făcute zilele acestea cu privire la modul în care a fost redus deficitul bugetar, venite inclusiv în această seară din partea președintelui PSD, Sorin Grindeanu.
Bolojan a prezentat, într-o postare pe Facebook, principalele rezultate ale politicii fiscale din a doua jumătate a anului trecut și direcțiile bugetare pentru perioada următoare, subliniind că măsurile de ajustare au permis reducerea deficitului bugetar cu peste 1% din PIB, sub ținta de 8,4% asumată inițial.
Potrivit acestuia, respectarea angajamentelor a contribuit la recâștigarea credibilității României în fața investitorilor și a piețelor financiare.
Șeful Executivului a arătat că, în 2025, deficitul a fost redus fără diminuarea investițiilor publice, care au ajuns la 137,5 miliarde de lei, reprezentând peste 7% din PIB. Fondurile europene, inclusiv cele din Planul Național de Redresare și Reziliență, au înregistrat un nivel ridicat de supracontractare, iar proiectele au fost prioritizate.
În același timp, Guvernul a menținut disciplina financiară și a parcurs o primă etapă de reducere a cheltuielilor statului, concomitent cu creșterea veniturilor bugetare, inclusiv prin majorarea unor taxe.
România are o bază solidă pentru relansarea economică în acest an
Premierul a recunoscut că aceste ajustări au generat o contracție economică și dificultăți suplimentare pentru o parte a populației, însă a susținut că, fără noi creșteri de taxe, există o bază solidă pentru relansarea economică în acest an.
El a precizat că bugetul pentru 2026 este construit pe baze realiste, cu o țintă de deficit de puțin peste 6% și o inflație estimată să scadă spre 4%.
Ilie Bolojan a mai explicat că obiectivul este un buget orientat spre relansare și investiții, susținut de peste 15 miliarde de euro din fonduri europene, care vor fi direcționate către infrastructură, economie și servicii publice.
Totodată, la începutul lunii februarie, Guvernul intenționează să își asume răspunderea pe legislația de restrângere a cheltuielilor administrative, urmând ca ulterior să fie adoptat bugetul, în contextul unei relansări economice așteptate în lunile următoare.
Postarea integrală a șefului Guvernului
„Economiile realizate în a doua jumătate a anului trecut ne-au permis să reducem deficitul bugetar cu peste 1% din PIB, sub ținta de 8,4% asumată.
Ne-am respectat angajamentele și am recâștigat credibilitatea în fața investitorilor și a piețelor financiare.
În 2025 am redus deficitul fără a diminua investițiile. Acestea au totalizat 137,5 miliarde de lei, reprezentând peste 7% din PIB. Fondurile europene, inclusiv cele din PNRR, au înregistrat un nivel ridicat de supracontractare, iar proiectele au fost prioritizate.
Am menținut disciplina financiară și am parcurs o primă etapă de reducere a cheltuielilor statului, așa cum reiese din graficul alăturat.
Am crescut veniturile bugetare, inclusiv prin majorarea unor taxe.
Aceste ajustări au generat o contracție economică și au însemnat dificultăți suplimentare pentru mulți români.
Fără a mai crește taxele, avem însă o bază solidă pentru relansare în acest an.
Lucrăm la construcția bugetului pentru 2026 pe baze realiste. Ținta de deficit este de puțin peste 6% și va fi definitivată în perioada următoare. Inflația va scădea spre 4%.
Obiectivul nostru este un buget al relansării și al investițiilor. Peste 15 miliarde de euro vor proveni din fonduri europene, prin PNRR și politica de coeziune. Acești bani se vor regăsi în infrastructură, economie și servicii publice mai bune.
La începutul lunii februarie urmează să ne angajăm răspunderea pe legislația care va restrânge cheltuielile statului în administrație și va susține relansarea economică. Ulterior, vom adopta bugetul.
Știu că, deocamdată, în viața de zi cu zi se resimt efectele negative ale reducerii deficitului.
Din lunile următoare, în urma măsurilor de însănătoșire adoptate și pe o bază economică mai sănătoasă, economia României va intra pe un traseu de relansare”, a scris premierul Ilie Bolojan pe pagina sa de Facebook.
