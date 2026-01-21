Banca Națională din Polonia (NBP) și-a majorat constant rezervele de aur, ajungând la aproximativ 550 de tone, evaluate la peste 63 de miliarde de euro, potrivit informațiilor citate de Euronews.

Nivelul atins depășește rezervele proprii de aur ale Băncii Centrale Europene (BCE) și confirmă ambițiile Varșoviei de a transforma metalul prețios într-un pilon central al stabilității sale economice.

Președintele NBP, Adam Glapiński, a subliniat în repetate rânduri importanța strategică a aurului în structura rezervelor naționale. Potrivit acestuia, aurul este un activ fără risc de credit, care nu depinde de deciziile de politică monetară ale altor state și care își păstrează valoarea chiar și în perioade de șocuri financiare majore.

În viziunea conducerii băncii centrale, un nivel ridicat al rezervelor de aur contribuie direct la stabilitatea economică și financiară a Poloniei.

Planurile NBP merg însă mai departe, scrie Euronews.com. Obiectivul declarat este atingerea unui prag de 700 de tone de aur, ceea ce ar ridica valoarea totală a rezervelor de lingouri la aproximativ 400 de miliarde de zloți, echivalentul a circa 94 de miliarde de euro.

La inițiativa lui Glapiński, Consiliul de administrație al băncii centrale a decis continuarea strategiei de creștere a ponderii aurului, iar la începutul lunii ianuarie a fost anunțată intenția de a propune oficial o rezoluție în acest sens.

Datele arată o schimbare rapidă a structurii rezervelor valutare ale Poloniei. Dacă în 2024 aurul reprezenta 16,86% din total, estimările de la finalul lunii decembrie 2025 indică o creștere la 28,22%.

Este una dintre cele mai accelerate modificări de acest tip realizate de o bancă centrală la nivel global. Cele mai mari achiziții au fost efectuate în ultimele luni din 2025, într-un context dominat de volatilitate accentuată pe piețele financiare și de tensiuni geopolitice persistente.

Tendința Poloniei se înscrie într-un fenomen mai larg. Analizele World Gold Council arată că anul 2025 a confirmat apetitul crescut al băncilor centrale pentru aur.

Cu puține excepții, majoritatea statelor și-au majorat rezervele, tratând aurul ca pe o protecție strategică împotriva crizelor valutare și financiare. Un sondaj realizat în 2025 indică faptul că 95% dintre băncile centrale se așteaptă ca rezervele globale de aur să continue să crească în următoarele 12 luni.

Motivele acestei orientări sunt explicate de Marta Bassani-Prusik, director pentru produse de investiții și piețe valutare la Monetăria Poloniei.

„Unul dintre principalele argumente este independența prețului aurului față de politica monetară și riscul de credit. La fel de importante sunt diversificarea activelor și reducerea dependenței de dolar și de alte valute”, spune ea.

Specialiștii atrag atenția că nu toate băncile centrale raportează integral volumul achizițiilor de aur, China și Rusia fiind frecvent menționate în acest context. Unii analiști consideră că aceste mișcări ar putea face parte dintr-o pregătire pentru un posibil model financiar alternativ, în care aurul ar urma să joace un rol mult mai important decât în prezent.

Depășirea rezervelor BCE are și o semnificație simbolică. Deși Banca Centrală Europeană gestionează politica monetară a zonei euro, rezervele sale proprii de aur sunt relativ limitate, cea mai mare parte a metalului prețios fiind deținută de băncile centrale naționale ale statelor membre.

În prezent, BCE are aproximativ 506,5 tone de aur, față de cele 550 de tone ale Poloniei, un nivel care consolidează poziția Varșoviei în arhitectura financiară europeană.

Spre comparație, România deține o rezervă de 103,6 tone de aur, a cărei valoare a crescut semnificativ pe fondul evoluțiilor recente ale prețurilor internaționale, ajungând la peste 12 miliarde de euro la finalul anului 2025.