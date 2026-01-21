Christine Lagarde a declarat că se așteaptă doar la un efect ușor asupra inflației în urma tarifelor anunțate de Donald Trump. Ea a subliniat că impactul ar putea fi mai puternic în Germania decât în Franța, însă a apreciat că, în ansamblu, efectul asupra inflației ar fi limitat.

Lagarde a spus că, în condițiile în care inflația este sub control, la 1,9%, consecințele ar fi minime. În schimb, a atras atenția asupra faptului că mult mai grav este nivelul de incertitudine produs de schimbările repetate de poziție și de amenințările constante cu tarife mai mari.

„Întrucât avem inflaţia sub control la 1,9%, impactul va fi minim. Ceea ce este mult mai grav … este gradul de incertitudine creat de aceste inversări constante”, a spus Lagarde.

În același interviu, Christine Lagarde a susținut că țările europene ar fi mult mai puternice dacă ar elimina barierele comerciale netarifare din interiorul blocului comunitar. Ideea transmisă de șefa BCE este că, dincolo de presiunile externe, Uniunea Europeană are încă obstacole interne care reduc eficiența economică și capacitatea de reacție.

În acest context, Lagarde a legat discuția despre tarife și de nevoia unui efort mai coerent în interiorul UE, astfel încât piața internă să funcționeze mai bine și să ofere mai multă rezistență la șocuri externe.

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat sâmbătă că va implementa un val de tarife vamale începând cu 1 februarie pentru Danemarca, Suedia, Franța, Germania, Olanda și Finlanda, precum și pentru Marea Britanie și Norvegia.

Măsurile ar urma să rămână în vigoare până când Statele Unite ar fi autorizate să cumpere Groenlanda, iar Uniunea Europeană a descris pasul drept șantaj.

Christine Lagarde a spus că Trump adoptă adesea o abordare tranzacțională și că ridică ștacheta foarte sus, uneori la niveluri pe care le-a caracterizat ca fiind complet nerealiste.

În reacție la anunțul președintelui american, Lagarde a transmis că Europa ar trebui să arate clar ce instrumente are la dispoziție și să demonstreze determinare colectivă. Ea a insistat că, din punctul ei de vedere, unitatea și hotărârea sunt elementele fundamentale în fața unei astfel de presiuni.

Șefa BCE a mai spus că după ce Trump își va defini poziția la Davos, europenii vor putea să stabilească mai clar ce vor face împreună.

„Odată ce preşedintele Trump îşi va defini poziţia în această după-amiază la Davos, europenii vor putea să stabilească ce vor face împreună. Pentru mine, ceea ce pare fundamental este unitatea şi determinarea”, a declarat preşedinta BCE.

Christine Lagarde a precizat că va urmări cu atenție discursul lui Donald Trump la Forumul Economic Mondial de la Davos. Ea a spus că nu se va întâlni personal cu el, menționând că programul ei nu este complet finalizat, dar că nu crede că se va întâmpla.

„Nu mă voi întâlni personal cu el. Programul meu pentru ziua respectivă nu este complet finalizat, dar nu cred că o voi face. Totuşi, mă voi duce să-l ascult pentru că modul în care se exprimă şi ceea ce spune va fi interesant”, a declarat Lagarde.

Totuși, Lagarde a declarat că intenționează să îl asculte, deoarece modul în care se exprimă și ceea ce spune președintele american va fi interesant pentru a înțelege direcția în care se îndreaptă SUA.