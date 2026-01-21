Florin Manole a spus că există un mecanism numit „venitul minim pentru un trai decent”, care nu este același lucru cu „coșul minim de consum”. Potrivit ministrului, ultima evaluare pe acest subiect a fost făcută în urmă cu aproximativ patru ani și indica o sumă de peste 8.000 de lei.

Ministrul a precizat că analiza a fost realizată de o fundație, în colaborare cu statul român. Rezultatul a fost folosit ca reper pentru a înțelege ce nivel al veniturilor ar putea asigura o viață considerată decentă pentru o familie.

Manole a explicat că, pornind de la acel calcul, două venituri medii, de peste 5.000 de lei fiecare, ar putea reprezenta un nivel decent pentru o familie cu doi copii. El a subliniat însă că vorbim despre un calcul făcut acum patru ani, înainte ca inflația să crească atât de mult.

Tocmai din acest motiv, ministrul a spus că, astăzi, suma necesară pentru același standard de viață ar urca peste 10.000 de lei. Estimarea vine în contextul în care prețurile la bunuri și servicii au crescut, iar diferențele se simt direct în bugetul familiei.

Ministrul Muncii a atras atenția că traiul este foarte diferit în București față de alte zone ale țării, în special din perspectiva costurilor. El a menționat că diferențele pornesc de la chirii și continuă cu cheltuielile din piață.

În aceeași discuție, Florin Manole a vorbit și despre ajutorul acordat pensionarilor cu venituri mici. El a spus că intenționează să propună două variante pentru sprijinul financiar din acest an.

Prima variantă ar fi acordarea a două tranșe de câte 400 de lei, la fel ca anul trecut. A doua variantă ar presupune stabilirea a trei praguri de venit și trei cuantumuri diferite, astfel încât pensionarii cu venituri mai mici să primească un sprijin mai mare.