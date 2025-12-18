Inflația și scumpirile au făcut ca veniturile românilor să nu mai țină pasul cu creșterea costurilor. Salariul minim pe economie a urcat în 2025 la 4.050 lei brut, o creștere de aproximativ 10% față de anul precedent.

În același timp, coșul minim pentru un adult singur a depășit 4.300 lei, ceea ce înseamnă că mulți români continuă să muncească fără a atinge un trai decent. Pentru o familie cu doi adulți și doi copii, coșul minim a ajuns la 11.370 lei/lună, după creșteri succesive: 15,2% din 2022 în 2023, 4,7% în 2023–2024 și 8,8% față de anul trecut.

Economia României a înregistrat un avans modest de 0,8% în 2024, iar estimările pentru 2025–2026 indică o redresare lentă, între 1,5% și 2% anual. Astfel, atunci când prețurile cresc mai repede decât veniturile, puterea reală de cumpărare scade.

Pe tema evoluției costurilor, Florin Leucă explică pentru Capital:

„Românii încă rezistă, dar rezistența are un preț: mai puțină siguranță financiară, mai puține economii, mai multe sacrificii și mai puțină încredere în capitalism și autorități. Dacă în 2024 am avut un an de scumpiri modeste, 2025 a fost un an extrem de provocator, iar 2026 anunță o creștere mai lentă, de 6 – 7% a coșului minim, dar în continuare peste nivelul veniturilor reale ale populației. Presiunea pe bugetele familiilor se simte tot mai puternic, iar în România este nevoie de o serie de măsuri pentru mediul de business cu efect asupra bunăstării cetățenilor”.

În 2026, inflația ar urma să se tempereze, însă costurile pentru locuințe și servicii vor continua să crească peste media generală. Florin Leucă estimează scenariile posibile pentru coșul minim al unei familii cu doi adulți și doi copii:

Scenariu moderat: +6-7%, cheltuieli de 12.050 – 12.170 lei;

Scenariu optimist: +4-5%, cheltuieli de 11.800 – 11.900 lei;

Scenariu pesimist: +8-10%, cheltuieli de 12.300 – 12.500 lei, dacă energia devine mai scumpă sau apar instabilități geopolitice și politice.

„Nici anul viitor nu va fi unul fără provocări, dar ritmul scumpirilor ar putea fi ceva mai lent dacă prețul energiei se stabilizează după actuala liberalizare a pieței, dacă inflația generală continuă să coboare și situația geopolitică regională rămâne la fel sau se îmbunătățește”, adaugă Leucă pentru Capital.

Deși PIB-ul României a crescut constant în ultimii ani, această evoluție nu s-a reflectat proporțional în veniturile populației. Cheltuielile gospodăriilor au crescut mai rapid decât salariile, iar puterea de cumpărare a scăzut.

Florin Leucă recomandă o serie de măsuri structurale:

Reducerea fiscalității pentru salariile mici; Menținerea regimului de impozitare favorabil microîntreprinderilor; Dezvoltarea locuințelor accesibile și eficiente energetic; Creșterea conectivității între regiuni prin infrastructură rutieră și feroviară; Educație continuă și reconversie profesională adaptată cerințelor pieței; Absorbția fondurilor europene pentru reducerea costului vieții; Reformarea sectorului public și a companiilor de stat prin digitalizare și eficientizare; Politici fiscale pentru atragerea capitalului străin și păstrarea capitalului autohton; Încurajarea nomazilor digitali și a profesioniștilor din alte state să se relocheze; Promovarea și dezvoltarea turismului; Dezvoltarea sectoarelor strategice cu randament economic ridicat; Regim favorabil tehnologiilor emergente și software-ului.

Inflația și scumpirile din ultimii ani au lovit cel mai puternic categoriile vulnerabile din România, iar datele arată că diferențele sociale se adâncesc. Salariații cu venituri mici, pensionarii cu pensii sub medie și familiile cu copii se confruntă cu presiuni financiare crescute, în timp ce locuitorii din orașele mici și din zonele rurale slab dezvoltate au venituri reale care nu acoperă coșul minim pentru un trai decent.

„Cele mai vulnerabile categorii sunt salariații cu venituri mici, familiile cu copii, pensionarii cu pensii sub medie și angajații din orașele mici și din zonele rurale slab dezvoltate economic. Pentru acești oameni, coșul minim a depășit deja veniturile reale, iar orice nouă scumpire se va materializa direct în renunțări esențiale la bunuri sau servicii esențiale, fiind afectată chiar satisfacerea nevoilor de bază din piramida lui Maslow”, explică consultantul pentru Capital.

Specialistul avertizează că, dacă discrepanțele între venituri și cheltuieli nu sunt reduse, contractul social ar putea fi afectat