Consultantul economic Adrian Negrescu a criticat dur decizia coaliției de guvernare de a majora salariul minim abia de la 1 iulie 2026, susținând că hotărârea este lipsită de logică economică și este rezultatul unor negocieri politice, nu al unor calcule fundamentate.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, însoțită de imagini dintr-o intervenție televizată, Negrescu a arătat că politicienii s-au prezentat anterior ca fiind ferm convinși de necesitatea creșterii salariului minim, dar au decis să amâne aplicarea măsurii cu șase luni.

Managerul companiei de consultanță Frames a transmis că această decizie ridică semne serioase de întrebare, mai ales în contextul în care populația se confruntă deja cu presiuni financiare majore.

În opinia sa, din măsurile anunțate de coaliție reiese că datele economice, studiile și calculele de specialitate sunt ignorate, iar criteriul decisiv rămâne câștigul de imagine și negocierea politică.

Adrian Negrescu a sugerat că întârzierea majorării salariului minim transmite mesajul că autoritățile consideră că veniturile actuale sunt suficiente pentru populație până în vara anului viitor.

„Dupa ce s-au batut cu pumnii in piept ca este absolut esential sa creasca salariul minim, astazi aflam ca politicienii au decis sa il creasca nu de la 1 ianuarie, ci de la 1 iulie 2026. Oare care o fi logica acestei decizii? Pana in iulie oamenii au destui bani de n-au nevoie de majorare? Din deciziile luate de coalitie nu rezulta decat un singur lucru – faptul ca cifrele, studiile, calculele ce tin de economie nu conteaza – cea mai importanta este targuiala politica. Ce masuri propun ca sa ies bine in ochii poporului”, este textul postat de Adrian Negrescu pe pagina sa de Facebook.

Într-o intervenție televizată de astăzi, Adrian Negrescu a avertizat că anul 2025 a fost marcat de dificultăți economice tot mai mari pentru populație, însă anul 2026 riscă să devină un an și mai problematic.

Consultantul economic a explicat că povara fiscală în creștere, alături de majorările de taxe și impozite, se suprapune peste un nivel ridicat al inflației, pe care statul nu pare interesat să îl reducă.

Negrescu a descris inflația drept o „taxă ascunsă”, prin care statul colectează mai mulți bani de la populație, subliniind caracterul său profund inechitabil. El a arătat că nivelul inflației din România este de aproximativ trei ori mai mare decât media europeană, existând state cu rate de 2%, în timp ce România se situează peste 8%.

În același context, Adrian Negrescu a atras atenția că o eventuală creștere a prețului gazelor ar putea menține inflația la cote ridicate și în a doua parte a anului viitor, cu efecte negative atât asupra populației, cât și asupra economiei în ansamblu.

În concluzie, Negrescu a susținut că amânarea creșterii salariului minim este o decizie cel puțin bizară și a cerut explicații clare din partea politicienilor privind rațiunea care a stat la baza acestei hotărâri.