Coaliția de guvernare a ajuns, în ședința din 17 decembrie, la un acord privind un pachet de măsuri fiscale și bugetare care vizează reducerea cheltuielilor publice, ajustarea unor taxe și majorarea salariului minim.

Deciziile, anunțate miercuri seară de reprezentanți ai PSD, prevăd reduceri de 10% în administrația centrală, tăieri ale subvențiilor politice și modificări ale impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), cu aplicare etapizată din 2026. Mai mult, salariu minim brut pe economie va crește până la urmă în 2026, însă nu de la 1 ianuarie.

Așadar, coaliția de guvernare, reunită în prezența liderilor PSD, PNL, USR, UDMR și ai minorităților naționale, a convenit asupra reducerii cu 10% a cheltuielilor la nivelul administrației centrale, fără a fi afectate salariile de bază ale angajaților.

Măsura marchează închiderea pachetului de reformă a administrației publice centrale, potrivit comunicării oficiale transmise de social-democrați.

Pentru administrația locală, liderii coaliției au decis menținerea cadrului stabilit anterior, fără modificări suplimentare. În acest context, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei urmează să definitiveze actul normativ necesar, în vederea angajării răspunderii Guvernului pe acest pachet de măsuri.

Un alt set de decizii vizează clasa politică. Coaliția a agreat reducerea cu 10% a sumei forfetare încasate de senatori și deputați.

În plus, se va aplica și diminuarea cu același procent a subvențiilor acordate partidelor politice de la bugetul de stat.

Măsura este prezentată ca un semnal de responsabilitate bugetară, în contextul presiunilor asupra finanțelor publice.

Pe zona fiscală, liderii coaliției au stabilit reducerea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) la 0,5% începând cu 1 ianuarie 2026, urmând ca această taxă să fie eliminată complet din 2027.

Totodată, salariul minim brut pe economie va fi majorat la 4.325 de lei de la 1 iulie 2026.

Potrivit PSD, măsurile de stimulare a economiei vor fi detaliate înainte de adoptarea bugetului pe 2026 și vor fi incluse în proiecția bugetară aferentă anului viitor.