„Rolul președintelui este de mediator, deci nu o să mă pronunț pe chestiunile astea. Eventual, dacă o să fie, cum s-a mai întâmplat, să fie tensiuni în interiorul coaliției și e nevoie de un mediator care să fie parte la discuție, o să fiu parte la discuție. Evident că, pe de o parte, ne dorim ca anumite tipuri de venituri, salariul minim, indemnizații să fie mai mari, pe de o altă parte, nu ne dorim ca asta să ducă la o inflație și de fapt oamenii să câștige mai puțin decât ar fi câștigat dacă măsurile astea nu s-ar lua. Deci e o chestiune economică în care, evident, în funcție de orientarea ideologică, partidele au opinii diferite, e o discuție pe care o va tranșa Coaliția”, a declarat Dan.

Sorin Grindeanu a spus, la rândul său, că, înainte de ședința liderilor coaliției, își dorește să discute despre ordonanța-trenuleț, creșterea salariului minim și eliminarea impozitelor pentru solarii și sere. El a adăugat că vrea să fie discutat și pachetul de relansare economică propus de PSD, precum și sumele care pot fi plătite către autoritățile locale pentru proiecte și investiții, cum ar fi Anghel Saligny și CNI.

Când a fost întrebat despre creșterea salariului minim cu 300 de lei, corelată cu eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), Grindeanu a spus că vrea să vadă mai întâi calculele. El a precizat că nu ar trebui eliminat acest impozit pentru sistemul bancar deoarece băncile fac profituri foarte mari, în jur de 15 miliarde de lei în 2025, adică aproximativ 1% din PIB, mare parte provenind din relația cu statul.

În schimb, IMCA ar putea fi eliminat pentru industriile cu marje mici de profit, care riscă să devină necompetitive față de alte țări, dar acest lucru trebuie discutat cu atenție.

„Mă interesează foarte mult azi să discutăm de ordonanța «trenuleț», de salariul minim și creșterea lui. La ordonanța trenuleț mă interesează să discutăm despre păstrarea eliminării impozitelor pentru solarii, sere șamd. Ne interesează mult să discutăm și de pachetul de relansare economică propus de PSD. Să discutam cu ministrul Finanțelor pe ce înseamnă închiderea de an, cu sumele care par în acest moment că pot fi plătite către autoritățile locale în sens de proiecte și investiții, adică Anghel Saligny și CNI, deci sume către Ministerul Dezvoltării pentru plata arieratelor. El a fost întrebat dacă PSD este de acord cu creşterea salariului minim cu 300 de lei, corelată cu eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri. Vreau să vedem calculele, dar pot să vă spun ceva. Nu vreau să fie eliminat acest impozit IMCA (Impozitul Minim pe Cifra de Afaceri) de exemplu pentru sistemul bancar. Ştiţi că în acest moment, adică trebuie să discutăm aplicat, poate să existe eliminarea acestui IMCA pentru anumite industrii care au o marjă foarte mică de profit şi care ne duc într-o situaţie de necompetitivitate cu alte ţări. Asta da. Şi de aceea trebuie discutat aplicat. Sistemul bancar, citeam chiar astăzi că previziunea pe anul ăsta este că vor închide cu un profit de 15 miliarde de lei pe anul 2025, adică aproximativ 1% din PIB. Nu pot să nu păstrăm lucrul ăsta, este un profit enorm pe care îl au. E foarte bine, eu nu contest acest lucru, dar mare parte din acest profit este tot din lucru cu statul a acestui sistem bancar, în sensul de împrumut la care statul plăteşte dobânzi”, a afirmat Grindeanu.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat, marți seara, la TV, că majorarea salariului minim ar avea un impact foarte mic asupra cheltuielilor cu personalul din sectorul public deoarece salariile bugetarilor și ale demnitarilor nu mai depind direct de salariul minim și sunt în mare parte înghețate de câțiva ani.

El a explicat că o astfel de creștere ar ajuta în special angajații din mediul privat. În opinia sa, este important ca oamenii să aibă un salariu suficient pentru nevoile de bază, cum ar fi mâncarea, chiria și creșterea copiilor, mai ales că inflația ridicată reduce puterea de cumpărare, așa cum a menționat și premierul Ilie Bolojan.