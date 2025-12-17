Victor Ponta spune că Serviciile Secrete stau în așteptare și adevărul despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024 nu va fi cunoscut
Într-o ediție live a „Marius Tucă Show” de la Gândul, Victor Ponta a vorbit despre legătura dintre politică și Serviciile Secrete, despre rolul lui Ilie Bolojan și Nicușor Dan și despre anularea alegerilor.
Marius Tucă a spus că ar putea exista o luptă între Bolojan și Dan pentru influența asupra serviciilor secrete. El a amintit că Bolojan a stat câteva luni la Cotroceni ca președinte interimar și a lucrat direct cu serviciile secrete, păstrând relații cu acestea. În schimb, Dan nu a numit pe nimeni la serviciile secrete, iar Serviciul Român de Informații a dat un comunicat în care îl respingea pe Dan atunci când încerca să folosească Serviciile în anchete.
Ponta a explicat că ceea ce spune Dan nu corespunde realității și că Serviciile Secrete nu sunt implicate activ în acest moment. Ele așteaptă, iar adevărul despre anularea alegerilor nu va fi cunoscut. Ponta a spus că ar fi existat o ședință secretă în care SRI și SIE ar fi putut anunța lucruri importante, așa cum făcea el în CSAT, dar că fostul președinte Klaus Iohannis și premierul nu au procedat la fel și i-au trimis pe alții să caute informațiile.
Marius Tucă: – Amintește-ți că Bolojan a stat câteva luni la Cotroceni ca președinte interimar. El a fost cel care a lucrat cu serviciile în toată perioada aceea. Eu cred că, într-o bună măsură, el a rămas în relațiile cu sistemul și cu serviciile secrete. Nicușor Dan n-a numit pe nimeni la serviciile secrete. Au trecut șase luni, șapte luni. A fost o declarație a Serviciului Român de Informații, un comunicat, în care îl trimiteau la plimbare pe Nicușor atunci când vine vorba despre folosirea serviciilor în anchete.
Victor Ponta: – Pentru că ce a zis Nicușor Dan nu există în realitate. Ori le bagi, ori nu le bagi. În momentul ăsta sunt în cazărmi. Sunt în așteptare. Noi nu o să știm adevărul despre anularea alegerilor. Există proba supremă. Din secunda în care Nicușor Dan o să facă ce am zis și eu, dacă ajungeam președinte. Dar el a zis, dar n-a mai făcut. Și anume, să desecretizeze ședința aia în care să vezi un singur lucru. Marius, eu o țin pe a mea. Și anume, băi, au venit ăia de la SRI și SIE și au zis: domn’ președinte, vrem să vă anunțăm că avem ceva. Că așa am fost în CSAT patru ani. Dacă SRI și SIE au ceva, vin ei la ședință și spun: domnul președinte, domnul vice-președinte, vrem să vă informăm asupra unei situații grave. Dimpotrivă, în CSAT, domnul Klaus Iohannis, cu premierul lângă el, a zis: băi, vă spunem noi că e ceva, duceți-vă și căutați.
Valentin Stan consideră anularea alegerilor prezidențiale din 2024 o problemă de contraspionaj
La rândul său, profesorul Valentin Stan a spus că Dan s-a îndepărtat de raportul pe care l-a trimis Comisiei Europene despre anularea alegerilor. Stan a explicat că Dan a prezentat anularea alegerilor ca fiind o problemă de contraspionaj. El a afirmat că președintele ar fi descris mecanismele prin care statul încearcă să închidă anumite situații sensibile prin decizii în instanță.
Analistul a mai spus că Dan a acordat interviuri în Franța, inclusiv pentru publicația Le Monde, unde a declarat că adevărul complet despre anularea alegerilor va putea fi aflat abia peste 3–5 ani.
Stan a criticat faptul că, deși alegerile au fost anulate și au existat acuzații grave legate de o posibilă influență a Rusiei, Dan ar fi recunoscut indirect că dovezile prezentate la nivel european nu au fost convingătoare. El a spus că raportul trimis instituțiilor europene ar fi fost făcut superficial și că reacțiile primite ulterior l-ar fi determinat pe Dan să-și schimbe discursul.
Stan a considerat grav faptul că, după anularea alegerilor, unii oameni au ajuns să fie anchetați sau închiși, în timp ce adevărul este amânat pe termen lung sub pretextul contraspionajului. El a mai spus că astfel de situații pun presiune pe sistemul judiciar și creează teamă și confuzie în societate.
Valentin Stan: – Ți-a explicat micuțul Nicușor Dan, chiar acum cum e cu toate șmenurile Securității în această țară, alea pe care văd ei să le închidă printr-o soluție dată în instanță. Ia uite, vezi? A fost micuțul (n.r. Nicușor Dan), puțin prin Franța, a dat niște interviuri pe-acolo… Să vezi de o să îți cadă plombele, ce-o să-ți arăt. Printre care ăsta în Le Monde din 8 decembrie. Și este întrebat: „Domnule, a fost anulat primul tur al alegerilor. A trecut un an. Astăzi sunteți capabil să spuneți că Rusia a manipulat aceste alegeri?” Lucru pentru care l-au băgat pe Georgescu în cremenal, facem valuri, dăm în dreapta și stânga cu sudoare și moloz. Și chiar am trimis un mic rahat făcut de nu știu ce procurori, în care scriam acolo, în raportul ăla, că uite, domnule, a fost cu rușii ceva nasol. Și l-am dat unor băieți de acolo de la Consiliul European care să-l citească în avion. Între timp a aflat ce gândesc ăia despre ce au citit în avion și a spus asta în Le Monde. Cât de prost să fii să spui așa ceva, după ce ai anulat alegeri. Ăsta îmi spune mie acum aici, că ce, că de fapt e o treabă cu contraspionajul de vreo 3-5 ani? În condițiile în care Curtea Constituțională a decis deja să anuleze alegerile și niște oameni acum sunt prin pușcării. Sau sunt pe dinafara lor, așteptăm să intre în pușcărie în dosare despre care aflăm by proxy, că ne pregătim să le instrumentăm cum trebuie și zguduim sistemul judiciar pe motiv că, atenție, copii să nu care cumva să călcați pe lângă.
