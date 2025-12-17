Într-o ediție live a „Marius Tucă Show” de la Gândul, Victor Ponta a vorbit despre legătura dintre politică și Serviciile Secrete, despre rolul lui Ilie Bolojan și Nicușor Dan și despre anularea alegerilor.

Marius Tucă a spus că ar putea exista o luptă între Bolojan și Dan pentru influența asupra serviciilor secrete. El a amintit că Bolojan a stat câteva luni la Cotroceni ca președinte interimar și a lucrat direct cu serviciile secrete, păstrând relații cu acestea. În schimb, Dan nu a numit pe nimeni la serviciile secrete, iar Serviciul Român de Informații a dat un comunicat în care îl respingea pe Dan atunci când încerca să folosească Serviciile în anchete.

Ponta a explicat că ceea ce spune Dan nu corespunde realității și că Serviciile Secrete nu sunt implicate activ în acest moment. Ele așteaptă, iar adevărul despre anularea alegerilor nu va fi cunoscut. Ponta a spus că ar fi existat o ședință secretă în care SRI și SIE ar fi putut anunța lucruri importante, așa cum făcea el în CSAT, dar că fostul președinte Klaus Iohannis și premierul nu au procedat la fel și i-au trimis pe alții să caute informațiile.

Marius Tucă: – Amintește-ți că Bolojan a stat câteva luni la Cotroceni ca președinte interimar. El a fost cel care a lucrat cu serviciile în toată perioada aceea. Eu cred că, într-o bună măsură, el a rămas în relațiile cu sistemul și cu serviciile secrete. Nicușor Dan n-a numit pe nimeni la serviciile secrete. Au trecut șase luni, șapte luni. A fost o declarație a Serviciului Român de Informații, un comunicat, în care îl trimiteau la plimbare pe Nicușor atunci când vine vorba despre folosirea serviciilor în anchete. Victor Ponta: – Pentru că ce a zis Nicușor Dan nu există în realitate. Ori le bagi, ori nu le bagi. În momentul ăsta sunt în cazărmi. Sunt în așteptare. Noi nu o să știm adevărul despre anularea alegerilor. Există proba supremă. Din secunda în care Nicușor Dan o să facă ce am zis și eu, dacă ajungeam președinte. Dar el a zis, dar n-a mai făcut. Și anume, să desecretizeze ședința aia în care să vezi un singur lucru. Marius, eu o țin pe a mea. Și anume, băi, au venit ăia de la SRI și SIE și au zis: domn’ președinte, vrem să vă anunțăm că avem ceva. Că așa am fost în CSAT patru ani. Dacă SRI și SIE au ceva, vin ei la ședință și spun: domnul președinte, domnul vice-președinte, vrem să vă informăm asupra unei situații grave. Dimpotrivă, în CSAT, domnul Klaus Iohannis, cu premierul lângă el, a zis: băi, vă spunem noi că e ceva, duceți-vă și căutați.

La rândul său, profesorul Valentin Stan a spus că Dan s-a îndepărtat de raportul pe care l-a trimis Comisiei Europene despre anularea alegerilor. Stan a explicat că Dan a prezentat anularea alegerilor ca fiind o problemă de contraspionaj. El a afirmat că președintele ar fi descris mecanismele prin care statul încearcă să închidă anumite situații sensibile prin decizii în instanță.

Analistul a mai spus că Dan a acordat interviuri în Franța, inclusiv pentru publicația Le Monde, unde a declarat că adevărul complet despre anularea alegerilor va putea fi aflat abia peste 3–5 ani.

Stan a criticat faptul că, deși alegerile au fost anulate și au existat acuzații grave legate de o posibilă influență a Rusiei, Dan ar fi recunoscut indirect că dovezile prezentate la nivel european nu au fost convingătoare. El a spus că raportul trimis instituțiilor europene ar fi fost făcut superficial și că reacțiile primite ulterior l-ar fi determinat pe Dan să-și schimbe discursul.

Stan a considerat grav faptul că, după anularea alegerilor, unii oameni au ajuns să fie anchetați sau închiși, în timp ce adevărul este amânat pe termen lung sub pretextul contraspionajului. El a mai spus că astfel de situații pun presiune pe sistemul judiciar și creează teamă și confuzie în societate.