Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit, marți seara, la Ambasada României din Londra, cu românii din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. El a vorbit despre un proiect prin care vrea să unească românii din străinătate. A explicat că se dorește crearea unui portal online care să includă, la început, asociațiile românești, apoi specialiști din diferite domenii și cursuri de limba română pentru a construi o rețea în care românii să se ajute și să lucreze împreună.

Președintele le-a spus românilor din Marea Britanie că este optimist în legătură cu viitorul României. El a zis că acest optimism se bazează pe o perspectivă pe termen mediu și lung și i-a invitat pe toți să creadă împreună în România.

„Încercăm să facem cel puțin un portal care să cuprindă la început asociațiile, apoi specialiștii pe domenii, cursurile de limba română (…) astfel încât să realizăm o rețea care să ne ajute pe toți (…) să încercăm să lucrăm împreună, pe scurt. Vreau să transmit optimismul pe care-l am pentru România, pe termen mediu (…) pentru acuratețe trebuie să ne uităm la intervale mai mari de timp (…) vă invit să credem împreună în țara asta”, a precizat Dan.

Dan s-a întâlnit cu un grup de români în fața Ambasadei României din Londra și a stat de vorbă cu ei. Un român l-a întrebat direct ce s-a întâmplat cu turul doi al alegerilor prezidențiale de anul trecut, spunând că toți românii așteaptă un răspuns clar. Președintele i-a dat asigurări că va primi un răspuns concret.

Dan a explicat apoi că o parte din răspuns a venit deja printr-un raport al Parchetului, care arăta că în campania electorală au fost implicate patru firme de comunicare din Rusia. El a mai zis că a existat un candidat care a declarat că nu a cheltuit nimic în campanie, deși au fost dovedite cheltuieli în numele lui. Președintele a adăugat că problema principală este existența, de mai mulți ani, a unei campanii de manipulare și dezinformare din partea Rusiei, dar a precizat că statul român nu a prezentat dovezi clare pentru acest lucru.

„Aștept un răspuns concret, ce s-a întâmplat cu turul doi al alegerilor de anul trecut. Toată lumea vrea să știe, toți românii merită un răspuns. Desigur, o să-l primiți. În parte, el a venit, în sensul că a fost un raport al Parchetului, care a spus că în campania electorală au fost patru firme de comunicare rusești. O parte. A doua parte din răspuns: am avut un candidat care a declarat zero cheltuieli și am avut cheltuieli dovedite pentru el dar, cea mai mare parte din răspuns este că noi avem o campanie de manipulare-dezinformare a Rusiei de 10 ani. Dar pentru asta statul român nu a venit cu dovezi”, a precizat Dan.

Miercuri, la Londra, președintele se va întâlni cu români din mediul de afaceri din Marea Britanie și cu șefi ai unor companii britanice. După aceea, Dan va merge la Bruxelles, în Belgia, unde va participa la Summitul Uniunea Europeană – Balcanii de Vest.

Joi, tot la Bruxelles, el va lua parte la ședința Consiliului European.