În intervenția sa de la Londra, Nicușor Dan a început prin a sublinia importanța comunităților românești din străinătate în conturarea imaginii României la nivel internațional. El a arătat că, pentru numeroase persoane care nu au vizitat încă România, contactul cu românii din diaspora reprezintă prima și, uneori, singura formă de interacțiune cu realitatea românească.

În acest context, șeful statului a apreciat contribuția românilor stabiliți în Marea Britanie, considerând că aceștia funcționează ca o veritabilă „carte de vizită” pentru țară. Discursul a fost construit în jurul ideii de responsabilitate civică și culturală, dar și al atașamentului față de România, pe care președintele l-a considerat esențial pentru menținerea unei legături active cu statul de origine.

„Vă mulţumesc pentru faptul că sunteţi o carte de vizită a României, imaginea României pentru multă lume care nu a apucat încă să o viziteze sunteţi dumneavoastră şi prin asta ne faceţi un mare bine. Vreau să vă felicit pentru faptul că rămâneţi ataşaţi de România şi aici sunt foarte importante asociaţiile, e foarte importantă biserica şi eu cred că reprezentaţi un potenţial uriaş pentru România prin ceea ce sunteţi”.

Președintele a făcut referire și la structurile comunitare care mențin coeziunea românilor din diaspora, menționând explicit rolul asociațiilor și al bisericii în păstrarea identității culturale și a legăturii cu România. În viziunea sa, aceste forme de organizare sunt elemente-cheie care pot susține o relație funcțională între stat și cetățenii săi din afara granițelor.

Un punct central al mesajului transmis de Nicușor Dan a fost legat de dificultatea transformării potențialului existent în rezultate concrete. Președintele a abordat această temă într-o manieră analitică, vorbind despre o problemă recurentă a României, aceea de a crea mecanisme eficiente prin care resursele umane și profesionale să fie valorificate.

În acest cadru, el a ridicat problema unei „interfețe” între statul român și diaspora, care să permită o comunicare structurată și o colaborare reală. Potrivit șefului statului, această legătură este esențială pentru ca expertiza românilor din străinătate să poată contribui la dezvoltarea țării.

„Întrebarea recurentă a României este cum facem ca dintr-un potenţial să ajungem să concretizăm ceva. Asta este veşnica întrebare şi întrebarea este care este acea interfaţă care să pună în legătură statul român cu fiecare dintre dumneavoastră”, le-a transmis preşedintele.

În continuarea acestui raționament, Nicușor Dan a prezentat o inițiativă concretă pe care intenționează să o promoveze. El a vorbit despre crearea unui portal dedicat diasporei, care să centralizeze informații relevante și să faciliteze conectarea românilor din afara țării cu instituțiile și proiectele din România.

Președintele a explicat că acest instrument ar urma să includă date despre asociațiile românești din străinătate, specialiști din diverse domenii și locuri în care se desfășoară cursuri de limba română. Scopul declarat este acela de a construi o rețea funcțională, capabilă să susțină cooperarea și implicarea diasporei în mod organizat.

În a doua parte a discursului, Nicușor Dan a transmis ceea ce a numit un optimism puternic față de evoluția României, subliniind că această evaluare se bazează pe o analiză pe termen mediu, nu pe reacții emoționale de moment. El a explicat că percepțiile de scurtă durată pot distorsiona realitatea și că este necesară o privire mai amplă asupra transformărilor prin care a trecut țara.

Președintele a invocat comparația cu momentul aderării la Uniunea Europeană, subliniind că, în cei 18 ani care au trecut de atunci, România a înregistrat progrese semnificative. Printre exemplele menționate s-a numărat creșterea economică, ilustrată prin dublarea produsului intern brut într-un interval de zece ani.

„Vreau să vă mai transmit optimismul foarte puternic pe care îl am faţă de România, pe termen mediu. Pentru că de multe ori avem o privire foarte emoţională şi când e emoţională e pe termen scurt şi foarte scurt, dar, ca să reuşim să ne evaluăm cu acurateţe, trebuie să ne uităm la perioade ceva mai mari de timp şi, pe de o parte, nu putem să nu vedem progresele pe care România le-a făcut, dacă ne comparăm cu momentul intrării în Uniunea Europeană, de exemplu, acum 18 ani”.

În continuarea argumentației sale, șeful statului a vorbit despre perspectivele României în plan internațional, menționând șansele de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. El a indicat jumătatea anului viitor ca un moment posibil pentru acest pas, prezentându-l ca pe un indicator al maturizării economice și instituționale.

„Pe de altă parte, nu putem să nu vedem faptul că România e ţară care şi-a dublat PIB-ul în 10 ani şi toate atuurile pe care le are pentru perioada următoare, nu imediat următoare, dar următoare, sunt toate şansele ca România să intre în OCDE la jumătatea anului viitor. Există o maturizare, zic eu, chiar dacă cumva întârziată, a administraţiei publice din România şi chiar dacă are foarte, foarte multe restanţe, în special în zona de integritate, dar există progrese în a absorbi fonduri europene”, a mai spus el.

Totodată, Nicușor Dan a recunoscut existența unor întârzieri și deficiențe, în special în zona de integritate a administrației publice, dar a subliniat că există progrese în absorbția fondurilor europene și în funcționarea instituțiilor. În ansamblu, președintele a afirmat că aceste evoluții conturează perspective reale de apropiere între realitatea României și așteptările cetățenilor săi.