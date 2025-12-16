Președintele Nicușor Dan a afirmat marți, la Helsinki, că nu susține ideea ca sistemul judecătoresc, ca ansamblu, să cedeze către zona politică, în contextul scandalului din justiție și al discuțiilor privind modificarea legilor justiției.

Șeful statului a indicat că, dacă sunt necesare ajustări legislative, acestea pot fi făcute, însă principiul de bază trebuie să rămână autoguvernarea sistemului judiciar.

Potrivit președintelui, pentru început a fost anunțată o discuție cu magistrații și cu reprezentanții acestora care doresc să semnaleze probleme din interiorul sistemului.

„Am anunţat pentru luni o discuţie cu magistraţii, cu reprezentanţii magistraţilor care doresc să sesizeze probleme în sistemul de justiţie”, a afirmat președintele României, aflat la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est.

El a arătat că situația are două componente, posibil chiar trei, iar una dintre cele mai importante ține de administrarea justiției „din interior”.

În viziunea lui Nicușor Dan, la nivelul CSM și al instanțelor există structuri de conducere alese, iar miza este ca, în procesul de selecție, cei mai buni dintre magistrați să ajungă în poziții de decizie și să direcționeze justiția.

Președintele a subliniat că vorbim despre o categorie relativ mică, de aproximativ 7.000 de persoane, care se cunosc în mare parte între ele, ceea ce face cu atât mai relevantă responsabilitatea alegerilor interne.

„O componentă este administrarea sistemului de justiţie din interiorul ei şi îmi menţin opinia că este cea mai importantă, adică, în momentul de faţă, avem nişte structuri alese, subliniez cuvântul, alese, atât la nivel CSM cât şi la nivelul instanţelor şi aici este nevoie ca, în procesul de alegere, cei mai buni dintre magistraţi, pentru că este o categorie relativ mică, şapte mii de persoane şi se cunosc aproape toţi unii pe ceilalţi, deci cei mai buni dintre ei să ajungă să fie în structurile de conducere şi să direcţioneze justiţia”, a declarat Nicușor Dan.

Pe de altă parte, Nicușor Dan a indicat că există și o componentă legislativă, respectiv posibile modificări ale legilor, care ar urma să fie făcute în momentul în care va exista acord pentru ele.

El a reiterat că, în locul unei „predări” către politic, abordarea corectă ar fi ajustări punctuale acolo unde e nevoie, fără ca autonomia sistemului judiciar să fie afectată.

„Pe de altă parte, este o parte legislativă şi nişte modificări legislative pe care, evident, în momentul în care vor avea acordul să le facă, le vor face. Eu nu sunt adeptul unei cedări de către sistemul judecătoresc, în ansamblu lui, către zona politică. Dimpotrivă, dacă sunt ajustări pe partea legislative, să le facem, dar sistemul de justiţie să se autoguverneze”, a încheiat Nicușor Dan.

Contextul declarațiilor vine după mesajul transmis joi, 11 decembrie, pe pagina sa de Facebook, când Nicușor Dan a anunțat că îi invită pe magistrați să îi trimită direct nemulțumirile. Președintele a arătat atunci că acuzațiile privind o problemă de integritate, semnalate de 200 de magistrați, sunt foarte serioase și a invitat la o discuție fără limită de timp luni, 22 decembrie, de la ora 10:00, cu înscrieri la procetatean@presidency.ro.

Totodată, el a cerut ca până joi, 18 decembrie, ora 24:00, să îi fie trimise materiale la colegis@presidency.ro, inclusiv neasumate nominal, precizând că echipa prezidențială va citi documentele în zilele de vineri, sâmbătă și duminică.

Șeful statului a menționat și că, în săptămâna 15–19 decembrie, se află în deplasare externă pentru formate multilaterale și vizite bilaterale stabilite anterior.