Tudorel Toader a postat, luni seară, pe contul său de Facebook, un mesaj despre Legile Justiţiei. În contextul actualelor dezbateri, referitoare la sistemul judiciar, el va începe să publice o serie de fragmente din cartea de memorii la care lucrează în această perioadă.

Cartea se numește „Doi ani, două luni și două zile la Ministerul Justiţiei”. Ea va prezenta povestea mandatului său de ministru al Justiției, în una dintre „cele mai tensionate și complicate perioade” de după Revoluția din decembrie 1989, „când justiția, ca și acum, s-a aflat în centrul atenției publice”, a spus el. „Cartea va vedea lumina tiparului în prima parte a anului viitor”, a dat asigurări Toader.

În cadrul postării sale, el a redat și câteva fragmente din capitolul referitor la Legile Justiției. Toader a înțeles destul de repede, după preluarea mandatului, că orice intervenție asupra legilor justiției urma să fie percepută ca o intrare într-un câmp minat. El a explicat că a simțit tensiunea încă din prima zi, observând reacțiile celor care îl întâmpinau cu o politețe aparentă, dar cu suspiciune evidentă. Mai târziu, avea să afirme că în jurul legilor justiției se crease o adevărată psihoză, rezultată din ani de suspiciune, frică, manipulare și interese suprapuse, iar el nu făcuse decât să ridice capacul peste această acumulare.

Toader știa că orice variantă adoptată va genera ostilitate din toate direcțiile politice, instituționale și profesionale, deoarece nu exista nicio soluție care să mulțumească pe toată lumea. Din acest motiv, înainte de a formula propuneri concrete, a încercat să înțeleagă contextul real, dincolo de zgomotul public.

El a recunoscut că presiunea politică s-a manifestat încă de la început, menționând că Liviu Dragnea a insistat, fără echivoc, asupra modificării infracțiunii de abuz în serviciu, propunând stabilirea unui prag de 200.000 de euro, considerat salvator pentru anumite persoane.

Toader a subliniat însă că nu a acceptat această variantă, fiind convins că o modificare făcută cu dedicație ar fi dus la prăbușirea morală a întregului sistem.

Referindu-se la etapa draftului, Toader a explicat că documentul elaborat de el reprezenta doar un set de linii conceptuale și că nu l-a numit niciodată proiect de lege, deoarece nu fusese supus procedurilor de avizare și nu fusese discutat sau aprobat în Guvern. El a relatat că, înaintea unei ședințe de Guvern, premierul Mihai Tudose l-a întrebat dacă dorește ca acel draft să devină proiect de lege guvernamental sau dacă este de acord să fie preluat de Comisia Specială condusă de Florin Iordache și promovat ca inițiativă parlamentară. Toader i-ar fi răspuns că documentul nu era finalizat, nu fusese avizat și nu avea forma necesară unei inițiative guvernamentale.

Potrivit lui Toader, premierul i-a mai spus că, în cazul în care va fi de acord, va discuta cu Florin Iordache pentru ca draftul să fie preluat de Comisie și transformat în inițiativă parlamentară, urmând ca el să fie invitat să-l prezinte. Toader a afirmat că a perceput clar intenția de a muta problema cât mai departe de Executiv, întrucât era o temă sensibilă și riscantă politic, iar astfel a început furtuna publică.

El a mărturisit că, pe 25 octombrie 2017, a fost invitat la Comisia Specială, unde a prezentat și a predat draftul atât în format fizic, cât și electronic, solicitând avizul Comisiei de la Veneția. A precizat că a subliniat clar că documentul reprezenta doar direcții de discuție și nu un proiect de lege, însă acesta a fost transformat ulterior în trei proiecte de lege, la inițiativa a 11 parlamentari. Toader a spus că a devenit evident că draftul fusese modificat, combinat și completat cu propuneri provenite din tabere diferite.

El a mai arătat că surpriza majoră a fost reacția societății, a presei și a opiniei publice, care au ajuns să creadă că respectivele proiecte îi aparțineau în totalitate și că el era autorul și promotorul tuturor modificărilor, percepția generală rămânând aceea că legile justiției erau „ale lui Toader”.

Toader a aflat ulterior despre existența unor interferențe și amendamente venite din afara Comisiei, din așa-numite „centre de reflexie”, precum ONG-uri, grupuri de interese sau persoane fără competență juridică ori legitimitate legislativă. El a menționat că unele organizații profesionale au fost trecute în mod fictiv ca autori ai amendamentelor și că Curtea Constituțională a constatat neconstituționalitatea acestor practici.

Toader a relatat că una dintre consilierele lui Florin Iordache, fără a-i da numele, ar fi propus în culise ca un judecător să se poată autosuspenda pe durata mandatului de ministru, soluție care a fost declarată neconstituțională. El a subliniat că toate aceste adăugiri și deformări legislative, ulterior constatate ca fiind neconstituționale, au fost puse în sarcina sa și și-a exprimat speranța într-o clarificare a acestor aspecte.

