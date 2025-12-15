Prezent la Timișoara, Sorin Grindeanu a declarat, luni seara, că este surprins de faptul că unii lideri USR, care au dosare în justiție, vorbesc despre schimbarea legilor justiției, în condițiile în care „unii şi-au făcut partid înjurând PSD”.

„Nu ştiu de ce trebuie să legăm lucrurile acestea (sintagma ‘PSD – ciuma roşie’, n.r.). Unii şi-au făcut partid pe înjuratul PSD. Aţi văzut că noi, PSD, ne-am ţinut departe de toată această gălăgie. Pe mine mă miră în aceste zile faptul că unii lideri USR cu dosare în justiţie vorbesc de schimbarea legilor justiţiei. Măcar noi tăcem din gură. Nu ne dăm cu părerea, pentru că nu e rolul nostru să facem lucrul acesta. Eu cred că e rolul profesioniştilor în domeniu. Orice lege poate fi îmbunătăţită, profesioniştii în domeniu pot face acest lucru. Eu, ceea ce ştiu, este că avem acest pachet de legi care a fost adoptat în urmă câţiva ani, care ne-a dus la ridicarea MCV.”

Liderul PSD a adăugat că rapoartele Comisiei Europene în domeniul justiției indică faptul că România se află „pe calea cea bună”, însă a atras atenția asupra riscului de amestec politic.

„De asemenea, ştiu că rapoartele pe justiţie pe care le primim de la Uniunea Europeană sunt unele care arată că suntem pe calea cea bună. Dar orice lege poate fi îmbunătăţită. Pe mine mă deranjează un pic acest amestec al politicului în zona aceasta de justiţie. Şi e străvezie toată povestea. O vedem. Numai cine nu vrea să vadă, nu-şi dă seama că e pur şi simplu un joc politic pe care l-au pornit unii în România”, a mai spus Sorin Grindeanu.

La rândul său, Kelemen Hunor a declarat că documentarul Recorder scoate la iveală disfuncționalități reale ale justiției românești, care trebuie corectate, însă fără ca politicul să intervină direct în actul de justiție.

Liderul UDMR a indicat prescripția drept una dintre cele mai grave probleme, susținând că actualul cadru legal nu mai poate funcționa în forma existentă.

„Prima chestiune dură este cea cu prescripția. Aia trebuie modificată, trebuie reglată. Nu știu exact cum, nu sunt jurist, dar nu se poate în forma asta. Noi am dat o putere mare CSM-ului prin lege. Acolo trebuie văzut administrativ cum merg lucrurile, ce se poate face, pentru că nu e corect să fie judecătorii schimbați. Dacă cineva ne spune că trebuie schimbată legea de organizare a sistemului judiciar, sunt gata să contribui și să votez. Dar acolo unde nu e nevoie de lege, politicul nu trebuie să intervină”, a afirmat Kelemen Hunor.

Întrebat despre relansarea luptei anticorupție și rolul serviciilor de informații, liderul UDMR a subliniat necesitatea unei delimitări clare între furnizarea de informații și implicarea în deciziile judiciare.

„Una este să furnizezi informații, alta este să te implici în decizii, cu protocoale secrete”, a mai spus Kelemen Hunor.

Declarațiile celor doi lideri vin pe fondul dezbaterilor publice intense privind funcționarea justiției și eventualele modificări legislative, relansate în contextul recentelor investigații jurnalistice.