Robert Turcescu a spus că este fascinat de capacitatea unor actori de a declanșa rapid emoții colective. El a explicat că, înainte de apariția materialului respectiv, existau numeroase probleme importante în spațiul public.

Printre acestea a enumerat majorarea impozitelor de la 1 ianuarie, creșterea inflației, scumpirea coșului zilnic, concedierile, măsuri guvernamentale anunțate recent, problemele legate de alimentarea cu apă, dar și situații controversate din zona ministerelor.

În opinia sa, toate aceste subiecte au fost rapid împinse în plan secund. Turcescu a arătat că atenția publică s-a mutat brusc asupra unui film realizat de Recorder, pe care l-a descris drept un produs apropiat de o docudramă. El a spus că materialul nu ar reprezenta o anchetă jurnalistică propriu-zisă, ci mai degrabă o construcție narativă bazată pe declarații cu fețe blurate și voci modificate.

Robert Turcescu: Aproape că mă fascinează această capacitate a băieților care apasă pe butoane de a declanșa o emoție colectivă la minut. La un pocnet din degete. Deci noi aveam probleme legate de mărirea impozitelor, care de la 1 ianuarie se dublează, pentru case, mașini, da? Inflație. coșul zilnic, concedieri, pachetele lui Bolojan, 100 și ceva de mii de oameni fără apă, un ministru al Mediului incompetent, unul de la Apărare destituit pe motiv de impostură academică. Și tot așa. Și deodată, de la un film care nici măcar anchetă jurnalistică nu e, ce au făcut cei de la Recorder, am demonstrat și o demonstrez oricând, este un soi de docudrama, o chestie de genul ăsta, o telenovelă, o bârfă mică, o „hai să captăm declarații ale unora care vorbesc despre ce e în sistem”, adică de-astea cu fețe blurate, de ziceai că a venit unul din interiorul Cosa Nostra și povestește și îi e frică să nu se trezească cu un cap de cal în pat, a doua zi de dimineață și atunci au trebuit să-i blureze fața, să-i modifice vorba.

Totodată, Turcescu a menționat și așa-numit interviu reconstituit. El a spus că nu înțelege ce presupune această formulă și că nu a întâlnit-o în formarea sa profesională.

Robert Turcescu a adus în discuție anularea alegerilor prezidențiale, despre care a spus că reprezintă un eveniment unic la nivel mondial. El a remarcat că nu a existat un documentar amplu pe această temă, deși ar fi fost un subiect major de interes public.

În schimb, a arătat că disputa legată de Consiliul Superior al Magistraturii a generat o reacție puternică în întreaga societate. Turcescu a explicat că această situație i se pare disproporționată și a ridicat întrebarea legată de mecanismele prin care se produce o asemenea mobilizare emoțională. El a spus că își dorește să înțeleagă cum funcționează aceste butoane care pot fi apăsate pentru a obține un asemenea efect.

Robert Turcescu: După aia aflăm că este vorba de interviu reconstituit, specie jurnalistică pe care eu n-am învățat-o la școală, dar e adevărat că am făcut școala acum foarte mulți ani, 30 de ani. Bă, stai și-mi spui interviu reconstituit. Ce o însemna aia? Habar n-am. Nu înțeleg cum e cu interviul reconstituit. Una care recită ce a spus unul cândva. Deci toată această chestiune, eu înțeleg că asta e generația care să uită mult la seriale, la filme și la platforme de streaming. Bă, dar dintr-o dată au luat foc toți și s-a mediatizat extraordinar de tare, marele documentar Recorder care demască ce s-a întâmplat în justiția din România. Frate, n-a făcut nimeni un documentar, cum a spus în asta mai devreme, despre anularea alegerilor. Fapt unic pe mapamond! Deci noi suntem deținătorii unui eveniment, unui titlu de țară în care s-a întâmplat pentru prima dată în istorie anularea unor alegeri prezidențiale. N-ai făcut un film să ne arăți și nouă despre ce e vorba cu chestia asta? Emoție profundă, s-a întâmplat un lucru extraordinar. Dintr-o dată la chestia asta că există o gașcă care zice, nu ne place de Savonea și nu e bine ce se întâmplă cu Consiliul Superior al Magistraturii, s-a inflamat, o țară întreagă. E nebunie curată, e balamuc. Care e mecanismul ăsta, domnule Severin pentru că vreau și eu să apăs pe niște butoane.

Adrian Severin a intervenit pentru a clarifica noțiunea de interviu reconstituit. El a spus că, în esență, este vorba despre un interviu contrafăcut, în sensul în care declarațiile sunt preluate și rearanjate pentru a servi un anumit scop. Severin a explicat că termenul poate suna benign, dar în realitate descrie o practică de manipulare a conținutului.

Adrian Severin: Deci, în primul rând, dacă îmi permiteți, un interviu reconstituit înseamnă interviu contrafăcut. Ca să lămurim lucruri. Reconstituit pare a fi ceva frumos. Știți că se reconstituie și dintele pe care îl pierzi, dentiștii, stomatologii îl reconstituie, da? Sunt alții care reconstituie case, dar de data asta vorbim despre un interviu contrafăcut. Adică s-a luat interviul după care cel care îl folosește îl rearanjează ca să servească scopurilor lui. Dar ceea ce cred că ar fi foarte important pentru noi doi și alții ca noi să facem în folosul celor care ne urmăresc este să decriptăm puțin tehnicile manipulării în acest caz concret. Deja am spus că este limpede.

În continuare, el a vorbit despre tehnicile de influențare folosite în astfel de cazuri. Adrian Severin a arătat că, mai întâi, este aleasă o țintă clară. Apoi, această țintă este diabolizată prin atribuirea exclusivă a unor fapte negative. În final, a spus el, apare umilirea publică, prin insulte și limbaj agresiv, care are rolul de a intimida și de a reduce capacitatea de reacție a persoanei vizate.

Severin a afirmat că astfel de tehnici produc presiune și pot duce la stări de teamă și expunere publică excesivă. El a menționat că a trecut personal prin experiențe similare și că recunoaște aceste mecanisme.