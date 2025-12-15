Adrian Câciu a declarat, de la tribuna Parlamentului, că ideea potrivit căreia România ar fi fost în incapacitate de plată este una care îl deranjează profund. În opinia sa, această retorică nu reflectă realitatea și este folosită pentru a crea presiune publică în favoarea unor decizii greșite.

Fostul ministru a explicat că politica nu se face pentru imagine și nu trebuie tratată ca un joc, subliniind că România avea resurse financiare la momentul schimbării guvernării. El a arătat că Guvernul Bolojan a preluat o Trezorerie cu aproximativ nouă miliarde de euro disponibili, o situație pe care o consideră net superioară altor momente de tranziție politică.

Adrian Câciu a afirmat că pachetele de măsuri fiscale adoptate au pus o povară de aproximativ 90% pe cetățeni și nu pe companii. Potrivit acestuia, efectul direct al acestor decizii este scăderea puterii de cumpărare și agravarea problemelor sociale.

El a susținut că este necesară repararea urgentă a situației economice din perspectiva oamenilor, nu doar a indicatorilor bugetari. În acest context, a ridicat problema tratamentului inechitabil dintre stat și cetățeni, arătând că instituții precum Parlamentul nu plătesc impozit pe proprietate, în timp ce persoane vulnerabile, inclusiv oameni cu handicap, sunt obligate să o facă.

„Unii nu au înțeles că politica nu e fotbal, nu se face doar pentru imagine. Domnul Peia îl respectăm in viața civilă. Pe mine retorica asta că România era în incapacitate de plată mă deranjează. (…) Oameni buni, avem de făcut treabă și de reparat în materie de putere de cumpărare. Pachetul I și II înseamnă o povară fiscală de 90% pusă pe cetățeni și nu pe companii. Este absolut necesar să reparăm situația. De ce statul nu plătește impozite. Parlamentul nu plătește impozite pe proprietate aici, dar un om cu handicap trebuie să plătească. Această moțiune nu va trece. Este necesar ca domnul premier să înțeleagă că trebuie să avem un dialog constructiv. Nu PSD a creat probleme acestei țări. Guvernul Bolojan a luat la guvernare țara cu nouă miliarde în punguță. PSD a salvat țara de două ori. Înțelegeți că PSD are soluții”, a spus Câciu la tribuna Parlamentului.

În intervenția sa, Câciu a transmis că Partidul Social Democrat nu a creat problemele actuale ale României și că, dimpotrivă, a intervenit în momente critice pentru a stabiliza situația economică. El a amintit anii 2021 și 2022, perioade pe care le-a descris ca fiind esențiale pentru evitarea unor dezechilibre majore.

Totodată, fostul ministru a declarat că PSD are soluții pentru guvernare și a cerut respect din partea celorlalte formațiuni politice, în special USR.

„PSD a salvat ţara în 2021 şi în 2022. Dacă sunteţi nemulţumiţi, niciodată nu veţi avea alianţă cu PSD, domnilor de la AUR. Domnilor de la USR, înţelegeţi că politica nu se face isteric, înţelegeţi că PSD are soluţii pentru guvernare şi respectaţi cel mai mare partid din această ţară”, a declarat Adrian Câciu.

El a mai precizat că social-democrații nu pot susține o moțiune de cenzură pe care o consideră lipsită de seriozitate și construită pentru spectacol.

„Nu putem să votăm o moţiune de cenzură cu mingi de fotbal. Unii nu au înţeles că politica nu e fotbal, alţii nu au înţeles că politica nu se face doar pentru imagine, politica se face pentru oameni”, a mai afirmat Câciu, referindu-se la faptul că iniţiatorii moţiunii.

Moțiunea de cenzură a fost inițiată de grupul parlamentar PACE – Întâi România (fost SOS România) și susținută de AUR.

Premierul Ilie Bolojan a susținut, în cadrul dezbaterii pe moțiunea de cenzură, că măsurile adoptate de Guvern au stabilizat economia și au evitat o criză financiară. El a reamintit că prioritățile Executivului au fost ordinea în finanțe, buna guvernare și respectul pentru cetățeni.

Premierul a afirmat că, la preluarea mandatului, România risca pierderea încrederii piețelor financiare, ceea ce ar fi dus la creșterea dobânzilor, fuga investițiilor și dificultăți sociale majore.

„Când am preluat guvernarea, România era pe cale să se piardă încrederea piețelor financiare. Asta ar fi însemnat fuga investițiilor, dobânzi foarte mari, intrarea în incapacitatea de a ne mai împrumuta și în cele din urmă complicații sociale foarte mari”, a declarat premierul.

În sprijinul acestei afirmații, Bolojan a invocat menținerea ratingului de țară, reducerea deficitului bugetar și creșterea veniturilor la buget, precum și faptul că statul s-a împrumutat recent la dobânzi mai mici.